El cristianismo, una revolución que todavía nos interpela

La visita del papa León XIV a Francia ha sido presentada por algunos comentaristas como un acontecimiento esencialmente religioso, sin grandes consecuencias sociales, económicas o políticas. Creo que esa interpretación se queda en la superficie.

Independientemente de que una persona sea creyente, practicante o incluso cristiana, el cristianismo forma parte inseparable de la historia de Europa y produjo una profunda revolución en nuestra manera de entender al ser humano.

Basta comparar aquella sociedad romana con la que posteriormente se fue construyendo en Europa. Existía la esclavitud, los espectáculos del circo podían convertir la muerte de otros seres humanos en entretenimiento y la mujer ocupaba una posición social y jurídica muy diferente de la actual. No se trata de juzgar aquella sociedad desde nuestros valores actuales, sino de comprender la magnitud del cambio.

El mensaje de Jesús introdujo una idea extraordinariamente poderosa: Dios es Padre y, por tanto, todos los seres humanos somos hijos de Dios. Si todos somos hijos, todos tenemos la misma dignidad: el rico y el pobre, el sabio y el ignorante, el poderoso y el humilde.

Esa idea tiene consecuencias enormes. Significa que el valor de una persona no depende de su riqueza, de su posición social, de su conocimiento ni de su origen. Y también introduce una concepción radical de la fraternidad humana.

Hay otra idea igualmente revolucionaria: Dios es amor. La solidaridad deja entonces de ser únicamente una cuestión de justicia o de obligación social. La justicia puede establecer el deber de ayudar al otro; la caridad nace de amar al otro. No es exactamente lo mismo.

He tenido ocasión de ver ese amor personalmente en religiosas que trabajaban en lugares de extrema pobreza de África, atendiendo a niños hambrientos y abandonados. No lo hacían solamente porque una norma se lo exigiera. Lo hacían porque amaban a aquellos niños. En sus ojos se veía algo que ninguna ley puede imponer.

La historia de la Iglesia, naturalmente, también está llena de sombras. Hubo errores, abusos y momentos en los que se confundieron cuestiones de fe con explicaciones científicas. Pero reconocer esas sombras no debería impedirnos reconocer también su enorme aportación cultural.

Durante siglos, monasterios y centros religiosos conservaron y copiaron buena parte de la tradición intelectual de la Antigüedad. Las escuelas monásticas y catedralicias contribuyeron al nacimiento de las universidades medievales. La Iglesia participó asimismo en la construcción de una cultura europea común.

Hay un ejemplo particularmente hermoso en el norte de España. Durante los procesos de repoblación medieval, pequeñas comunidades campesinas ocuparon territorios y crearon nuevos núcleos de población. En muchos lugares, la pequeña iglesia románica no era únicamente un lugar de oración. Se convirtió también en el centro de reunión de la comunidad, un espacio donde aquellos hombres y mujeres se encontraban y tomaban decisiones sobre su vida colectiva, antes de que existieran las estructuras políticas que hoy conocemos.

Esas pequeñas iglesias románicas son hoy mucho más que edificios religiosos: son testimonios materiales de cómo se fue construyendo Europa desde abajo, alrededor de comunidades, creencias, trabajo y formas de organización colectiva.

Y aquí llegamos a otro aspecto fundamental: podemos dejar de ser creyentes, pero no podemos dejar de conocer el cristianismo si queremos comprender nuestra propia cultura.

¿Qué puede entender un joven ante una pintura de la Anunciación, una Crucifixión, Pentecostés o una representación de los apóstoles si desconoce completamente la tradición que está contemplando? ¿Cómo puede comprender plenamente una catedral medieval o la Sagrada Familia de Gaudí si desconoce el lenguaje religioso que está detrás de su arquitectura?

La Sagrada Familia es quizá uno de los ejemplos más extraordinarios.

Gaudí convirtió la naturaleza, la geometría, la luz y la arquitectura en un lenguaje religioso. Las columnas del interior se ramifican como árboles y transforman el templo en un verdadero bosque de piedra. Las formas geométricas —paraboloides, hiperboloides y otras superficies— no son únicamente una maravilla matemática y estructural: están al servicio de un espacio concebido para elevar la mirada hacia Dios. (Blog de la Sagrada Familia)

Y la luz también forma parte de ese lenguaje. Las vidrieras del lado del Nacimiento reciben tonos fríos y azulados, relacionados con la luz de la mañana; las del lado de la Pasión utilizan tonos cálidos, rojizos y anaranjados, relacionados con la luz del atardecer. La arquitectura, la naturaleza, las matemáticas y la luz se convierten así en una expresión de la creación y de la espiritualidad cristiana. (Blog de la Sagrada Familia)

Por eso sostengo que nadie puede comprender plenamente nuestra cultura si desconoce la historia de la religión. Del mismo modo que resulta difícil comprender un templo hindú sin conocer algo del hinduismo o un monumento de la tradición china sin conocer la historia y las ideas que lo sustentan, tampoco podemos comprender Europa ignorando el cristianismo.

Las religiones no son solamente una experiencia espiritual personal. A lo largo de la historia han contribuido también a construir las culturas de los pueblos.

Quizá ese sea uno de los significados más profundos de la visita del Papa a Francia. Entre quienes acudieron a verlo habría creyentes practicantes, creyentes no practicantes y personas que simplemente querían estar presentes. Pero todos compartían algo: pertenecían a una nación cuya historia y cuya cultura están profundamente marcadas por el cristianismo.

No estoy defendiendo que todos debamos creer. Estoy defendiendo algo mucho más sencillo: que no podemos borrar de nuestra memoria aquello que ha contribuido decisivamente a construir nuestra civilización.

Una persona puede ser creyente o no serlo. Puede aceptar o rechazar el mensaje cristiano. Pero debería conocerlo.

Porque arrancar las raíces de una cultura no la hace más libre. La hace más ignorante de sí misma.

Antes de decidir qué queremos ser, debemos saber de dónde venimos.

José Maseda García