Juan Pérez de Mungía: «La estrategia de la escasez artificial»

El Congreso ha enterrado hoy, en una sola tarde, los dos decretos de vivienda con los que el Gobierno pretendía cerrar la legislatura. O alternativamente convertir su fracaso en programa electoral para engañar de nuevo a la ciudadanía con encuestas autoadministradas con soluciones mágicas. Partiendo de una falacia fundamental, existen viviendas suficientes para toda Africa, y todas las viviendas pertenecen a rentistas sin alma. Los textos, aprobados en Consejo de Ministros, han durado lo que dura un cebo sin carnaza. Esa fugacidad anticipada no es un accidente aritmético. Es el método, la estrategia de la escasez artificial, la mecánica del caos. Ese caos que favoreció a Rodriguez Zapatero, un criminal de cuello blanco en busca exclusivamente del enriquecimiento personal que encubre su actuación con maquillaje familiar.

Desde el primer día de esta legislatura el Ejecutivo ha gobernado sin Presupuestos Generales del Estado. El artículo 134.3 de la Constitución le obliga a presentarlos al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior. Ni en 2024, ni en 2025, ni en 2026, ni en 2027 ha habido más presupuesto que el que arbitrariamente ha remendado a partir de los de 2023. La prórroga está prevista en la Constitución como remedio de urgencia, no como forma de Estado. Se ha convertido en forma de Estado.

Sobre esa anomalía se ha montado otra. Los reales decretos-ley, se han hecho como legislación ordinaria y, a la vez, como instrumento de seducción parlamentaria. Se ponen sobre la mesa dos textos contradictorios. El primero ofrece prórroga de contratos, tope del 2 % a la actualización, freno a los alquileres de temporada, incentivos fiscales y una prohibición de desahucios de hogares vulnerables. El segundo, impulsado por Sumar a instancias del Sindicato de Inquilinas, impone la renovación automática sucesiva y una indemnización de doce mensualidades si el propietario quiere recuperar la vivienda. Se tiende el cebo para que unos voten el primero y otros el segundo, o para que el socio que ha sostenido al Gobierno sin presupuestos se vea forzado a elegir entre el relato y el electorado. Cuando el socio no muerde, el decreto muere a las pocas horas y el Gobierno conserva el discurso: ha querido, los otros lo han impedido. Los decretos del desorden económico, social y jurídico se han propuesto sin calcular su impacto, porque el impacto no es el fallo del plan. Es el plan.

El déficit de vivienda en España ronda, según el propio Banco de España citado en el preámbulo de estos decretos, las 750.000 unidades. El 90 % del alquiler está en manos de pequeños propietarios, no de fondos. Fedea ha medido lo que ya ocurrió cuando la contención de rentas se aplicó: en Cataluña, entre 2024 y finales de 2025, el precio subió menos que en Madrid, pero la oferta de anuncios cayó un 22 % en Barcelona y un 20 % en el conjunto de la comunidad. La primera dilución del precio alimenta el incremento futuro por una política de escasez artificial. Más de 120.000 viviendas han salido del alquiler residencial desde 2023, y si estos decretos hubieran sobrevivido, habrían expulsado cerca de 200.000 vivienda más. Idealista ha registrado caídas de oferta de larga duración en Barcelona del orden del 50 % o superiores, con el alquiler de temporada ocupando el hueco. No hace falta una teoría conspirativa. Hace falta leer el resultado. Para todos, precariedad e indigencia, pero no para la familia de su conseguidora y codirectora de másters, sin formación universitaria. En el decreto se incluía una protección para el alquiler de todos los inmuebles del fondo especial de Muface en la que la familia de la Sra. Esposa del Presidente tiene intereses.

La escasez artificial no consiste en denunciar los precios de compra y arrendamiento de viviendas, sino en provocar su inexistencia, acusando a un propietario privado de especulador y rentista. Consiste en no liberalizar el suelo, en una regulación urbanística que alarga años el permiso, en una fiscalidad y una inseguridad jurídica que empujan al propietario a vender o a retirar, y en una demanda que el Estado alimenta por otro lado. Se prohíben o se ahogan los pisos turísticos mientras se ampara el modelo hotelero. Se facilita la entrada de capital extranjero para comprar vivienda y, al mismo tiempo, se trata al propietario español de una vivienda de enemigo. Se acepta y se regulariza una inmigración que presiona la educación, la atención sanitaria y el alquiler sin que la oferta de ninguno de estos bienes crezca al mismo ritmo. El colegio, la cama hospitalaria y el kilovatio tienen techos físicos. La población que se convoca no lo tiene. El resultado es una cola más larga delante de un mostrador que no se amplía, y un discurso que llama derecho a lo que es escasez administrada.

