Victor Entrialgo: «La confesión de Harvard»

Demostrando las razones de su acrisolado prestigio la Universidad de Harvard ha conseguido lo que parecía imposible y no ha conseguido la prensa española en mucho tiempo. Lo que no confesó a Peinado, Sanchez lo ha confesado en Harvard.

Siguiendo los consejos de su hechicero, «el Rubio», el indigno presidente confiesa sin ambages en inglés, porque no estaba preparado, todo lo que no puede negar por irrefutable y sentenciado en español, la corrupción de su gobierno de criadas y mayormonos. Pero la confesión inesperada ha sido la referida a los casos de su mujer y su hermano. Respecto a ellos no ha dicho que se tratase de algo inexistente, etéreo, ni sólido, ni líquido ni gaseoso. El Presidente ha confesado también, que no son corrupción. Que son otra cosa. Y esa no precisión no es confesión pequeña. Porque otra cosa son, evidente e incuestionablemente mente, peor. De una gravedad ética y jurídica supina.

Porque prevalerse de la presidencia de su marido para hacer negocios propios y una pretenciosa carrera profesional postiza como catedrática, Nefertiti del botox o sacerdotisa surgida de los vapores de las saunas,

es de una gravedad mayúscula.

El mismo negocio que les proporcionó los medios que les llevaron a Moncloa, una vez allí les sobra, surgiendo así la necesidad de limpieza de pasado e imagen. Esa operación desde Moncloa, como la de colocar a su hermano por la cara, u organizar un gal judicial, son algo mucho peor que la corrupción chusca y dineraria de Ávalos o Cerdán.

Porque servirse de que su marido es presidente, también para renegar de su pasado, es mucho más grave que distraer sin más dinero público como Koldo y Ábalos, porque la dimensión y defraudación de su responsabilidad es incomparable cuando eres la mujer del César.

El presidente ha confesado que los casos de su mujer y su hermano no son corrupción. Que son otra cosa.

Por eso no cabe duda de que debemos llegar a la cruda conclusión de que sólo un país indigno, sin cultura política y sin valor para crear instituciones sobre la marcha ante situaciones de fuerza mayor y extrema gravedad ; sólo un país en el que ante situaciones de miseria moral, riesgo de desaparición, de ser o no ser para su convivencia y lugar en el mundo puede mantener a un presidente absolutamente inmoral en el gobierno.