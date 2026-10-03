Tres visiones diferentes sobre una misma cuestión

A las ocho y diez minutos de la tarde del 6 de octubre de 1934, el ´president´ de la Generalidad de Cataluña, Lluís Companys, proclamó unilateralmente la República Catalana. Horas después fue tomada la foto siguiente en que se puede ver a Lluis Companys, entre rejas, tras ser detenido junto a miembros de su gobierno. Quien no aparece en la foto es el ´conseller de gobernació´, Josep Dencàs, que había huido del Palacio de la Generalidad por las alcantarillas.

«Y ahora andan en tiquismiquis sobre el lugar en el que puede celebrarse una entrevista pedida por Companys, que no quiere venir a Valencia. (Ahora no le aguarda aquí ninguna ovación.) Negrín asegura que no tendría ningún inconveniente en ir a Barcelona, como ha ido otras veces, pero si Companys hace cuestión de etiqueta o de amor propio no venir aquí, tampoco ira él, ni aceptará que se partan las distancias, reuniéndose en Benicarló. (Lamentablemente.) El presidente está muy irritado por los incidentes a los que ha dado ocasión el paso de Aguirre por Barcelona. “Aguirre – dice – no puede resistir que se hable de España. En Barcelona afectan no pronunciar siquiera su nombre. Yo no he sido nunca – agrega – lo que llaman españolista ni patriotero. Pero ante estas cosas, me indigno. Y si estas gentes van a descuartizar a España, prefiero a Franco. Con Franco ya nos las entenderíamos nosotros, o nuestros hijos, o quien fuere. Pero esos hombres son inaguantables. Acabarían por dar la razón a Franco. Y mientras, venga a pedir dinero, y más dinero…».

El párrafo anterior pertenece al libro “MEMORIAS POLÍTICAS Y DE GUERRA, II», cuyo autor es MANUEL AZAÑA, publicado en 1978, para España y América, por Editorial Crítica, S.A., con ISBN: 84-7423-049-7 tomo II. Reparto de personajes: AZAÑA (presidente de la Segunda República), NEGRÍN (jefe de Gobierno de la Segunda República), COMPANYS (presidente de la Generalidad de Cataluña), AGUIRRE (jefe del gobierno vasco en tiempos de la II República.

También en sus “MEMORIAS POLÍTICAS Y DE GUERRA, II», Azaña nos dejó esta ´perla´: «Una persona de mi conocimiento asegura que es una ley de la historia de España la necesidad de bombardear Barcelona cada cincuenta años. El sistema de Felipe V era injusto y duro, pero sólido y cómodo. Ha valido para dos siglos.»

Por otra parte, el político, periodista y escritor, Julián Zugazogoitia, recogió en uno de sus libros las palabras del que fuera presidente del Gobierno de la IIª República, el doctor Juan Negrín, último presidente del Gobierno de la Segunda República Española: «No estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo… y pueblerino (…) No hay más que una nación: ¡España! (…) Antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven a desmembraciones que de ningún modo admito, cedería el paso a Franco, sin otra condición que la que se desprendiese de alemanes e italianos».

El contrapunto a estas visiones sobre Cataluña, las daría José Antonio Primo de Rivera, en sus discursos, pronunciados entre 1933 y 1936, como diputado del Parlamento de la IIª República Española:

«Yo no conozco manera más candorosa y aún más estúpida de ocultar la cabeza bajo el ala que la de sostener, como hay quienes sostienen, que ni Cataluña tiene lengua propia, ni tiene costumbres propias, ni tiene historia propia, ni tiene nada. Si esto fuera así, naturalmente, no habría problema de Cataluña, y no tendríamos que molestarnos ni en estudiarlo ni en resolverlo; pero no es eso lo que ocurre, y todos lo sabemos muy bien. Cataluña existe con toda su individualidad, y muchas regiones de España existen con su individualidad» … «Lo digo porque para muchos este problema es una mera simulación; para otros este problema catalán no es más que un pleito de codicia: la una y la otra son actitudes perfectamente injustas y perfectamente torpes. Cataluña es muchas cosas, mucho más profundamente que un pueblo mercantil; Cataluña es un pueblo profundamente sentimental; el problema de Cataluña no es un problema de importación y exportación; es un problema dificilísimo de sentimientos»… «Cataluña es un pueblo impregnado de un sedimento poético, no sólo en sus manifestaciones típicamente artísticas, como son las canciones antiguas y como es la liturgia de las sardanas, sino aún en su vida burguesa más vulgar, hasta en la vida hereditaria de esas familias barcelonesas que transmiten de padres a hijos las pequeñas tiendas de las calles antiguas, en los alrededores de la plaza Real; no sólo viven con un sentido poético esas familias, sino que lo perciben conscientemente y van perpetuando una tradición de poesía gremial, familiar, maravillosamente fina.

Pero, agotado el jabón y la lírica, José Antonio fue muy claro, manifestando que el nacionalismo catalán era un ´instrumento político´ nocivo, que educaba a las nuevas generaciones en la insolidaridad, al utilizar los separatistas, las diferencias culturales, o lingüísticas, para romper el vínculo, histórico, espiritual, e indivisible, que representaba España.

Por otro lado, José Antonio no se oponía radicalmente a la descentralización administrativa, o al reconocimiento de la identidad de las regiones. Ahora bien, con una salvedad ineludible: La autonomía solo era aceptable si existía una conciencia plena de unidad patria. En regiones afectadas por movimientos separatistas activos, consideraba que cualquier estatuto de autonomía era inadmisible, porque debilitaba al Estado frente a quienes buscaban su fragmentación.

Manuel Azaña, Juan Negrín, y José Antonio Primo de Rivera; tres visiones diferentes sobre una misma cuestión.

Palabras que han quedado grabadas en la Historia, para reflexión y juicio de las generaciones futuras.