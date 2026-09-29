Sebastián Urbina: «¿Por qué votan proyectos fracasados?»

Pongamos el ejemplo de Alemania. Treinta y siete años después de la caída del Muro, la izquierda heredera del Partido del Socialismo Democrático (PDS), la formación surgida de las cenizas del partido que gobernó la antigua Alemania comunista (RDA), ha ganado por primera vez unas elecciones en Berlín. Die Linke es la política ganadora.

Siempre hay un motivo- o varios- para dar este paso. Parece ser que un motivo importante ha sido la carestía de la vivienda. La gente- en general- tiene que dedicar demasiado tiempo y trabajo para conseguir una. Y la política Die Linke, ha prometido ‘socializar’ más de 200.000 viviendas propiedad de importantes grupos inversores.

Es fácil obtener aplausos si se ataca a ‘los ricos’. En todo caso, hay un problema social y económico que no se soluciona. Un problema importante es si se respetará la propiedad privada y cuánto se pagará por esta ‘socialización’, si es que- al final- se respeta la propiedad privada.

Aunque los políticos no son los únicos responsables de esta gravosa situación, castigan con muchos impuestos la construcción de viviendas y excesiva burocracia. Aparte de la escasez de suelo para construir.

Pero no me quiero centrar en esto. Lo que me parece más preocupante es que millones de alemanes- aunque podrían ser españoles votando al comunista Pablo Iglesias y asimilados- han decidido a apoyar una opción (comunista o extrema izquierda), que ha fracasado rotundamente en el pasado. ¡Hay que ser tonto!

No hay ninguna experiencia comunista que haya resultado positiva. Hay pobreza y ausencia de libertad. Sólo un ejemplo. Cuba era la ‘joya de la Corona’. La intelectualidad de izquierdas del mundo occidental visitaba Cuba y Fidel Castro, como si fueran a visitar la Virgen de Fátima.

¿Qué queda hoy en Cuba? Miseria, en el más amplio sentido de la palabra.

Hay que ser tonto, o fanático, para insistir en modelos fracasados. ¿Por qué en Berlín han ganado los procomunistas?

Desde hace siglos, los demagogos consiguen embaucar a la gente con falsas promesas. Manipulan las emociones, prejuicios, o deseos de la gente y cuentan con el autoengaño. Todos podemos caer en el autoengaño, pero cuanto más analfabetos/fanáticos, más probable es que sean manipulados por los grandes maestros de la manipulación y la mentira. La izquierda. O sea, la Puerta del Sol.

Repitamos la pregunta. ¿Por qué los alemanes han votado políticas ‘neocomunista’ que prometen repetir políticas parecidas a las políticas comunistas fracasadas de la RDA? Expropiaciones masivas, despenalizar la okupación, etcétera.

El autoengaño juega un gran papel. Es decir, me apetece muchísimo que esta neocomunista nos consiga viviendas, a precios mucho más baratos que los actuales.

Contestación. Recuerda que los comunistas han fracasado repetidamente en el pasado.

Respuesta. Las cosas cambian. Lo que pasó antes no tienen que volver ahora. Esta política neocomunista Die Linke, ha aprendido la lección.

Algo que tiene mucho poder de atracción es que- lo que deseas- sea ‘fácil’. Por ejemplo, sólo votando a esta política comunista tendremos viviendas mucho más baratas.

Terminaré con un ejemplo del juego de ajedrez. La mayoría de gente que juega al ajedrez es capaz de visualizar la jugada que ahora está realizando. Por ejemplo, voy a ‘comer’ este alfil. No veo peligros que me lo impidan. Pero es incapaz de ver el tablero en dos o tres jugadas más. Sólo es capaz de ver lo que está delante de sus narices, ahora.

Le sucede a mucha gente. No quiere- ni sabe- ver más allá del rabioso presente.

Sucede, también, en la fracasada educación. Los informes PISA muestran el fracaso- por ejemplo, en España- de la educación ‘fácil’. Nada de disciplina, esfuerzo y mérito.

Ya lo dijo el ministro socialista Castells: ‘Suspender es humillar al estudiante’. Pues eso. Que sea fácil. Y el gobierno social comunista de Sánchez, protege más al okupa que al propietario. Es ‘fácil’ obtener vivienda. La izquierda no quiere ciudadanos, quiere borregos progresistas. O sea, ‘progres’.

PD. Todo lo dicho no excusa la mediocridad de la derecha centro centrada. Incapaz de ser una verdadera alternativa frente al dictador/corrupto/traidor Sánchez, conformándose con ser una insuficiente y moderadita alternancia.

Todas las asociaciones excepto la afín al PSOE, defiende a la juez Biedma, que fue amenazada por la “cloaca” mediante narcos. (VozPopuli)

¿Cómo llamar a los que votan esta mafia? Suena muy mal.