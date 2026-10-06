Juan Pérez de Mungía: «¿Qué amenaza la IA? ¿A quién y por qué?»

La revolución técnica de la IA es cierta. La amenaza apocalíptica se plantea mal. Un sistema de inteligencia artificial, y, en particular, un modelo de lenguaje, ejecuta una sintaxis: transforma una representación simbólica en otra según ciertas reglas preprogramadas. Ni define el problema ni explica la salida. La semántica está entre estos dos extremos que el algoritmo no absorbe: la conversión de una descripción en una representación manipulable, y la conversión de la solución en una descripción interpretable por alguien que si cuenta con representaciones de cosas, casos y consecuencias.

De ahí, la antinomia nominalista que alimenta una propaganda apocalíptica sobre la que se concitan los mantras de la amputación socialista del progreso humano. Sin embargo, las palabras no son nada sin las cosas, y las cosas las ponen actores humanos, un dispositivo que produce palabras no ocupa el lugar de quien enuncia el problema y de quien relaciona la solución con un estado del mundo. Nada de lo que hoy se llama inteligencia artificial debería temerse como sustituto del juicio, salvo que los actores pierdan la competencia de enunciar problemas e interpretar soluciones. El blanco son las profesiones en las que la renta se obtiene ordenando lenguaje: abogacía, notarías en su parte discursiva, fiscalía, judicatura, consultoría, la docencia o el periodismo. Pero no solo. El argumento implícito es que, si la máquina escribe tan bien como el profesional, el profesional sobra. No hay de que preocuparse si imponiendo ciertas reglas y cierto grado de corporativismo puede anularse el desarrollo humano que la IA representa. Si deben temer de una reforma de las reglas de acceso, de postulación y de forma procesal de tal manera que se traslade a la máquina la posición que ocupa, revelando su inutilidad práctica. La herramienta acabará con toda suerte de inútiles intermediarios profesionales, técnica y científicamente analfabetos, refugiados en colegios profesionales dispuestos a mantener artificialmente una posición contra el desarrollo social.

El profesional no sobra, si el oficio se recompone alrededor de lo que la máquina deja abierto. El escrito es el soporte de una intervención. La renta del abogado fiscalista, civilista o penalista no sale de haber tecleado párrafos correctos, sino de haber decidido qué hecho se convierte en hecho relevante, qué norma se invoca, qué riesgo se calla, qué prueba se pide y ante qué órgano se está. La tecnología sustituye tareas, no oficios.

Esta idea puede decirse con el vocabulario mínimo de un sistema formal. Un sistema formal es un alfabeto, unas reglas de formación de expresiones bien hechas, un conjunto de axiomas y unas reglas de transformación. Una derivación es una sucesión finita de expresiones en la que cada paso es un axioma o se obtiene de pasos anteriores por una regla. Hilbert pudo tratar la matemática, por eso, como un juego de signos reglado. La matemática sufre para cualquiera que hace simplemente cálculos sobre problemas que ni ha definido ni comprende. La mayor parte de los maestros al uso. La modelización matemática está ausente de las aulas. Pocos matemáticos son capaces de resolver un sistema de ecuaciones sin usar un dispositivo.

Resolver una ecuación, una vez escrita, es un proceso de ese tipo. Dada E(x) = 0, las transformaciones que aíslan x no consultan qué significaba x antes de ser escrita. Carnap lo formuló claramente: las reglas de formación y de transformación no necesitan las cosas que se designan; la formulación inicial y la interpretación posterior no forma parte de la sintaxis. El error de la propaganda está en tratar como si fuera el cálculo lo que en realidad son los dos universos que lo rodean. Llámese I a la codificación y δ a la decodificación. Un problema bien definido P, en un dominio D de cosas u objetos y consecuencias, no es todavía una ecuación. Alguien tiene que construir φ = I(P), donde φ es una fórmula, una instrucción, un vector, un expediente formalizado y ordenado. Solo entonces una función computable f produce ψ = f(φ) y solo entonces alguien traslada esa expresión al dominio de donde nació: S = δ(ψ). Lo que el actor humano hace es la composición δ o f o I. Automatizar f, por potente que sea f, no elimina I ni δ. A menos que los robots construyan representaciones que deriven en éxitos y fracasos. Los desplaza, los abarata, si se quiere, en los procesos más rutinarios y los vuelve más practicables y más accesibles. La semántica está en I y en δ. La sintaxis está en f.

