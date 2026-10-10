El mundo comunista tiene también su biblia; se llama “EL MANUAL DEL ATEO”, y fue editado y publicado en plena guerra fría, por la Academia de Ciencias de Moscú (Casa Editorial del Estado para Ciencias Políticas), en 1961.

En él podemos leer, entre otras perlas, que cuando muere un ateo, la oración fúnebre asegura a la familia doliente que los muertos están muertos para siempre, que no hay consuelo para los deudos, que los que ahora están separados nunca más serán reunidos, que Dios no existe y la vida eterna tampoco.

O sea, mucha afirmación dogmática ex cátedra, y poca argumentación que pruebe la no existencia de Dios y un más allá.

Como escribió Richard Wurmbrand, la “biblia atea” es aburrida, como no podría ser de otro modo. Nadie que hable de ateísmo puede ser elocuente. El ateísmo es una negación; es la consagración de la nada. ¿Quién puede escribir con entusiasmo sobre una negación, o esculpir una negación? ¿Quién le puede dedicar un soneto, o un concierto, a una negación? El cristianismo ha inspirado sinfonías, cuadros, estatuas, poesías. El ateísmo, por su misma naturaleza, nunca podría producir este impacto. No tiene alas.

Richard Wurmbrand tiene un libro publicado, titulado “MI RESPUESTA A LOS ATEOS”, el cual está dedicado a desmontar, punto por punto, “EL MANUAL DEL ATEO”. Al final de los textos, tienen el enlace para aquellos que deseen leerlo.

RICHARD WURMBRAND [1909 – 2001], judío rumano, activista de izquierdas en su juventud, bautizado y convertido al cristianismo en 1936. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Rumanía se transformó en un estado comunista, Wurmbrand imprimió y organizó la distribución de un millón de Evangelios en ruso, para las tropas soviéticas que ocuparon su país.

Las consecuencias no se hicieron esperar, y él y su esposa, Sabina, fueron arrestados; por aquello de la reagrupación familiar, supongo.

A la espera del juicio, Wurmbrand estuvo encerrado e incomunicado en una celda subterránea. Tras tres años de encierro y torturas, fue finalmente juzgado y condenado a 11 años de cárcel; condena que cumplió íntegramente, en régimen de aislamiento.

En 1964, y gracias a una colecta realizada por cristianos noruegos, mediante el pago de 10.000 dólares a un alto funcionario del gobierno comunista de Rumanía, Richard Wurmbrand, su esposa y su hijo, pudieron salir del ´paraíso´ comunista.

Entre sus libros publicados, destacan: «Torturado por Cristo» y «En el Subterráneo de Dios”, obras escritas durante su encierro.

Enlace libro “MI RESPUESTA A LOS ATEOS”, de Richard Wurmbrand. (Gratuito).