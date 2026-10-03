Días de reflexión

Hay algo profundamente revelador en que un presidente del Gobierno necesite un fin de semana entero para decidir si merece la pena seguir al frente del Ejecutivo. No porque reflexionar sea malo, sino porque la pregunta que Pedro Sánchez tiene ahora encima de la mesa resulta mucho más grave de lo que pretende transmitir Moncloa: ¿puede seguir gobernando un presidente que acaba de perder dos votaciones parlamentarias sobre una de las principales preocupaciones de los españoles y cuya mayoría depende de socios que pueden dejarle caer en cualquier momento?

El Congreso tumbó este viernes los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno. El primero cayó por 178 votos frente a 172 y el segundo por 184 frente a 166. PP, Vox y Junts votaron contra las medidas y, en el segundo decreto, se sumaron también otros grupos.

El resultado no es una anécdota parlamentaria. Es una bofetada política al Ejecutivo.

Y quizá por eso Sánchez necesita ahora dos días.

Dos días para pensar. Dos días para hacer números. Dos días para hablar con sus socios. Dos días para comprobar hasta dónde llega la paciencia de quienes le mantienen en La Moncloa. Y, sobre todo, dos días para decidir si todavía tiene sentido continuar una legislatura que cada vez parece más una carrera de obstáculos que un Gobierno con capacidad real de sacar adelante su programa.

La expresión elegida por Moncloa, «fin de semana de reflexión», tiene además un precedente que todos recuerdan.

En abril de 2024, Sánchez ya protagonizó aquella insólita pausa política en la que se encerró durante varios días para decidir si continuaba como presidente. Ahora la situación es distinta, pero vuelve a aparecer la misma palabra: reflexión.

La diferencia es que esta vez la cuestión no parece ser únicamente personal.

Esta vez el problema está en el Congreso.

Porque gobernar no consiste en resistir.

Gobernar no consiste en aguantar una votación más.

Gobernar no consiste en sobrevivir gracias a una negociación de madrugada, a una cesión de última hora o a un socio parlamentario que cambia de posición cuando considera que ha llegado el momento de cobrar el precio político de su apoyo.

Gobernar consiste en tener una mayoría suficiente para aprobar las políticas que el Ejecutivo considera prioritarias.

Y Sánchez acaba de comprobar, una vez más, que esa mayoría no está.

El presidente atrapado por sus propios socios

La derrota de los decretos de vivienda tiene un elemento especialmente incómodo para el presidente: Junts volvió a demostrar que puede hacer y deshacer la estabilidad parlamentaria del Gobierno.

El partido de Carles Puigdemont votó contra los dos decretos junto a PP y Vox, pese a las negociaciones mantenidas con el Ejecutivo. El Gobierno había intentado que los independentistas respaldaran sus medidas, pero finalmente no consiguió reunir los votos necesarios.

Y ahí aparece una de las grandes paradojas del sanchismo.

Sánchez necesita a quienes no se fían de Sánchez.

Necesita a Junts para determinadas votaciones, pero Junts puede utilizar esa dependencia para presionar al Ejecutivo.

Necesita a otros socios para alcanzar mayorías, pero esos mismos socios pueden convertirse en un problema en cuanto consideran que apoyar al Gobierno tiene más costes que beneficios.

Y mientras tanto, el presidente sigue defendiendo que existe una mayoría parlamentaria suficiente para continuar.

Quizá exista sobre el papel.

El problema es demostrar que funciona.

Porque una cosa es sumar diputados en una investidura y otra muy distinta disponer de una mayoría estable para gobernar durante una legislatura completa.

Sánchez ha convertido esa diferencia en una forma de supervivencia política.

Cada votación es una negociación.

Cada negociación es una incógnita.

Cada incógnita puede terminar en derrota.

Y cada derrota obliga al presidente a explicar por qué, pese a todo, el Gobierno continúa.

Hasta que llega un momento en el que la pregunta deja de ser cuánto puede resistir Sánchez y empieza a ser para qué quiere seguir resistiendo.

La vivienda ha dejado al descubierto el problema

Lo ocurrido con los decretos de vivienda resulta todavía más significativo porque se trataba de una cuestión políticamente central.

El Gobierno había presentado las medidas como una respuesta a la crisis habitacional y al creciente malestar social. Entre las iniciativas figuraban medidas relacionadas con los alquileres, las prórrogas contractuales, la protección de determinados inquilinos y otras actuaciones destinadas a hacer frente a la emergencia habitacional.

Y, sin embargo, el Congreso las tumbó.

En poco más de un día, algunas de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros quedaron sin efecto.

Ese es el dato que debería ocupar buena parte de la reflexión de Sánchez.

No el relato.

No las acusaciones cruzadas.

No quién sale mejor en televisión.

No quién consigue colocar el mensaje más eficaz en redes sociales.

El dato es mucho más sencillo: el Gobierno aprobó unas medidas y no consiguió reunir los votos necesarios para mantenerlas en vigor.

Eso es gobernar cuando se dispone de una mayoría.

Y eso es lo que Sánchez tiene que explicar.

Porque durante años se ha vendido la capacidad de resistir como una demostración de fortaleza política. Se ha presentado cada crisis como una oportunidad para aguantar un poco más. Cada dificultad parlamentaria como una prueba de resistencia. Cada acuerdo de última hora como una victoria.

Pero llega un momento en el que la resistencia deja de parecer fortaleza y empieza a parecer simplemente supervivencia.

