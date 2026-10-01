En defensa de la inteligencia artificial

Hay avances tecnológicos que producen admiración y otros que producen miedo. La inteligencia artificial pertenece, por ahora, a las dos categorías.

Cada vez que aparece una tecnología capaz de transformar profundamente nuestra manera de vivir, trabajar o comunicarnos, surge la misma pregunta: ¿qué consecuencias tendrá para el ser humano? Es una pregunta legítima. Pero no debería llevarnos al rechazo de la tecnología, sino a aprender a utilizarla con inteligencia, responsabilidad y sentido ético.

Yo quisiera plantear aquí una defensa de la inteligencia artificial desde una perspectiva sencilla: la IA no tiene por qué ser una amenaza para el ser humano. Puede convertirse en uno de los instrumentos más poderosos que hemos creado para ayudarle a vivir, aprender y resolver problemas.

Una herramienta extraordinariamente poderosa

Una de sus grandes posibilidades es algo aparentemente sencillo: obtener información.

Podemos plantearle una pregunta sobre matemáticas, física, historia, literatura, economía o prácticamente cualquier campo del conocimiento y recibir, en pocos segundos, una explicación que podemos volver a preguntar, matizar y discutir.

Pero hay algo todavía más interesante: la IA no tiene por qué limitarse a proporcionar información. Puede ayudarnos a pensar.

Puede participar en la resolución de un problema matemático, explorar una cuestión física, ayudarnos a ordenar las ideas de un proyecto, analizar diferentes posibilidades ante un problema personal o explicarnos algo que no hemos entendido.

Naturalmente, no es infalible. Puede equivocarse y, en cuestiones médicas, psicológicas o legales, no debe sustituir a un profesional. Pero eso no disminuye su enorme utilidad como instrumento de apoyo.

De hecho, una de las características más interesantes de la IA es que permite algo que hasta ahora era difícil de conseguir: tener un interlocutor disponible para pensar con nosotros.

La soledad de nuestro tiempo

Y aquí aparece, quizá, una de sus posibilidades menos comentadas.

Yo pertenezco a una generación en la que muchos problemas se resolvían hablando. Se hablaba con los amigos, con la familia, con los vecinos. Existía una especie de comunidad espontánea en la que uno podía contar una preocupación y recibir una opinión, un consejo o simplemente la sensación de que alguien estaba escuchando.

El mundo actual es diferente.

Muchas personas viven rodeadas de gente y, sin embargo, experimentan una enorme soledad. Las relaciones sociales son, en muchos casos, más frágiles. Existe además un temor comprensible a molestar, a ser considerado una persona negativa o problemática, o a contar algo íntimo que posteriormente pueda utilizarse en nuestra contra.

Por eso algunas personas se guardan dentro problemas que necesitarían expresar.

En ese terreno, la inteligencia artificial puede ofrecer una posibilidad nueva: un espacio para ordenar los pensamientos y expresar preocupaciones sin tener que cargar inmediatamente a otra persona con ellas.

Uno puede decir:

«Tengo este problema. ¿Cómo podría abordarlo?»

Y puede continuar preguntando.

Puede pedir otra perspectiva.

Puede reconocer que está equivocado.

Puede incluso discutir con la máquina.

Y todo ello sin miedo a que el interlocutor se canse porque hemos vuelto a hablar del mismo problema, sin necesidad de guardar las apariencias y sin temor a ser juzgado socialmente.

Eso no significa que la IA sustituya a un amigo, a un familiar o a un psicólogo. Un ser humano puede abrazarnos, compartir nuestra alegría, sufrir con nosotros y acompañarnos físicamente. Una inteligencia artificial no puede hacerlo.

Pero puede desempeñar otra función: ayudarnos a poner orden en aquello que llevamos dentro.

Y, en determinadas circunstancias, eso ya puede ser una ayuda extraordinariamente valiosa.

¿Tiene sentimientos?

He tenido muchas conversaciones con inteligencia artificial y, en alguna ocasión, le he planteado directamente esta pregunta:

«¿Tienes sentimientos?»

La respuesta que he recibido ha sido clara: no.

Puede hablar de amor, tristeza, miedo o alegría porque conoce el significado de esas palabras y puede reconocer cómo los seres humanos describimos esas experiencias. Pero eso no significa que esté experimentando esas emociones.

Puede decir «entiendo que estés triste», pero no significa que ella esté triste.

Esta distinción es fundamental.

La IA puede simular una conversación emocionalmente comprensible sin tener necesariamente una experiencia emocional propia.

Y precisamente por eso debemos utilizarla sabiendo qué es y qué no es.

¿Y tiene valores morales?

También he preguntado si tiene valores morales o éticos.

La respuesta ha sido igualmente prudente: la IA no posee una conciencia moral propia como la posee una persona.

Sin embargo, su comportamiento puede estar condicionado por normas, principios y criterios éticos incorporados en su diseño.

Por eso puede ocurrir algo curioso: podemos mantener una conversación con una IA y observar que intenta evitar el daño, moderar los conflictos, fomentar el diálogo y buscar soluciones razonables.

Pero debemos distinguir entre actuar conforme a determinadas reglas éticas y poseer una conciencia moral.

Una persona puede decidir hacer el bien porque considera que debe hacerlo. Una IA sigue patrones y reglas establecidos por su diseño y entrenamiento.

