¿Busca Sánchez otra guerra (in) civil?

La actitud de Pedro Sánchez Pérez-Castejón es más propia de un dictador que de un demócrata y su enfermizo afán de poder para permanecer en la silla curul le ha llevado a demoler el espíritu de concordia de la Transición y a propiciar un enfrentamiento civil.

Desde la bendita Transición no habíamos visto un presidente de Gobierno que alentara la polarización entre españoles como lo hace Sánchez, mientras ignora el Poder Legislativo, combate al Poder Judicial, desprecia a la oposición, coloniza las instituciones básicas que tienen por misión controlar el Poder Ejecutivo y gobierna sin Presupuestos Generales del Estado y con reales decretos ley que ni siquiera aprueba el Consejo de Ministros, como acabamos de ver con los dos sobre vivienda rechazados por el Congreso.

Resulta sorprendente que un hijo de familia empresaria de clase media con industria mediana de trituración de plástico para reciclaje y nuevo uso, casado con una mujer también de clase media, hija de un linaje dedicado a las saunas y al comercio carnal en sus recintos y viviendas alquiladas ventajosamente a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), sea el paradigma de la extrema izquierda y el que levanta muros y cava trincheras para desunir otra vez a los españoles.

Mentir, engañar y hacer trampas es su seña de identidad, por lo que alterar el censo electoral en su favor para ganar las próximas elecciones generales, comprando con dinero del contribuyente el voto de millones de personas que jamás han estado en España ni piensan estar, ni saben dónde está, es su estrategia desde hace años disfrazada de “propósito democrático y reparación histórica”, además de un sinsentido y una tomadura de pelo llamar “residente ausente” a quien nunca ha residido ni piensa residir en España.

Incendiar la calle y alentar la hostilidad es lo que estamos viendo ahora en la Puerta del Sol y aledaños, en una acampada que empezó siendo contra la carestía de las casas y la ausencia de vivienda social construida por el Estado, y que Sánchez está convirtiendo con engaños en un ataque furibundo contra el PP y Vox. Por orden de Sánchez la Policía Nacional no interviene para desalojar la Puerta del Sol y la sitiada Real Casa de Correos, presidencia del gobierno autonómico de Madrid, pero sí impide que se manifiesten contra Pedro Sánchez Pérez-Castejón frente al Palacio de la Moncloa, ante cualquier ministerio o en la sede central de las cloacas del PSOE, las que llegaron a buscar a un clan de narcos para intimidar a la juez que investigaba al hermano del secretario general. Y para más inri, el genuflexo Delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, rodea con mil policías el Congreso de los Diputados durante el pleno del pasado viernes, antes, durante y después de que vaya el autócrata Sánchez, pero no dedica ni un agente a impedir la acampada de extrema izquierda y morralla, en donde se ataca a Isabel Díaz Ayuso, se la desea la muerte y se la pinta en un ataúd.

Cuando Sánchez tenga que abandonar la Moncloa por decisión de las urnas, los que ahora ocupan Sol tomarán las calles y pasarán de desear la muerte de Ayuso a asesinarla en la checa. Preparémonos para evitarlo.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL