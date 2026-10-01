The Road

La carretera

Al final de lo que se trata es de llegar enteros y lo más lejos posible, circulando por una carretera cuyo trazado desconocemos

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La vida es como una carretera llena de baches, curvas peligrosas, y alguna que otra recta en que podemos acelerar sin miedo a terminar en la cuneta, con los empastes damasquinando el volante.

Al final de lo que se trata es de llegar enteros y lo más lejos posible, circulando por una carretera cuyo trazado desconocemos.

Pues bien, cuando estamos a mitad del recorrido, intentamos revelar a nuestros hijos la experiencia adquirida a base de golpes y cicatrices, de modo que ello les permita recorrer el trayecto que ya llevamos hecho, en menos tiempo y con menos sufrimiento, para que éstos puedan llegar mucho más lejos de lo que nosotros jamás llegaremos.

Se trata de regalar a los hijos nuestra experiencia; algo que les permitirá ahorrarse muchos sufrimientos y pérdidas de tiempo en su vida.

Pero al final, ni puñetero caso. Y cuando llegue la hora, que siempre llega, de los mocos y las lágrimas, oiremos el consabido “papá/mamá, tenías razón”, pero entonces de poco valdrá, porque el daño ya estará hecho.

Y ahora, antes que alguien me diga que sus hijos no son así, les diré que la excepción, (que siempre la hay), confirma la regla. Pero, desgraciadamente, lo que abunda es el libre ejercicio del derecho a equivocarse; un derecho, dicho sea de paso, tan legítimo como poco práctico.

Y que nadie mal entienda mis palabras creyendo que lo que postulo es la manipulación de los hijos para hacer de su vida un calco de la nuestra, porque precisamente lo que pretendo es justo todo lo contrario.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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