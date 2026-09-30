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Siempre he tenido la duda de si los libros de texto, incluidos en los diferentes planes de estudios en España, han sido redactados en Londres, o en Hollywood, por encargo de una administración, la nuestra, melindre y acomplejada, posiblemente por haber priorizado su carencia testicular, sobre el honor y la gloriosa historia del pueblo que los amamanta.

Pues que ellos incuben su vergonzante ineptitud, que nosotros, mientras, velaremos las armas… No pediremos perdón, y saltaremos cada vez que otro, en nuestro nombre, lo haga.

Mil gestas heroicas, en mil batallas, han habido, pero de entre todas hubo una que propició que hoy la lengua española ocupe el segundo lugar, a nivel mundial, como lengua materna, sólo por detrás del chino mandarín. Esta es su historia:

El año que los ingleses pudieron conquistar Hispanoamérica y cambiar el curso de la Historia, tropezaron con un puñado de españoles que les dieron hasta que se cansaron, haciéndoles salir por piernas. Dentro de esa hazaña protagonizada por la infantería española, destaca la historia épica, de trescientos españoles, que armados tan solo con cuchillos y navajas, pararon los pies al, ´auto publicitado´, ejército británico.

300 espartanos cambiaron el curso de la Historia de Europa, con su numantina resistencia en el paso de las Termópilas, al evitar con su sacrificio la conquista y colonización persa de Europa. El precio fue que ese día, Leónidas y sus 300 espartanos cenaron en el Infierno.

300 españoles impidieron un cambio en el curso de la Historia de América, al contener al poderoso ejército inglés en la rampa de acceso a la fortaleza de San Felipe de Barajas, las Termópilas de Hispanoamérica; la única diferencia es que esa noche los que cenaron en el Infierno fueron 1.500 ingleses, mientras los hombres de Blas de Lezo celebraban su victoria brindando con vino español.

Los españoles adolecemos de muchos defectos, pero jamás la cobardía ha estado entre ellos, y tal vez sea por esta circunstancia, que cuando de temas bélicos hablamos, siempre hayamos confiado más en los cojones que en la tecnología. De este hecho han sido testigos de excepción, incontables campos de batalla que, regados con sangre española, han dado testimonio del valor de la palabra España, a pesar del mandato de calzonazos y ´plancha bragas´.