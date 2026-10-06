Sebastián Urbina: «Fracaso escolar y político»

‘Los alarmantes números del fracaso escolar en España: «El coste es superior a los 5.000 millones de euros’ (ElDebate/2026.)

Pueden intervenir diversas causas en el fracaso escolar. Por ejemplo, problemas económicos en la familia del estudiante, padres sin interés por los estudios de su hijo, o incapacidad para ayudarle, enfermedades, etcétera. Sin embargo, lo que considero más importante y que tiene carácter mayoritario, tiene que ver con la poca valoración del esfuerzo, mérito y disciplina. En buena parte de la sociedad.

‘El trabajo desgasta y enferma’, dijo la ministra comunista Yolanda Díaz. Ministra de Trabajo y Economía Social.

Añadamos otra idiotez de progreso. El que fuera ministro de Universidades (gobierno de Pedro Sánchez), Manuel Castells, dijo: ‘Suspender es humillar al estudiante’.

Si juntamos las dos idioteces de progreso, tendremos una sociedad progresista en la que la gente se dedica a tomar el sol, con título universitario, eso sí. Título que han conseguido sin estudiar. Resumiendo, una sociedad de borregos con derechos a voto y con título. ¿A quién votarán estos analfabetos? ¿Te enteras, Alberto?

Otra de las idioteces de progreso es despreciar el mérito. La respuesta habitual de la izquierda es que el mérito fomenta la desigualdad. De ahí que la izquierda, cuando gobierna, fomenta la igualdad a la baja. ¿Por qué a la baja? Porque la igualdad a la baja es muy fácil. Basta mirar por la ventana o seguir los consejos de Irene Montero. Cabalgar desde la más tierna infancia. En cambio, la igualdad al alta, supondría que todos los estudiantes estudiaran de verdad y con muchos codos. Pero esto no es así. En la realidad real.

Hay cosas más divertidas que estudiar en serio. Por ejemplo. Los consejos de la muy comunista/feminista Irene Montero. Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual. ‘La libertad sexual constituye un eje central del derecho de ciudadanía, por eso España necesita esta ley’.

La muy comunista/feminista Irene Montero (ministra de Igualdad con Sánchez) dice que los niños pueden tener sexo «con quien quieran» si hay consentimiento. O sea, usted convence a un niño o niña, y se lo cepilla tranquilamente. Progreso auténtico.

Supongo que el lector va conformando- mentalmente- el tipo de sociedad que tendríamos si esta chusma socialista/comunista/feminista tuviera el poder de imponer todas sus barbaridades. Ya ha hecho mucho daño, pero imaginen que tuvieran aún más poder. Sería un infierno comunista.

De todos modos, ya vamos viendo que el fracaso escolar es lo más lógico con estos antecedentes. O sea, jovencito, no te molestes en estudiar, diviértete y folla a destajo. Te aprobarán y tendrás un título universitario. Y si no tienes piso, vota a la izquierda. Protegemos a los okupas y desprotegemos a los legítimos propietarios. ¡Vótanos, tío!

Además, que paguen los ricos. Les subiremos los impuestos hasta que no les quede nada. Y nos arruinaremos todos. Como en Cuba, que era el paraíso comunista.

Nos queda la disciplina. Muchas cosas, especialmente, las cosas importantes no se consiguen a la primera. Hay que insistir. ¿Qué hacemos? Los que se desaniman al primer fracaso, no consiguen sus objetivos. Se requiere esfuerzo, constancia y disciplina.

Marco Tulio Cicerón (político, escritor, jurista, filósofo y orador) decía: ‘Si no dominas tus pasiones, tus pasiones te dominarán a ti’.

Pongamos que eres un estudiante. Deberías estudiar equis temas para el próximo examen, pero no tienes disciplina interior. Recuerdas lo que decía la gran líder comunista/feminista Irene Montero sobre el sexo, y decides ir a follar en vez de preparar el examen. O sea, eres un mequetrefe. ¿A quién votarás? A la izquierda. ¿Te enteras, Alberto?

Si los políticos de izquierda desprecian el mérito, la disciplina, el esfuerzo y aprueban sin estudiar, es que quieren fracasados, para manipular más fácilmente. Por cierto ¿fraude electoral en las próximas elecciones? Paco Marhuenda (director de La Razón y jurista), tras el anuncio de las elecciones generales: «La Ley de Nietos es el mayor fraude electoral de la historia de España» (Antena 3)

‘Cataluña y País Vasco trampean las pruebas de PISA para ocultar el desastre educativo’. (ABC/2026.)

El objetivo final de este fracaso educativo es que salgan generaciones de borregos gritones votando a un dictador de izquierdas, como Sánchez, o un tipejo parecido. ¡Viva la lucha de la clase obrera!, el eslogan más repetido por los manifestantes de la Puerta del Sol. Y anuncios de huelga general.

Este grave fracaso educativo se completa con un ataque sistemático a la propiedad privada. Hay que ser ingenuo-dicho finamente- para no ver que todo esto y las manifestaciones callejeras son ensayos guerra civilistas, que vociferan la lucha de clases. Y arruinan la sociedad. ¿Frente Popular, como en el 36?

Se convocan elecciones generales para el 29 de noviembre 2026.

Si ganara Pedro Sánchez, es que Baltasar Gracián tiene razón:

‘Los que parecen tontos, lo son. Y la mitad de los que no lo parecen’.