La apuesta económica que acompaña ese diseño es la de los servicios de bajo valor: sol, copa, temporada, el disfrute de tipo Magaluf como modelo de país. No hay una política seria de suelo ni una política orientada al desarrollo. No se construyen plantas de generación eléctrica a la altura de la demanda que se invita. Se renuncia a la energía de origen atómico mientras se compra la que proviene de Francia. Hay subvención, relato y decreto. El método se repite. Se declara una cosa y se produce la contraria, y la distancia entre ambas no se cierra: se administra.

Se dice defender la vivienda y se tolera la ocupación, que es la expropiación privada del ahorro de una vida. Se habla de protección del empleo y del ciudadano y no se deflacta la tarifa del IRPF, de modo que la inflación hace el trabajo de una subida de impuestos que nadie vota. Se habla de movimiento espontáneo de acampada por la vivienda y contra el Gobierno en diferentes ciudades españolas, y una de las cabecillas en la Puerta del Sol es miembro del “consejo de expertos” del Gobierno en materia de vivienda. Una asesora enviada como una agitadora profesional en un abierto conflicto de intereses. Se financia el caos —rutas, oenegés, dispositivos que viven de la subvención y administran el desorden del que viven— y se predican los derechos humanos como si fueran un saldo y no una práctica. Se habla de la soledad del anciano y se sostiene un entramado de intermediarios que sustituye a la familia. Se enfrenta la renta del joven con la del viejo que ha trabajado toda la vida, en el relato de las pensiones, sin decir que el sistema aguanta por la demografía que no se ha querido tener y por la inmigración que no cotiza al ritmo al que consume. Se anuncia el fin de la prostitución y se gobierna enfrentando a hombres y mujeres como bloques bajo una ideología de género que facilitar escasex. Se promete acabar con el problema de la vivienda y no se construye nuevas viviendas. Se subvenciona el combustible y se mejora la recaudación con la subida que la subvención disimula. Se habla de progreso social y de igualdad mientras se degrada la escuela, que es el único igualador que puede funcionar. Se fortalecen derechos enunciados en abstracto y se adelgazan los del ciudadano concreto: salario, propiedad, seguridad, salud, bienestar y plaza escolar. Se invoca la regeneración democrática y se altera el censo por la vía de la nacionalidad y del voto concedidos a quien no conoce el país y no ha contribuido en modo alguno. Se habla del pueblo y se actúa como agente de una agenda internacional que ese pueblo no ha votado. Se habla de seguridad ciudadana y se protege, en la práctica procesal y penitenciaria, al delincuente propio y al ajeno. Se habla de la defensa del país y se pacta, con quien tiene por programa la ruptura, la invasión de la frontera y el desorden.

No son descuidos. Son propósitos. Cada declaración necesita su hecho contrario para que siga siendo útil la propaganda. Si se construyera, el decreto sobraría. Si se presentaran presupuestos, la geometría de la seducción podría juzgarse. Si la oferta creciera, el inquilino no dependería de la subvención ni de las sutilidades discursivas de ministros cómplices y analfabetos.

Existe una herida narcisista en el centro de esta forma de gobernar. El poder no se mide por lo que resuelve sino por lo que enuncia, y cualquier crítica que desmienta el enunciado se trata como agresión. De ahí la mediación social entendida como intervención permanente en la intimidad: la familia, el contrato de alquiler, la escuela, el lenguaje. El Estado no garantiza el marco. Entra en la habitación y llama a eso cuidado. De ahí también el predicado de legalidad acompañado de la presión sobre los jueces que aplican la ley cuando la ley estorba. Y si no se pliegan, se les amenaza comprando la voluntad de los delincuentes dispuestos a hacer lo que el gobierno esconde. Quien gobierna por decreto y sin presupuesto no puede soportar un juez que recuerda el plazo, el tipo penal o el contrato.

Hoy los dos decretos han decaído. La escasez no. El mercado de alquiler sigue encogido donde se intervino, el suelo sigue sin liberarse, los presupuestos de 2023 siguen prorrogados y el relato sigue intacto: se ha querido, los otros no le han dejado. Y de beneficio secundario de este brindis al sol, ocultar los problemas, continuar y provocar la división social, consentir con la ocupación de Ceuta, destruir el tejido social, buscar el enfrentamiento. Este es el resultado de la cultura de la escasez. No falta la casa porque España haya olvidado construir. Falta porque construir desactivaría la estrategia, y la estrategia, a diferencia de la casa, sí se ha ejecutado con puntualidad.