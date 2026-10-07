Federico Sánchez Arias: «La salud descansa en el alma»

La vida es una constante transformación, una realidad en permanente cambio. Podemos afirmar que el concepto de salud es global, armónico e integrador; estamos haciendo una clara referencia a una auténtica Filosofía de la Salud. Es importante que hagamos una reflexión:

La voluntad de vivir implica, necesariamente, la voluntad de estar sano.

Los complejos de culpabilidad son uno de los mayores obstáculos para nuestra curación. La tensión implica miedo y agresividad; no es el miedo lo que nos motiva, sino la alegría; la satisfacción se revela como un incentivo para nuestra creatividad.

La enfermedad puede y debe ser considerada como un mensaje que nos transmite el cuerpo, la parte más densa de nuestro ser. Sin un cambio personal, profundo, el individuo llegará a crear otro problema que le hará retroceder al origen primero de la enfermedad o malestar, cayendo en un círculo de difícil salida. Debemos tener presente que:

El ser humano es un enfermo porque se aleja de la Unidad.

Es cierto que la enfermedad se manifiesta como un estado de imperfección, de vulnerabilidad, de mortalidad. La ley más esencial de cada individuo es la necesidad de encontrar y realizar su verdadero centro, unificarse con todo lo que es: El Amor.

La Unidad no hace distinciones entre bueno y malo. El Amor no tiene fronteras; el Amor no conoce obstáculos; el Amor transforma…El Amor es, siempre es.

¿Qué es la salud? El lector observará que he escrito salud con S mayúscula. Para muchas personas es la ausencia de enfermedad, lo que no es del todo correcto. La salud no es sólo una realidad material, que tiene que ver con problemas fisiológicos o psíquicos: La salud es fuente de vida.

En esta realidad en la que estamos inmersos, resulta prácticamente imposible encontrar a una persona sana, verdaderamente sana en todos sus cuerpos (físico, etérico, astral, mental…)

Existe abundante bibliografía de libros que hablan sobre la salud…y la enfermedad. Lo importante es que comprendamos que mantener un estado óptimo de salud es una de las tareas más importantes de nuestra realidad cotidiana.

Hay que tener presente que

LA VERDADERA SALUD ES LA DEL ALMA (ESENCIA)

El maestro Peter Deunov (Peter Konstantinov Deunov, 1864-1944) da las claves certeras para conocer, sentir y entrar en conexión con los pilares fundamentales que sustentan una verdadera salud:

“UNA VIDA CONSCIENTE Y ORGANIZADA CONFORME A LAS LEYES UNIVERSALES Y NATURALES”

Sí, una vida que es vivida desde la consciencia, con libertad y responsabilidad, con un sentido de organización en base a la realidad de las leyes universales y naturales. ¿De qué realidades estamos hablando?:

Fuerza de Espíritu.

Bondad de Alma.

Luz del pensamiento.

Dulzura del corazón.

Cuatro columnas o pilares que sostienen la estructura del bienestar integral de nuestro ser. La Fuerza de Espíritu es la primera –y más importante- de las cuatro características. Sentir que somos “nutridos”, “alimentados”, “completados” “sostenidos” mediante la Luz que irradia el Espíritu Manifestado, procedente de una dimensión donde el tiempo y el espacio no tienen ningún papel trascendental. Un universo que está más allá de los límites de la consciencia humana.

La Bondad del Alma, esa realidad que transporta al vehículo de naturaleza física, y que constituye la parte más elevada de nuestro ser.

La importancia de nuestros pensamientos es esencial; por ello, la luz del pensamiento nos mantiene despiertos, atentos, ecuánimes, en equilibrio ante los constantes cambios que la mente humana experimenta. Es preciso ser consciente de nuestra actividad mental, que debe ser sosegada, serena. Es una parte muy importante del trabajo que debemos desarrollar para conseguir alcanzar el nivel de consciencia óptimo para la manifestación del Alma.

La dulzura del corazón implica un alto grado de conexión con la Fuente de la Vida, con la Luz Universal, y no tan sólo una entrenada y educada buena disposición emociona o sentimental.

Como suelo afirmar:” vivir es una experiencia maravillosa, eterna en el presente eterno” Soy consciente de las dificultades que cada día debemos acometer. Estar presentes en un mundo con demasiados conflictos, problemas que resolver, tensiones…no es tarea sencilla. Ahora bien, es nuestro presente, que debemos afrontar con unas buenas dosis de consciencia, responsabilidad y sentido profundo de mantener un estado de bienestar integral lo óptimo posible.

La espiritualidad juega un papel muy significativo; al poder estar en conexión con una realidad cuya frecuencia y vibración nos permite romper las gruesas cadenas que nos atan a un bloqueo emocional y energético que es necesario trascender.

Ser libre equivale a responsabilizarnos de nuestros actos, ejerciendo una clara y consciente autodeterminación en la realidad que estamos inmersos. ¿Te sientes libre?