Sánchez vuelve a ganar tiempo

El presidente conoce perfectamente el valor político del tiempo.

Dos días pueden parecer poca cosa.

En política, pueden ser una eternidad.

Dos días sirven para hablar con los socios. Para medir reacciones. Para conocer el ambiente dentro del PSOE. Para analizar el impacto de una posible convocatoria electoral. Para comprobar qué hacen sus adversarios. Para esperar a que pase la primera oleada de indignación.

Y, sobre todo, para evitar tomar una decisión en caliente.

Pero hay algo que el paso del tiempo no puede solucionar: la aritmética parlamentaria.

Los diputados no desaparecen.

Los votos tampoco.

Y el Congreso seguirá siendo el mismo Congreso el lunes.

Por mucho que Sánchez pueda cambiar el relato, tendrá que enfrentarse nuevamente a una realidad incómoda: su Gobierno no dispone de una mayoría parlamentaria estable que le permita actuar con normalidad.

Eso no significa que las elecciones estén decididas.

No lo están.

Sánchez todavía puede intentar reconstruir los acuerdos, negociar con sus socios y continuar la legislatura. De hecho, eso forma parte de los escenarios que se están valorando.

Pero tampoco puede esconderse detrás de una palabra tan cómoda como «reflexión».

Porque España no necesita únicamente que su presidente reflexione.

Necesita saber qué piensa hacer.

La Moncloa no puede convertirse en una sala de espera

Hay algo especialmente agotador en esta forma de hacer política.

La sensación permanente de que todo queda para después.

Después de la siguiente negociación.

Después de la siguiente votación.

Después de la siguiente crisis.

Después de la siguiente concesión.

Después del siguiente pacto.

Y así, mientras tanto, pasan los meses.

Un Gobierno no puede convertir el país entero en una sala de espera mientras decide cómo conservar su propia mayoría.

España tiene problemas demasiado importantes como para que la principal preocupación de La Moncloa sea averiguar cómo salvar la siguiente votación.

La vivienda es uno de ellos.

El acceso de los jóvenes a un hogar, el precio de los alquileres, la falta de oferta y la dificultad para emanciparse no son problemas que puedan solucionarse con un decreto improvisado aprobado con urgencia y derribado en el Congreso apenas unas horas después.

La crisis habitacional exige políticas sostenidas y capacidad de acuerdo.

Y precisamente eso es lo que este episodio ha demostrado que el Ejecutivo tiene dificultades para conseguir.

La paradoja de Sánchez

Aquí aparece la mayor paradoja de todas.

Sánchez llegó a la presidencia gracias a una compleja arquitectura parlamentaria.

Ahora esa misma arquitectura amenaza con convertirse en su principal problema.

El presidente necesita a sus socios para continuar.

Sus socios necesitan al presidente para obtener concesiones.

Y todos saben que el primero que rompa el equilibrio puede provocar el final de la legislatura.

Eso no es estabilidad.

Es equilibrio permanente al borde del precipicio.

Y quizá por eso el presidente vuelve a pedir tiempo.

Porque mientras Sánchez reflexiona, nadie le obliga todavía a responder a la pregunta fundamental.

¿Qué Gobierno quiere ofrecer a España durante los próximos meses?

¿Uno capaz de aprobar sus propias leyes?

¿Uno capaz de presentar y sacar adelante unos Presupuestos?

¿Uno capaz de garantizar que sus socios cumplirán los acuerdos?

¿O simplemente uno capaz de sobrevivir hasta la siguiente votación?

La diferencia no es menor.

Es la diferencia entre gobernar y resistir.

El lunes comienza la verdadera cuenta atrás

El lunes llegará la reunión del PSOE y, con ella, una parte de la respuesta.

Si Sánchez decide continuar, tendrá que explicar cómo piensa recuperar una estabilidad parlamentaria que acaba de sufrir un nuevo golpe.

Si decide convocar elecciones, tendrá que asumir que ha llegado a la conclusión de que su fórmula de Gobierno ya no ofrece garantías suficientes para continuar.

En ninguno de los dos casos podrá esconder lo ocurrido debajo de la alfombra.

El Congreso ha votado.

Y ha votado contra el Gobierno.

Junts ha vuelto a demostrar el poder que tiene sobre la legislatura.

La oposición reclama elecciones.

La vivienda continúa provocando una enorme movilización social, con decenas de manifestaciones convocadas este sábado en distintas ciudades españolas.

Y Sánchez, mientras tanto, se toma el fin de semana para pensar.

Quizá la pregunta más incómoda sea precisamente esa.

¿Cuánto tiempo necesita un presidente para darse cuenta de que tiene un problema de Gobierno?

Porque no estamos ante una derrota aislada.

Estamos ante la constatación de que la mayoría que sostiene a Sánchez es frágil, condicionada y capaz de dejar al Ejecutivo sin sus propias medidas cuando alguno de sus socios decide cruzar la línea.

Y eso debería preocupar mucho más que cualquier titular sobre el futuro electoral.

Porque España no necesita un presidente experto en sobrevivir a sus propias crisis.

Necesita un Gobierno capaz de gobernar.

Sánchez tiene dos días para reflexionar.

Pero quizá el país lleve demasiado tiempo esperando que él haga algo mucho más sencillo:

decidir.

Decidir si quiere seguir gobernando de verdad o limitarse a seguir resistiendo.

Porque una cosa es aferrarse al poder.

Y otra, bastante distinta, es tener capacidad para ejercerlo.