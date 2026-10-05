TAN SOLO UN 20% DE LOS SERES HUMANOS SE NIEGAN A HACER DAÑO A OTRO SER HUMANO

Y vi un caballo pálido; su nombre, muerte; y el infierno le seguía

HAGAN LOS DEMÁS LO QUE HAGAN, Y SE LO MANDE QUIEN SE LO MANDE

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Los ingenuos buenistas del panfleto 2030, pregonan almibaradamente que el ser humano es bueno por naturaleza, pero que por culpa de las religiones, la Historia de la Humanidad se halla empapada de sangre hasta los forros, al ser éstas responsables de la mayoría de las guerras que han tenido lugar en el Mundo.

¿Verdad o mentira? Veamos.

En el año 2004, Alan Axelrod y Charles Phillips, presentaron su “ENCICLOPEDIA DE LAS GUERRAS”, donde se analiza, prácticamente, la totalidad de los conflictos armados, acaecidos en el Mundo, desde los albores de la Civilización.

Pues bien, DE UN TOTAL DE 1.763 GUERRAS REGISTRADAS DESDE HACE 5.000 AÑOS, TAN SOLO 123 HAN SIDO POR RAZONES RELIGIOSAS.

Curiosamente, el Islam ha estado involucrado en el 66% de estas 123 guerras religiosas acaecidas en los últimos 5.000 años. Y digo que resulta curioso dado que el Islam tan solo cuenta con 1.322 años de existencia. El que quiera, que coja la calculadora y extrapole porcentajes reales. Pero sigamos.

Si ahora queremos hacer la comparación en base al número de muertos, en lugar del número de guerras habidas, veremos que, por poner un ejemplo, la cifra de los fallecidos a consecuencia de las tres Cruzadas, se estima en unos cinco millones, una cifra similar a la que provocaron las “laicas” Guerras Napoleónicas. Y ello por no hablar de la Primera y Segunda Guerra Mundial, las dos guerras “no religiosas” por excelencia, cuya cifra de víctimas mortales, rondó los cien millones de personas.

Por cierto, solo la “laica” ideología comunista, y su implantación a fuego y espada, ha costado hasta la fecha cerca de cien millones de muertos, cifra esta que deja en mantillas al número de víctimas habidas por razones religiosas.

Paradójicamente, los mismos buenistas que hacen la vista gorda ante los 100.000.000 de muertos que provocó el comunismo en tan solo 70 años, son los primeros en rasgarse los calzones y las bragas hablando de las víctimas de la Inquisición Española; víctimas estas que, en el supuesto más desfavorable y durante un periodo de 350 años, nunca sobrepasaron los 32.000 casos.

La cifra más alta correspondiente a las condenas a muerte, reales, pronunciadas por los tribunales inquisitoriales, la da la “HISTORIA CRÍTICA DE LA INQUISICIÓN ESPAÑOLA”, escrita por el rebotado Juan Antonio Llorente (1756-1823), en la cual se cifra en 31.192, los quemados en la hoguera. En estudios realizados recientemente por investigadores ´neutrales´, la cifra de herejes quemados por la Inquisición, nunca sobrepasó los 18.000. Una salvajada. Pero aunque tan solo hubiese sido 1 el quemado, no dejaría de ser una vergüenza para cualquier católico honesto.

Es por todo ello que podemos afirmar que aquellos que culpabilizan a las religiones, de ser las causantes de los males del Mundo y sus guerras, mienten como unos villanos, o son unos catetos de catón.

TAN SOLO UN 20% DE LOS SERES HUMANOS SE NIEGAN A HACER DAÑO A OTRO SER HUMANO; HAGAN LOS DEMÁS LO QUE HAGAN, Y SE LO MANDE QUIEN SE LO MANDE.

En cuanto a aquellos que pregonan la bondad natural del ser humano, al tiempo que culpan a las religiones de ser las responsables de la existencia del mal en el Mundo, les recomiendo que se lean el estudio de laboratorio, realizado por el equipo de Stanley Milgram, en el que se demuestra que el 65%  (el 85% en Alemania) de los seres humanos, son capaces de cometer auténticas atrocidades, simplemente por obediencia a quien se lo manda, o por dejarse llevar por lo que hace la mayoría, como en el caso de los linchamientos. Tan solo un 20% se niega a hacer daño a otro ser humano; se lo mande quien se lo mande, y hagan los demás lo que hagan.

Al final el problema no es la religión, sino el hombre, literalmente. Y esta afirmación no es pura retórica, sino  una realidad fácilmente constatable con datos objetivos, para aquellos que sepan leer y no les ciegue la venda del fanatismo y el odio hacia todos aquellos que pensamos distinto a ellos.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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