Cuando se aplica un modelo la cadena de salida no trae consigo el criterio por el que esa cadena es adecuada al caso (Tarski, 1944). Ese criterio vive en el uso que un agente hace de ella. Quien usa el sistema para un fin externo tiene que situarse, en algún punto, fuera del proceso de derivación (Gödel, 1931). Lo que efectivamente puede calcularse coincide con lo computable, lo que la máquina puede hacer. Este proceso es f. No se extiende a la elección de qué problema merece escribirse, ni qué decisión ψ puede aceptarse como solución de P. Manipular símbolos según un manual no es comprenderlos (Searle, 1980). No ocupa el puesto de quien trajo el caso ni el de quien responderá por sus consecuencias. Este planteamiento exige no tratar la salida como si la comprensión hubiera ocurrido en el mismo proceso de cálculo. El cálculo no entiende qué se formula, ni tampoco los efectos de la salida. El origen y destino del valor es el propio actor humano con tal de que no sea un creyente.

Al contrario de lo que se piensa en la propaganda típicamente socialista, las palabras no arrastran consigo las cosas. La propaganda apocalíptica invierte el dictum sin advertirlo. Trata las palabras generadas como si ya fueran las cosas: el dictamen como si fuera el consejo, la minuta como si fuera el juicio, el resumen como si fuera el expediente. La antinomia es esta. Si las palabras no son nada sin las cosas, y las cosas las ponen sobre la mesa actores —el cliente que tuvo el accidente, el cliente que ocultó una factura, el órgano que puede ejecutar—, entonces un generador de palabras no sustituye al actor. Sustituye aquel segmento del discurso que es, por completo, mero discurso. Frege separó el signo, el sentido y la referencia precisamente para que no se creyera que la forma gráfica agota el acto de hablar de algo. La referencia viene del uso no de la forma en que se organiza el discurso. Sentido y referencia están inextricablemente unidos en el uso del actor. Nada debería temerse de la inteligencia artificial, en cuanto generador sintáctico, a menos que los actores humanos vinieran a perder la competencia de enunciar problemas e interpretar soluciones y de este modo, perdieran su habilidad para juzgar su experiencia.

Un abogado cualificado puede servirse de lo que recupera de la herramienta, y contrasta o redacta en un borrador. Su habilidad específica no es la prosa. Es la forma en que se ordena la intervención: qué se pide, qué se admite, qué se prueba, en qué momento procesal y con qué coste de error. El notario, el fiscal y el juez que recurren a la misma herramienta están en una posición análoga. Lo que sostiene la renta no debe ser una reserva de posición a menos que paguemos por lo inútil: colegiación, monopolio de postulación, fe pública, titularidad de la acción penal, potestad jurisdiccional. Buena parte de estos procesos están llamados a desaparecer, porque no se necesitan intermediarios si la inteligencia del actor se ausenta. Esa reserva de posición es meramente normativa. Un cambio de normas procesales puede reducir o sustituir trabajo, aunque la máquina no haya “entendido”. Y es inimaginable el enorme beneficio que puede esperar la sociedad si elimina al autómata humano, habitualmente autista. Lo que se produce cuando el actor se mira únicamente su ombligo.

Cabe imaginar, en buena parte de los asuntos civiles de cuantía moderada y hechos poco discutidos, una regla procesal nueva. Solo si una parte no acepta la solución, puede y debe intervenir un profesional, no cualquiera, desde luego, que a su vez trabaja sobre lo que el sistema ya ordenó: hechos no controvertidos, normas candidatas, cuantía, puntos de fricción. Y a menudo es posible sacrificar la justicia humana tan incierta por la justicia inmediata y adivina de la IA. Luego ocurre que el juez, en una segunda fase, no parte de cero. El juez imparcial preferiría perder su soberbia, a perder el saber. Nadie debería poder prescindir de aquella evidencia que fuera indiscutible, como ha impuesto la investigación científica en la introducción de la huella dactilar y el análisis genético cuando viene acreditado por evidencia concurrente. Kelsen, quien hablaba de dictar las leyes según sus efectos en la conducta y la sociedad humana, en detrimento de su mera enunciación impráctica, fue estricto: la decisión jurisdiccional es individualizada y se imputa a una competencia, no se reduce a la verdad de un texto cualquiera. Existen muchas normas imposibles de cumplir, o imposibles de vigilar su cumplimiento y fechas de prescripción y caducidad, que tornan legales aplicaciones ilegales de las normas. Un procedimiento que use la máquina como propuesta y reserve la impugnación no contradice esos requisitos. Un procedimiento que trate la salida como sentencia, sin imputación y sin posibilidad real de réplica, sí los contradice. La diferencia es de diseño institucional.

