Por la boca muere el pez, y el bocazas

“Hemos tenido que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas…”

Tras releer, primperan mediante, la perorata del Gran Hermano, el pasado lunes, he llegado a la conclusión de que los ´plumillas´ a sueldo que le escriben las soporíferas matracas, lo odian.

La última diatriba de este sujeto, estaba tan trufada de inconsistencias y flancos descubiertos, que, hasta un estudiante de primero de periodismo, le podía sacar los colores sin mucho esfuerzo. Y es que no hay párrafo al que no se le pueda hincar diente.

He guardado la soflama mitinera del lunes, como oro en paño, para esos días que no sé qué escribir. Pongamos un ejemplo.

Cuando P.S., al principio de su plúmbea alocución decía: “Hemos tenido que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones pero que quieren seguir controlando nuestro país”. ¿A qué elite se refería P.S.? ¿A la que representa la familia Soros?

Porque lo cierto es que, aún no hacía un mes que era presidente, cuando, el 27 de junio de 2018, se produjo la primera reunión en el Palacio de la Moncloa entre Pedro Sánchez y George Soros. La reunión se mantuvo inicialmente fuera de la agenda oficial, («en secreto»), pero su existencia fue desvelada posteriormente, mediante resoluciones de transparencia; (Resolución 580/2019). Con posterioridad a ese encuentro, la ´amistad´, en el tiempo, la siguió manteniendo el hijo de George Soros, Alex:

• Septiembre de 2019: Sánchez conoció formalmente a Alex Soros en Nueva York, en el marco de la Cumbre sobre la Acción Climática de las Naciones Unidas. Coincidieron en un encuentro organizado con destacados gestores de fondos de inversión de Wall Street.

• 21 de julio de 2021: Participación de representantes de Soros Fund Management en una mesa redonda de inversores internacionales con el presidente del Gobierno, durante una gira económica en EE. UU.

• Febrero de 2026: Alex Soros elogia públicamente las políticas migratorias y sociales de Sánchez, describiéndolas como «pragmáticas y basadas en principios».

• 17-18 de abril de 2026: Reunión en Barcelona durante la cumbre Global Progressive Mobilization. Alex Soros actuó como uno de los anfitriones del foro progresista financiado y promovido por su fundación. Tras este evento, el propio Alex Soros difundió de forma pública una fotografía del encuentro con el presidente español en sus redes sociales.

• 23 de septiembre de 2026: Nuevo encuentro en Nueva York, coincidiendo con la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, donde Alex Soros respaldó y aplaudió las intervenciones de Sánchez en los foros internacionales bilaterales.

Ahora veamos qué hay tras la cortina de la filantropía del señor Soros:

George Soros ha participado en el sector inmobiliario de España utilizando un entramado financiero internacional. Su vehículo principal de inversión en bienes raíces españoles, fue la Socimi (Sociedad Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario) Hispania Activos Inmobiliarios.

Para canalizar sus fondos en el mercado español a través de sociedades interpuestas, estructuró sus operaciones de la siguiente manera:

• Sociedad matriz de gestión: Soros Fund Management, la firma neoyorquina del magnate que dirigía la estrategia a nivel global y actuaba como gestora oficial de sus carteras de inversión.

• Sociedad vehicular o interpuesta directa: Quantum Strategic Partners, un fondo privado de inversión internacional controlado y gestionado de manera interna por la firma de Soros. Fue a través de este vehículo específico (Quantum Strategic Partners) con el que se suscribieron las acciones y se ejecutó la inyección de capital en España.

• El vehículo de inversión en España: Hispania Activos Inmobiliarios, un fondo inmobiliario promovido y administrado, en el día a día, por la gestora española Azora. Mediante la citada sociedad interpuesta Quantum, Soros llegó a controlar un paquete de más del 16,7% al 18,4% del capital total de Hispania, consolidándose tras su salida a bolsa en 2014 como el principal accionista de referencia (inversor ancla) de la firma. Hispania utilizó ese dinero para realizar grandes compras inmobiliarias en España, como las icónicas torres residenciales en Diagonal Mar, Barcelona, además de diversos hoteles y oficinas.

“Hemos tenido que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones pero que quieren seguir controlando nuestro país”. P.S. dixit.

¡Vaya jeta! ¡Todo muy 2030!

Si hay en el mundo “élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones”, son precisamente las que, en la sombra. mueven los hilos de la Agenda 2030. El gran negocio global. Ahora bien, el ´pin´ de la agenda de colorines, no lo llevan ellos en la solapa, sino sus sumisos peones.