Victor Entrialgo: «Mangantada»

Seguir de fiesta. Eso es lo que pretenden. Llamar la atención hasta el viernes, que tienen entradas para un concierto. Igual que en Salvados, supervivientes, desocupaos, mangantes, militancia infantiloide de botellón. Pero si llueve se van, que se les mojan los tenis. No leen porque tienen pánico de estar solos. Sólo buscan el rebaño y una identidad que no tienen y les proporciona repetir el conjuro mágico «antifascista», cuando en su ignorancia enciclopédica, en particular histórica, no saben qué cosa sea el fascismo, que confunden con Ayuso, Shakira y Cristiano Ronaldo, pero les da superpoderes.

Los que están ahí en las manifas de España, basta un vistazo, ni estudian ni trabajan, ni lo pretenden, dan miedo, porque los que de verdad desearían protestar por la falta de vivienda y por lo que están pagando por sus habitaciones, -los verdaderamente perjudicados,- están a esa hora trabajando y no pueden abandonar su puesto de trabajo sin riesgo de ser despedidos.

Acampar es lo propio para un rebaño transhumante pastoreado por la mano que mece su cuna, un gobierno que tras ocho años sin hacer nada, pretende deliberadamente extremar, tensionar, polarizar al máximo como última baza para ir a elecciones, silenciar una invasión y la contratación de sicarios por parte de un gobierno mafioso para amedrentar o liquidar jueces que juzgan al hermano del capo.

Acampar en Sol es un modo de vivir en una comuna infantiloide boy scout, a la espera del chalet de Irene Montero. Profesionales de la revuelta protegidos por un esbirro delegado de Gobierno defensor de ETA que si le quitas la calva para darse dignidad sale un pelotas de patio de colegio.

No hay derecho de Reunión cuando el daño público orquestado con tambor es superior y contrario al interés general. Lo que hay es Basura. Un espacio que están usurpando porque es de todos, con independencia del daño al comercio y a los establecimientos de la zona.

El Ministro esbirro de las mascarillas y el piso de señoritas, para no decir un nuevo campamento habla en Ceuta de un «recurso» como si fuera el contencioso de Ayuso y para el hecho de acampar y llenar de basura kumbayá el sitio público por antonomasia, el Km.0 de la Nación, utiliza el término «pernoctar», refiriéndose a los mangantes de Sol que desconocen que ya los describió hace ya cincuenta años Vizcaíno Casas en «Hijos de papá».

Mientras Portugal hace lo contrario, a este Gobierno que se manifiesta contra el gobierno, a esta izquierda que se manifiesta con esta izquierda contra lo que ha hecho la izquierda causante de la falta de vivienda responsabilidad de este gobierno, el asunto le trae al pairo y por eso vienen elecciones. Lo prueba haber nombrado a una ignorante mercachifle como ministra de la cosa. Estos no quieren echar al tirano delincuente e inmoral responsable de todo ésto, no quieren una revolución, no quieren cambiar la ley electoral. Les da igual que su gobierno, en lugar de construir, estuviese delinquiendo. Si hubieran entrado a ocupar la vivienda de Mari Carmen, la habrían sacado de los pelos. Ceuta y la Nación, o que Sanchez sin votos gobierne con golpistas y gente que ha pegao tiros en la nuca, todo eso les trae al pairo. Lo que quieren es otro chalet sin trabajar y con piscina, como el de Irene Montero.