La educación que solo enseña a producir discurso escrito u oral, sin enseñar a construir I y a responder de δ, queda expuesta. Reevaluar los oficios de producto físico frente a los de discurso tiene sentido como descripción del mercado de tareas rutinarias. No tiene sentido como ontología. Un puente mal calculado se cae; un legado mal entregado también destruye una posición jurídica. En los dos casos alguien tiene que haber puesto el problema y alguien tiene que aceptar la solución como suya. El profesional que usa la máquina sin saber ordenar la intervención no está siendo sustituido por una inteligencia. Está demostrando que su intervención era reemplazable.

Limitar la inteligencia artificial en nombre de un análisis ético —¿de quién? — es un debate ideológico sobre quién debe autorizar el instrumento, y carece de alcance frente a su desarrollo. Suele suceder así en aquel que pone barreras al campo y a la dana. El desarrollo sigue a la función. La función no espera a que un comité le diga qué significa. El valor lo pone el ser humano que da sentido al uso. El uso no viene dictado por el artefacto. Quien no sabe usar un martillo no clavará bien, y quien sí sabe puede intentar clavarlo en un soporte impenetrable sin éxito o usarlo para matar. El martillo limita el tipo de operación que su forma permite —percutir, no serrar—, pero no dice cómo debe usarse. Un cuchillo corta pan o chorizo, y hay algo que no se puede cortar y también hay quien lo usa para matar. Confundir la herramienta con el tipo de uso es el mismo error que confundir la sintaxis del modelo con la semántica del actor: se atribuye al medio lo que solo existe en el fin. Equivale a demonizar el dinero como origen del mal, lo que le llevó a Lenin a la estúpida política de abolir el dinero para reintroducirlo despúes, por la escasez que generaba y el retorno del trueque antieconómico y antifuncional. El comunista no es culpable de desear un paraíso inexistente, ni el predicador culpable de servirse de la ignorancia. Ambos son culpables de su ignorancia, y representa un delito de lesa humanidad aprovecharse de ella. Por esa misma razón cualquier fe debería castigarse con la máxima pena cuando no responde a la evidencia compartida por la humanidad. Como el valor del trabajo no reside en el tiempo que se emplea, sino de la demanda y la habilidad media para obtenerlo con el mínimo coste. Ignorar la experiencia propia y ajena convierte a cualquiera que la aprovecha en un verdugo, y solo a los verdugos debería restaurarse la pena de muerte. Matan por oficio, no por interés directo.

No puede diseñarse un martillo que no pueda matar sin dejar de ser un martillo, ni un cuchillo que no corte sin dejar de ser un cuchillo. La capacidad de percutir y la capacidad de cortar son la función. El homicidio no es una propiedad del acero: es un acto de un agente, calificable porque hay un agente, una intención y una consecuencia. En derecho ya se sabe hacerlo con instrumentos de uso dual: prohíbe la lesión, no el filo; prohíbe la estafa, no la palabra; sujeta ciertas exportaciones, no la existencia de la técnica. El análisis ético que no distingue herramienta y uso, no analiza; ocupa el sitio del juicio con una consigna. La norma habitual del que se dice progresista. Una ética de la herramienta sin actor es una ética sin sujeto. El sentido no sale de la máquina.

Es la antinomia nominalista a la que estamos acostumbrados. Las promesas de construcción de viviendas no producen viviendas: se proclama el poder de las palabras con el mismo empeño en que se olvida que las palabras no crean las cosas. Las cosas en derecho, las ponen las partes, los hechos y los órganos. El debate ético que pide limitar la herramienta comete el error simétrico: pide al martillo que no mate y al cuchillo que no corte, como si el fin estuviera en el acero. La semántica está en I y en δ. La sintaxis está en f.