Pedro Sánchez, el presidente que nunca acaba una legislatura, que nunca gana unas elecciones democráticas, que se aúpa al poder por los acuerdos sibilinos con unas minorías que no representan al conjunto del Estado, maniobra ahora para intentar un tercer mandato pactando oscuramente con los mismos de siempre.

Él sabe, es consciente, que cuenta con millones de votos de personas que le van a votar por aquello de que ¿cómo no voy a votar al mismo partido que votaba el tito Manolo o la abuela Engracia? ¿Cómo voy a votar a la derecha? Obviamente, la condición política de los mismos está fuertemente anclada en la España del año 36, no hay más luces.

El presidente que tiene a su alrededor políticos de tardía inteligencia, acumula, sin embargo, algún otro personaje que sabe leer entre las delicadas y escabrosas líneas de la política y así, esta vez, ha seguido sus consejos.

Sánchez tiene, además, la precoz inteligencia de la listeza, es un pícaro guapo adulador que convence sin remordimientos ni culpas y que parece que hace sin hacer.

Ahora, después de no hacer nada por la vivienda, excepto incentivar e invitar a los fondos que vengan a invertir en vivienda, usa ante el personal la estrategia de defensa de los pisos y las casas para poner en serio compromiso al PP y a VOX, que también, no deben olvidar, entre todos, el refugio que ha sido el barrio de Salamanca de Madrid en contra de los madrileños, para los venezolanos del régimen chavista o próximas a este y de otro tipo que sacando el dinero de su país que tanto lo necesitaba, compraban pisos de lujo como inversión bien al contado o usando sociedades en jurisdicciones opacas.

Feijóo y Abascal, Abascal y Feijóo, anden ojo avizor porque aun cuando es cierto que casi el 75% de los españoles tiene casa en propiedad y no se tragan el anzuelo de esa izquierda que miente, de una otra forma, se van a tener que enfrentar a cómo paliar la demagogia populachera de un sanchismo y aledaños que, aunque en 8 años no ha hecho absolutamente nada por la vivienda, excepto incentivar la especulación y traer a España a una élite emigrante de las Américas adineradas sin justificación, ahora explotarán, sólo sobre el papel de los decretos, ese mantra fraudulento de <<casa para todos>>.

PP y Vox, saben a estas alturas, imagino, con quién estará el PNV y Junts, pero de cualquier manera que no se pierda un acta de cada una de las mesas electorales de nuestro país, al diplomático venezolano Edmundo González Urrutia, se le puede consultar.