El tumor autonómico

Imaginemos una empresa de fabricación de bolsos instalada en un enorme edificio de diez alturas.

En la planta baja están los servicios de recepción, telefonista, seguridad, y ventas. De la planta 1ª a la 8ª, se encuentra trabajando el personal de producción con su maquinaria correspondiente.

En la planta 9ª están los departamentos de Administración y Contabilidad; y finalmente, en la planta 10ª, personal directivo y Presidencia.

La empresa está bien estructurada, siendo eficiente y rentable.

Un día a alguien se le ocurre la idea de descentralizar servicios, para lo cual se instala en cada una de las plantas de producción, un servicio particular de recepción, telefonista, y administración, así como personal directivo y un presidente por planta.

En la planta baja, así como en la 9ª y 10ª, se siguen manteniendo los servicios que ya había antes de la descentralización.

La nueva empresa, tras su reestructuración, ha aumentado considerablemente el número de empleados y directivos, pero no la producción ni los beneficios. De hecho éstos últimos han bajado, al haberse incrementado notablemente la partida de gastos de personal (no productivo) y dirección.

Llega un momento en el que la empresa deja de ser rentable y comienza a entrar en números rojos.

Alarmados, se reúnen el personal directivo y el de alta dirección, y deciden que hay que recortar gastos como sea. Y así se hace.

Lo que sucede a continuación es que todos los recortes van con cargo al personal de producción, ya que nadie se atreve a meter la tijera al personal directivo, administrativo, y de servicios, al estar todos emparentados entre sí.

A partir de ahí, y a consecuencia de los recortes, cada día que pasa hay menos personal tras las máquinas, con la consiguiente reducción en el número de bolsos fabricados y, consecuentemente, en el beneficio por la venta de los mismos. Sin embargo, se mantienen intactos los costes correspondientes a dirección, administración y servicios.

Como la empresa sigue perdiendo dinero y está al borde de la quiebra, se reúne de nuevo el personal directivo y acuerda recortar los sueldos, e incrementar las horas de trabajo, a los pocos trabajadores que quedan fabricando bolsos.