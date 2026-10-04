Ramiro Grau Morancho: «Felipe VI, Ceuta y Melilla, Hola y Adiós»

El Rey es, artículo 56, 1, de la Constitución “el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones…, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”.

Leo en la prensa que el Rey se va a despachar a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla los días 13 y 14, Dios mediante, del mes en curso

¡Con “solo” dos meses y medio de retraso sobre la invasión de Ceuta, el 30 de agosto de 2026!

Seguramente, andando, desde Madrid hasta Algeciras, y pasando el Estrecho en barco o helicóptero, hubiera llegado antes…

(De Madrid a Algeciras hay 660 kilómetros, y otros 15 para pasar a Ceuta).

No sabemos nada de los poderes arbitrales y moderadores del Rey, especialmente, y como dice el citado art. 56 de la CE, de su labor como “asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales…”, y es evidente que Ceuta ha sido invadida, y okupada por un país extranjero, Marruecos.

Pero, lo que más miedo me da es que su visita acabe siendo un Hola y Adiós, como ya sucedió con Juan Carlos I, en 1975, cuando fue a la provincia del Sáhara a decirles que no les íbamos a dejar solos, y que España estaría con ellos, defendiéndoles…, e hizo todo lo contrario, perjurando de sus promesas y juramentos.

¿Los Borbones llevan en el ADN hacer siempre lo contrario de lo que prometen…?

Espero que Felipe VI sea una anomalía genética, y no responda a ese patrón de conducta.

Ítem más, visitará Ceuta y Melilla el Rey de España, no los reyes de España, ya que doña Letizia es únicamente la “reina consorte” (artículo 58 de la Constitución), y solo mientras dure el matrimonio.

Y, además, “La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales…”.

Por mucho que mande en su casa, no manda en España.

Tampoco su marido, Felipe VI.

Aquí, el que corta el bacalao, y se lleva la mejor parte, se llama Pedro Sánchez, tirano en ciernes de la ex España.