José Manuel García Albarrán: «La España ‘okupada’ y sus consecuencias»

Ramón de Campoamor y Campoosorio (1817-1901) poeta y diputado español durante el periodo de la Ilustración, dijo esta frase: «En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira; todo es según el color del cristal con que se mira»

Se refería sin duda al ‘subjetivismo’ o ‘relativismo’, pretendiendo desestimar o poner en duda el concepto de ‘realidad absoluta’, ya que ésta cambia según la perspectiva, las emociones o las creencias de las personas que las observan.

Pues extrapolando dicha frase y su significado a la situación política y social que estamos viviendo en España, vamos a intentar ponernos en ese hipotético lugar visto desde ‘ambas partes’.

Hay que ver la perspectiva desde el ‘okupa’ o el ocupado, el propietario que alquila o el ‘inquilino’, el que ‘acampa’ invadiendo espacios públicos y los que sufren la invasión alterando a la convivencia, con afectación material y económica, el que gobierna con fines partidistas y tiene ministros ‘viviendo gratis’ en pisos de más de 200 metros cuadrados y Diputados con 3 a 5 pisos en propiedad frente al ciudadano de a pie que lo sufre. Todo ello nos lleva a la afirmar que es cierto lo que decía Campoamor y su certera interpretación de que ¡No existe la ‘Realidad Absoluta’!

Cuando aún no nos hemos recuperado del impacto social y emocional causado por la ‘invasión magrebí’ a Ceuta -hace ya más de 2 meses- y los ceutíes siguen ‘clamando al cielo’ ante la falta de una respuesta rápida y contundente por parte del Gobierno de la Nación, sintiéndose impotentes y desamparados porque les han ‘robado’ el bienestar de su vida cotidiana, la tranquilidad de esos padres que tienen miedo de llevar a sus hijos al colegio y la arruina de sus comercios, del turismo y sus playas de veraneo estando aún ‘okupadas’ por miles de ‘invasores’ -no migrantes- que malviven en chabolas inmundas en espera de que este ineficaz y cínico gobierno, ayudado por distintas ONGs de dudosas intenciones, les aloje en tiendas de campaña nuevas, con literas, colchones, sábanas y mantas a estrenar -mientras Policías, Militares y Guardias Civiles se juegan su Integridad física y su Salud y están mal viviendo hacinados en habitaciones, durmiendo en colchones usados, y un solo baño compartido por decenas de personas.

Si tuviese vergüenza Sr. Marlaska o si recordase que un día -no tan lejano- fue Juez que defendió, a ese mismo colectivo que hoy maltrata del azote criminal de ETA, actuaría con una mínima humanidad y apoyaría a estos hombres y mujeres que tienen la desgracia de estar sometidos a las ‘órdenes injustas y arbitrarias’ de un Ministro como usted y unos Directores Generales cuya ‘imparcialidad y honradez’ ya han quedado en ‘entredicho’.

*Estamos ya hartos de esos ‘informativos’ en donde se ‘sesgan’ o se ‘ocultan’ las noticias con respecto a la insoportable situación en Ceuta.

*Hartos ya de programas de opinión en donde dependiendo de las subvenciones que reciban excusan o defienden a estos que ya son ‘indefendibles’.

*Hartos de este Gobierno cuyos ministros/as y ministre corean las consignas que ‘su Jefe’ les ha indicado esa misma mañana y, que ponen de manifiesto su incompetencia y su servilismo elevado a la máxima potencia en la ‘Sesión de Control al Gobierno’, en donde Sánchez no contesta ni una sola de las preguntas de la oposición y se ‘sale por peteneras’ siempre culpando a los otros -PP y VOX- lo que es coreado y aplaudido profusamente por sus adláteres y por esos ‘calienta asientos’ y ‘estómagos agradecidos’ que quizá vean su próxima baja y desaparición en el hemiciclo.

*Hartos de que falseen cifras de ‘invasores’ que deambulan por Ceuta. No Sr. Torres, usted mintió y sigue mintiendo porque no se han quedado en Ceuta “unos 5.000” sino ¡16.000 son los que permanecen en la Ciudad Autónoma de Ceuta! según los datos más fiables estimados por la Policía y por la población autóctona.

Pero en plena efervescencia de ‘la okupación’ ceutí aparece esta ‘pobre señora’ de 87 años llamada “Maricarmen” que tras ocupar este piso durante 70 años consecutivos (por tercera subrogación consecutiva) es desahuciada y con una gran profusión de medios prensa, radio y TV que es inusual en estos casos -han sido 24.000 en lo que va de año- es desalojada y trasladada en camilla al hospital, con un fuerte dispositivo policial para controlar la manifestación frente a su casa con la finalidad de evitar el desahucio.

Cabría recordar ahora la famosa frase de Campoamor al observar las distintas versiones u opiniones dependiendo del “cristal con que se mire”.

En la Campaña electoral del 2023 Pedro Sánchez ofrecía 184.000 viviendas de protección oficial… ¡Pues no llegan a 45.000 las disponibles!, con el agravante que la población española, debido a la política socialista de ‘acogida’ y ‘nacionalización’ de inmigrantes ha aumentado en más de cinco millones acercándonos a los ¡50 millones! en junio de 2026.

Entonces en qué quedamos… ¿Faltan viviendas nuevas? o ahora va a resultar que el problema es solo por los que acumulan varios pisos o por las empresas que los compran para especular (los llamados fondos buitre que solo constituyen un 8% de los pisos disponibles)

Los precios de los pisos han subido desmesuradamente tanto en la venta como en el alquiler ¿Esto es sólo por el gran aumento de la demanda? ¡NO!

¿Que encarece la construcción de viviendas?

Los impuestos como el IVA multiplicado, que se soporta desde el ladrillo o el saco de cemento y demás materiales hasta la finalización de la obra.

Las Licencias e impuestos Municipales sobre el suelo.

La especulación del suelo que se dispara en según qué zonas.

Finalizo este artículo con la okupación de Ceuta, de la Puerta del Sol de Madrid y de la Moncloa por el ‘Principal Okupa’ que, ya sin presupuestos y sin apoyos, tras haberle echado abajo los 2 Decretos Ley sobre Vivienda que aprovechando la oportunidad llaman Maricarmen se retira a ‘su Palacio’ a modo de ‘inquiokupa’ para ‘reflexionar’ sobre un posible adelanto de Elecciones.

¿De verdad Sr. Sánchez?

Suerte a todos… los que se la merezcan