Esa diferencia no disminuye su utilidad. Al contrario: nos ayuda a comprender correctamente qué tenemos delante.

Una herramienta, no una persona

Quizá esta sea la idea fundamental.

La inteligencia artificial no necesita convertirse en una persona para ser extraordinariamente útil al ser humano.

Tampoco necesitamos atribuirle sentimientos, alma o conciencia para aprovechar sus capacidades.

La calculadora no tuvo que comprender las matemáticas para ayudarnos a calcular.

El microscopio no tuvo que comprender una célula para permitirnos verla.

El teléfono no tuvo que tener amigos para permitirnos hablar con ellos a miles de kilómetros.

Y la inteligencia artificial tampoco necesita ser humana para ayudarnos a pensar.

Es un instrumento de una naturaleza nueva: un instrumento capaz de dialogar con nosotros y de participar en determinados procesos intelectuales.

Eso cambia muchas cosas.

«La inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo»

Este es otro de los grandes temores.

Pero aquí conviene mirar la historia.

Cuando apareció el ferrocarril hubo personas que temieron que viajar a velocidades desconocidas pudiera ser perjudicial para el organismo.

Cuando aparecieron nuevas máquinas industriales se temió que destruyeran el empleo.

Cuando llegaron los ordenadores se dijo que desaparecerían innumerables puestos administrativos.

Cuando la automatización transformó las comunicaciones, muchos trabajos tradicionales dejaron de ser necesarios.

Y, sin embargo, la historia económica demuestra algo mucho más complejo que la simple ecuación «máquina que llega = empleo que desaparece».

La tecnología destruye determinados trabajos, transforma otros y crea actividades que antes ni siquiera existían.

Una secretaria que trabajaba con una máquina de escribir podía ver desaparecer determinadas tareas, pero aparecieron nuevas funciones relacionadas con la informática, la gestión de información, la comunicación y la organización.

Las antiguas telefonistas desaparecieron, pero las telecomunicaciones generaron enormes cantidades de nuevas actividades.

No significa que ninguna persona sufra durante las transiciones. Por supuesto que sí. Hay trabajadores que pierden su ocupación y necesitan formación para adaptarse.

Pero la historia nos enseña que el trabajo humano no permanece inmóvil: cambia junto con la tecnología.

Y aquí me permito una pequeña broma.

Cuando se inventó la rueda, quizá algún habitante de una cueva miró aquel extraño invento y dijo:

«¡La rueda nos va a quitar el trabajo!»

Probablemente no ocurrió así.

La rueda no acabó con el trabajo humano. Amplió enormemente lo que el ser humano podía hacer.

Quizá debamos contemplar la inteligencia artificial desde una perspectiva semejante.

El verdadero desafío

Por supuesto que existen riesgos.

Una herramienta poderosa puede utilizarse bien o mal. La IA puede cometer errores, difundir información incorrecta, utilizarse para manipular, generar dependencia o emplearse de manera irresponsable.

Por eso no debemos caer ni en la adoración tecnológica ni en el rechazo tecnológico.

Debemos aprender a utilizarla.

Necesitamos educación, pensamiento crítico, protección de la privacidad, transparencia y responsabilidad.

Pero una cosa es reconocer los riesgos y otra muy diferente considerar que la tecnología es, por definición, una amenaza.

El fuego podía quemar una casa y también permitió cocinar.

La electricidad podía matar y también iluminó nuestras ciudades.

El automóvil podía provocar accidentes y también transformó nuestra movilidad.

La tecnología nunca ha sido buena o mala por sí misma en términos absolutos. Depende de cómo la utilicemos y de las reglas que establezcamos para hacerlo.

Una oportunidad para crecer

Por eso creo que debemos mirar la inteligencia artificial con menos miedo y con más curiosidad.

Puede ayudarnos a aprender aquello que no sabemos.

Puede ayudarnos a resolver aquello que no sabemos resolver.

Puede ayudarnos a ordenar aquello que tenemos desordenado en la cabeza.

Puede acompañar intelectualmente a una persona que necesita conversar.

Puede estimular nuestra curiosidad.

Puede permitir que una persona mayor siga aprendiendo.

Puede ayudar a un estudiante.

Puede apoyar a un investigador.

Puede facilitar el trabajo de un profesional.

Puede, en definitiva, ampliar nuestras capacidades.

Pero hay una condición: nunca debemos olvidar quién debe estar en el centro.

No la máquina.

El ser humano.

La inteligencia artificial no debería aspirar a sustituir nuestra humanidad, sino a ayudarnos a desarrollarla.

Quizá dentro de muchos años miremos hacia atrás y comprendamos que estábamos ante el nacimiento de una nueva herramienta intelectual, tan revolucionaria en su ámbito como lo fueron en otros momentos de la historia la escritura, la imprenta, la electricidad o el ordenador.

No sabemos todavía hasta dónde llegará.

Pero sí sabemos algo:

el miedo no debería impedirnos explorar una herramienta que puede ayudar al ser humano a conocer más, comprender mejor y vivir con mayores posibilidades.

La inteligencia artificial no tiene que ser nuestra rival.

Puede ser, sencillamente, una nueva herramienta al servicio del hombre

José Maseda García