¿Volver a los 18? ¡No gracias!

A principios de la década de los 70, cumplí los ansiados dieciocho años, y la aventura del devenir de las cosas se presentó con toda la luz y el color de un espectáculo de Broadway.

Los años me irían descubriendo todas aquellas sorpresas que, por aquél entonces, se ocultaban sibilinamente entre candilejas y bambalinas, y que, apareciendo al principio, poco a poco tomarían fuerza y velocidad, con el transcurrir de los años, hasta convertirse en una diabólica montaña rusa sin frenos, controlada por un simio enloquecido.

Es por ello que cada vez que alguien me pregunta si me gustaría volver a tener los ´ansiados´ dieciocho, siempre respondo lo mismo: ¿Y tener que volver a pasar otra vez por todo lo que he pasado? ¡No, gracias!

Lo bien cierto es que prefiero quedarme con mi principio de artrosis, junto con toda la parafernalia que le baila el agua, antes que volver a comenzar desde el principio… Además, con un poco de suerte, y antes que mirarme al espejo comience a darme miedo, espero haberme quedado zaqueo mental, virtud a un justiciero y rencoroso ´steak tartar´, de vaca loca, que engullí quién sabe cuándo.

Puede que llegue un día en que pierda la memoria de qué soy y he sido, en esta vida, pero lo que jamás perderé es la conciencia de quién soy; porque, aunque mi nombre ya no recuerde, los valores y principios que configuran mi persona, permanecerán. Al final, éstos nunca formaron parte de la mediatizada memoria, sino que fueron, y son, patrimonio del alma… Valores y principios, sin menoscabo de mi perenne asco por las minorías chillonas. Porque las almas también pueden sentir asco. Pero qué más da.

Al final, he jugado el papel que me ha tocado, en el teatro del mundo, y lo he interpretado, honesta y honradamente, lo mejor que he sabido y podido, y lo bien cierto es que nunca me he arrepentido de nada de lo que he hecho, aunque, tal vez sí de lo que no he hecho a algunos indeseables, por respeto a mi condición cristiana.

He sentido, y sigo sintiendo, una morbosa atracción a caminar sobre el filo de la navaja; coquetear con el abismo y burlarme de él. Desdramatizar volatilizando con risas, tantas lágrimas derramadas. Tal vez porque ése es el recreo necesario, en este valle de oscuridad y lamentos, para aquellos que han hecho de la lucha contra la injusticia, un estilo de ser y estar; porque, al final de la historia, el ir de caballero andante no tiene porqué implicar desfilar por la vida, apretando el trasero, con la seriedad del asno esculpida en el rostro.

Por lo demás, dejo el patético desfile del deshonor y la deshonra, para los dueños de pedestales y tarimas, compaseados por los eternos bufones del poder constituido… Los sempiternos aspirantes a él, que pierden el culo por que llegue el anhelado día en el que, a toque de rebuzno, puedan ellos mandar, organizar, y dirigir la vida de los demás, como antes hicieron sus mayores.

La tradicional alternancia de pastores, para que las ovejas sigan creyendo que deciden y mandan. ¡Cleptocracia!

¿Volver a los 18? ¡No gracias!