Más fuerte que la muerte

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Cuando el amor llame a vuestro corazón, abridle; y aunque su camino sea duro y abrupto, entregaos a su aventura, sin reservas, pero conscientes que una vez lo hayáis emprendido, nada volverá ser igual. Creed en él cuando os hable, aunque su voz aplaste los sueños que con colores, de niños pintasteis sobre una hoja papel, que ahora olvidada amarillea.

Así, desnudos y con el alma vacía, conoceréis el amor que crucifica y acaricia; el amor que hiere y extasía; el amor que mata y resucita. Un amor que no se habla, porque no precisa de palabras; ni de gestos; ni de cartas.

Pero si vuestro miedo os hace buscar solamente la paz y el placer del amor al amar, entonces es mejor que cubráis vuestra desnudez, para regresar hacia un mundo sin primavera, en donde reiréis, pero no con toda vuestra risa…; un mundo en el que lloraréis, pero no con todas vuestras lágrimas.

El amor no posee ni es poseído; ni lo necesita ni desea. Porque el amor habita en el amor y solo de él se alimenta; porque el amor con él se basta, y en él se sacia.

Y al amar no digáis: “Dios está en mi corazón», sino más bien: “Yo estoy en el corazón de Dios».  Y no penséis en dirigir el curso del amor, porque será él, si os halla dignos, quien dirija el curso de vuestros corazones.

NOTA: Reconstrucción libre del poema “Amor”, del poeta libanés Kahlil Gibran. Quien desee leer el original, lo puede hacer aquí: “MAIS FORTE QUE A MORTE”

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Autor

Alfonso Rojo

Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, abogado y periodista, trabajó como corresponsal de guerra durante más de tres décadas.

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