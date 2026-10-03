La vivienda que le importa a Sánchez

A Pedro Sánchez le preocupa muchísimo perder la vivienda. La suya. Por conservar las llaves de la Moncloa está dispuesto a convertir cualquier problema de los españoles en una campaña para su supervivencia. Ahora le ha tocado a Maricarmen. Ocho años de fracaso en política de vivienda y todavía pretende presentarse como el hombre que viene a solucionarlo.

Hay que reconocerle el cuajo. Ha tenido tiempo de recorrer el mundo en Falcon, anunciar planes y volver a anunciarlos, pero ahora resulta que acaba de descubrir lo difícil que es encontrar un piso. Le faltan una tienda de campaña y un megáfono para exigirle al presidente del Gobierno que haga algo. Podría acompañarlo Yolanda Díaz, que anima a los ciudadanos a movilizarse para exigir respuestas al Gobierno que ella misma vicepreside. El camarote de los hermanos Marx, pero con sueldo público. Piden presión en la calle quienes llevan años sentados en el Consejo de Ministros. Y todavía esperan que les agradezcamos el compromiso.

Cuando Sánchez llegó a la Moncloa, en junio de 2018, la vivienda ocupaba el decimoquinto puesto entre los problemas de España según el CIS. Hoy encabeza la lista. Comprar se ha convertido en una aspiración inalcanzable y alquilar también. La izquierda que prometía emancipar a los jóvenes les ha acostumbrado a retrasar su vida. Después les entrega una pancarta para que descarguen la frustración contra otro. Tiene bastante de estafa política pedir el voto para resolver un problema y, ocho años después, pedirlo porque el problema es todavía mayor.

Ese es el descaro de la operación Maricarmen. El PSOE pretende recoger los votos del malestar mientras esquiva las responsabilidades del poder. Ha gobernado, ha legislado y ha presentado sus medidas como conquistas históricas. Ahora quiere encabezar la protesta por sus resultados. A cualquier empresa se le exigirían explicaciones por semejante balance. Sánchez exige que desconfiemos de la competencia.

Por eso necesita las cámaras en la Puerta del Sol y los gritos dirigidos contra Ayuso. Que nadie pregunte quién lleva ocho años en la Moncloa. Que discutamos sobre la sensibilidad de sus adversarios y no sobre su propia incompetencia. Maricarmen sirve para convertir cualquier objeción a sus medidas en una prueba de crueldad. Si preguntas si funcionarán, eres insensible. Si recuerdas sus fracasos, estás con los poderosos. La izquierda ha encontrado una manera muy cómoda de discutir sin tener que responder.

La maniobra llega, además, en un momento especialmente oportuno. El caso Ábalos, la condena de su hermano, el juicio pendiente de su mujer y la investigación sobre las presuntas maniobras de Leire Díez contra jueces y policías ofrecen demasiadas preguntas incómodas. A ellas se suman las joyas millonarias encontradas en el despacho de Zapatero, objeto de otra investigación judicial. El partido que examina la moral de todo el mundo tiene serias dificultades para explicar lo que ocurre dentro de su propia casa.

Se comprende que Sánchez prefiera hablar del casero. Cada minuto dedicado a acusar a los demás es un minuto menos dedicado a rendir cuentas. Pretende que una nueva campaña de indignación le devuelva una autoridad moral que no puede recuperarse cambiando el tema del telediario.

También quiere apartar el foco de Ceuta. En plena invasión encontró tiempo para recomendar sus canciones del verano; ahora encuentra una urgencia legislativa con nombre de mujer. A juzgar por sus prioridades, Maricarmen, como Ceuta, le importa un carajo en cuanto deja de serle útil. Para los problemas de los españoles pide paciencia. Para conservar la Moncloa nunca le faltan recursos.

En Cataluña conocemos bien esta hipocresía. En 2025 triplicamos los desahucios de Madrid y encabezamos la lista de toda España. También la de okupaciones, con cerca del 40% del total. Pero el socialismo quiere hablar de Madrid. Se comprende. Hablar de Cataluña obligaría a pedir explicaciones a Salvador Illa, la mascota de Sánchez en Cataluña.

Aquí vivía Olga. Tenía 54 años y dos hijas. Acudió al Parlament para explicar su situación y advertir de su desesperación. Fue desahuciada en abril. En septiembre se quitó la vida. Las instituciones conocían su situación. Ella misma se había encargado de contársela.

¿Dónde estuvo la campaña nacional para exigir responsabilidades al PSC, que gobierna la Generalitat? ¿Dónde estuvo la misma indignación? ¿O también por lo sucedido en L’Hospitalet tenía que dimitir Ayuso? Esa doble vara desautoriza por completo sus sermones.

Lo peor es que, mientras explotan políticamente el problema, insisten en medidas que pueden agravarlo. Pensemos en una pareja de jubilados que ha terminado de pagar una segunda vivienda y quiere alquilarla para completar la pensión. Si teme que, en caso de impago, tendrá que seguir afrontando los gastos sin cobrar y sin poder recuperarla durante mucho tiempo, puede decidir vender. También puede exigir una solvencia que deje fuera a muchos candidatos. Está protegiendo los ahorros de toda una vida. No necesita que un ministro lo trate como a un delincuente por hacer sus cuentas.

El joven que busca alquiler sufrirá las consecuencias. Tendrá un piso menos entre el que elegir o unas condiciones más difíciles de cumplir. Multipliquemos el ejemplo por miles de propietarios. Si la demanda sigue creciendo y la oferta no la acompaña, aumentará la presión sobre los precios. Añadir incertidumbre a quien podría ofrecer una vivienda agrava la escasez. El Gobierno habrá ganado un aplauso; el joven habrá perdido una oportunidad.

Ese intervencionismo acaba castigando especialmente a quienes promete proteger. Quien teme quedar atrapado en un impago elegirá al candidato con mayores garantías. La familia con ingresos modestos encontrará otra puerta cerrada. Y la izquierda volverá a señalar al propietario, utilizando las consecuencias de su política para justificar otra vuelta de tuerca. Es una receta que siempre encuentra culpables y nunca reconoce sus propios errores.

La vulnerabilidad real exige una respuesta de la Administración. Real y comprobada, porque ayudar a quien no puede salir adelante no equivale a tolerar que alguien convierta la ayuda en una forma de vivir a costa de los demás. Hay que verificar las necesidades, perseguir el fraude y atender a quien lo necesita. Lo inadmisible es pasarle la obligación al propietario y después insultarlo si protesta.

Defender la propiedad privada y facilitar el alquiler forman parte de una misma política. Cuanta más confianza tenga alguien en que se respetará su contrato, más dispuesto estará a ofrecer su vivienda. Cuantas más viviendas haya disponibles, más opciones tendrá quien las busca. Hace falta construir, facilitar y dar seguridad. Gobernar resulta bastante más exigente que buscar un enemigo, pero para eso cobran.

La ambición debería ser que trabajar permita emanciparse y que ahorrar tenga sentido. Una población empobrecida, dependiente y tutelada puede resultar cómoda para quien aspira a decidir cómo compramos, cómo alquilamos y cómo vivimos. Para el ciudadano supone ir renunciando a un futuro propio.

Sánchez pretende que agradezcamos sus intenciones mientras pagamos sus resultados. Que la izquierda siga gobernando como si estuviera en la oposición y que cada fracaso le proporcione una nueva excusa para quedarse.

Después de ocho años, ya está bien. Los españoles necesitan poder acceder a una vivienda. Sánchez necesita que el problema le ayude a conservar la suya.

Esta semana ha llamado Maricarmen a su campaña de supervivencia.