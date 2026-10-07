Víctor Entrialgo: «Un nuevo golpe de estado»

Hace 8 años, sin ganar elección alguna y apoyado en terroristas y golpistas un tal Sanchez dió un golpe de Estado para acceder al poder. No era un tal. Era un cual.

Nos decían exagerados. Que eran pactos normales. Pero nos quedamos cortos. Llegaba el Anibal Lechter de nuestra democracia. Hoy, muchos, siguen poniéndose de perfil.

Ahora convoca elecciones sin haber resuelto un solo problema de los que salió corriendo: La Palma, Valencia, Paiporta, Covid, Ceuta, Puigdemont, un sinfín de leyes que sacaron a los delincuentes más sanguinarios a la calle porque sí era sí y no era no, y otras sesudas reflexiones junto a infinidad de chapuzas de un gobierno de mortadelos sin explicación.

Despues de haber secuestrado «todas las instituciones» incluída la Jefatura del Estado, de no haber construido en 8 años ni una sola vivienda, con su mujer y él falsificando tesis y cátedras, haciendo negocios desde Moncloa, financiando ilegalmente el PSOE y de paso ellos, que de eso se trataba, yendo y viniendo en Falcon a fiestas particulares, repartiendo subvenciones como las avionetas botellines en la playa, guardando joyas de procedencia inconfesable, modificando el censo, abriendo de par en par las fronteras con el mismo fin, traicionando la política exterior de siglos por razones personales igualmente inconfesables, convirtiendo España en un pais de desbordados camareros, ausente de industria, investigacion y proyecto.

Para no hacer nada, Sanchez ha creado un laboratorio de miles de asesores que diseñan la realidad empleando la máquina de la mentira, con la luz por las nubes, el desempleo creciendo y un pais desgobernado, caótico, sin autoridad y sin presupuestos en toda la legislatura con la falta de controles de los fondos y una deuda estratosférica para generaciones.

Y lo ha hecho, eso sí, con periodos de reflexión que utilizó para crear una banda, primero para intimidar y chantajear a altos cargos en los procesos «de la familia». Con esa banda ha llevado a cabo un sinfín de delitos con sus más estrechos colaboradores, hoy en la cárcel, con su hermano condenado y su mujer pendiente de condenar como ya lo ha sido por el Tribunal Supremo su esbirro Fiscal general del Estado. Y tras una nueva reflexión, el corolario de su gal de jueces, contratar sicarios para liquidarlos.

Todo bajo una tormenta de mentiras y una lluvia ácida de inmoralidad general resumida en el consejo que le dió a Trump su abogado que hoy imitan Rubio y cia:• «Ataca, ataca, ataca»«No admitas nada y niega todo» «Reclama la victoria pase lo que pase y nunca aceptes la derrota» Jamás pidas disculpas. La percepción supera siempre a la realidad. «Haz lo que quieras, si te pillan niégalo y échale la culpa a los demás». Así harás desaparecer la verdad.

Alucinógenamente, aún hay cientos de miles de españoles que siguen dando todo ésto por bueno e incluso sindicatos que llevan ocho años callando como ahogados viviendo de este cuento hasta ayer que viendo en peligro su canonjía, hablan de convocar una huelga general de gente que no ha trabajado nunca como si Sanchez no hubiera gobernado durante ocho años mientras piden una vivienda y él deja España como un solar.

Despues de todo esto y mucho más, viene ahora el segundo golpe de estado. Después de contratar sicarios con incentivos fiscales para eliminar jueces, nuestro Anibal Letcher ignora ahora al parlamento al día siguiente del No de los representantes del pueblo, con un flagrante fraude de ley.

Sólo a un perverso puede ocurrirérsele contravenir al pueblo, convocar elecciones y utilizar al día siguiente un subterfugio para aprobar lo rechazado. Eso no es un laguna. Es un flagrante fraude de ley, corolario de una abyecta trayectoria fraudulenta.

El que diga que esto no es una psicopatía y una enfermedad es que o no tiene ojos en la cara o tiene pelos en el corazón. Nadie en su sano juicio si no es la encarnación de Mefistófeles es capaz de hacer todo eso y no marcharse. Sanchez, que ha vendido a la Nación, ha hecho de la política española «una telenovela» jugando con los golpes de guión hasta que lo convierta él solito, en un drama que repita lo de 1931. La Historia de España queda así a la vista de todos porque se repite. Incendiará Roma.

No era un tal. Era un cual. Y sólo su narcisismo junto a los medios comprados, creados o regados por él y nuestra deuda es el que le hace pensar a algunos que esté personaje que no ha ganado jamás sin trampa una votación ni unas elecciones es otra cosa que un enfermo maquinador salido de una sauna.

Aun con este nuevo golpe de estado y cientos de miles interesados siguen pensando votar a éste Anibal Lechter mientras disfrutan de sus privilegios del Ibex o su colocación a dedo, hasta que el caos se vuelva contra ellos. O echamos a Sanchez o el diablo nos llevará a un enfrentamiento civil.