Benjamín López sobre las tres mujeres que han dado la puntilla a Sánchez en apenas 24 horas

Benjamín López, reconocido periodista y director de ESdiario, titula su columna de hoy, 10 de octubre de 2026, así: Tres mujeres acaban con Sánchez en 24 horas: si los españoles son inteligentes el PSOE está muerto.

Su planteamiento es claro: Maricarmen Abascal, la jueza Beatriz Biedma y Begoña Gómez simbolizan tres episodios que, según el autor, dejan al descubierto la discrepancia entre la imagen pública de Pedro Sánchez y la forma en que su entorno maneja los conflictos sociales, judiciales y políticos.

En este análisis, no se presenta a las tres mujeres como protagonistas de un relato unificado, sino como elementos de un mismo esquema.

Benjamín las posiciona en tres contextos diferentes: la vivienda, la investigación judicial y la estrategia electoral. El fruto de este enfoque es una dura acusación política contra el presidente y el PSOE, a quienes retrata como un partido atrapado entre su discurso institucional y la defensa de sus propios intereses.

Maricarmen Abascal y la vivienda como prueba de coherencia

El primer caso es el de Maricarmen Abascal, una mujer mayor que, según el artículo, solicitó ayuda a Sánchez en noviembre de 2025, apoyada por el Sindicato de Inquilinas. Su carta apelaba a la responsabilidad del presidente y señalaba que llevaba dieciséis años viviendo en ese hogar, justo desde que nació el jefe del Ejecutivo.

Benjamín confronta aquella súplica sin respuesta con el comunicado que publicó Sánchez tras el fallecimiento de Abascal en el hospital Gregorio Marañón. Para el autor, el presidente transformó de manera tardía una tragedia ignorada en un símbolo político:

“La primera es Maricarmen Abascal.”

“Le recordó que el día en que él nació, ella ya llevaba dieciséis años en aquella casa y le pidió que usara ‘la capacidad, la responsabilidad y el poder’ que tiene para frenar su desahucio.”

“No hubo respuesta.”

La crítica se centra en esta contradicción. Para el columnista, la política de vivienda trasciende lo programático y se convierte en una prueba de credibilidad: no se trata solo de convertir el acceso a la vivienda en un estandarte electoral si una solicitud concreta queda sin atender. Su tono es claramente de reproche, sugiriendo que el posterior gesto del presidente careció de autenticidad.

La jueza Biedma y la presión sobre la justicia

El segundo episodio se centra en Beatriz Biedma, una magistrada que instruyó el caso vinculado al hermano del presidente. El texto señala que la jueza, junto a su marido y sus hijas, fue objeto de seguimientos en diversas facetas de su vida cotidiana, incluyendo trabajos, gimnasios, domicilios y colegios.

Benjamín relaciona estos sucesos con una investigación sobre las llamadas “cloacas” y una red asociada a Leire Díez. También menciona un informe de la UCO y testimonios provenientes de Badajoz, que sugieren que se llegó a considerar la posibilidad de “hacerle daño físico”. Es una acusación de gravedad extrema, presentada como parte de una operación orquestada desde el entorno del partido.

“Mientras instruía el caso del hermano del presidente —condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación—, sufrió seguimientos a ella, a su marido y a sus hijas.”

“Una magistrada sin protección, investigando al hermanísimo, convertida en objetivo de una operación pagada y organizada desde el entorno del partido.”

Aquí, el autor establece una línea institucional: de un lado, la discrepancia política; del otro, la intimidación a una jueza. La frase final destila su juicio:

“Eso no es oposición política. Eso es otra cosa.”

La contundencia de este pasaje radica en el contraste entre la labor de la magistrada y la supuesta reacción que se da por investigar a un allegado del presidente. Aunque el artículo no ofrece un análisis jurídico detallado, convierte el caso en una denuncia política sobre la independencia judicial y la protección de quienes están involucrados en procesos delicados.

Begoña Gómez y el campo de batalla electoral

La tercera figura es Begoña Gómez, esposa de Sánchez y actualmente encausada en un proceso que, según López, se aproxima a juicio con jurado y abarca dos delitos. El columnista sugiere que el entorno presidencial está sopesando su incorporación a la campaña electoral, incluso mediante una candidatura junto a José Luis Rodríguez Zapatero, presentándola como víctima de una judicatura politizada.

El texto destaca la ausencia de una respuesta clara desde Ferraz y desde el Gobierno. La estrategia que describe López convertiría el proceso judicial en un factor de movilización electoral: no se trataría solamente de respaldar a Gómez, sino de convertir su situación en un relato de persecución hacia el espacio socialista.

“¿De verdad cree el presidente que el electorado aplaudirá a una imputada a punto de sentarse en el banquillo haciendo mitin?”

“¿De verdad cree que España compra el relato de la persecución?”

Estas preguntas retóricas encapsulan el reto que el autor lanza al presidente. López da por hecho que la ciudadanía será capaz de distinguir entre una defensa personal y una utilización política del proceso. Desde esta óptica, la situación de Gómez no se presenta como un caso aislado: completa una secuencia en la que, según el autor, el poder intenta controlar la narrativa sobre la vivienda, los tribunales y la campaña.

El cierre mantiene ese aire combativo electoral y anticipa las elecciones del 29 de noviembre como una prueba crucial para el socialismo. La columna se decanta por un desenlace contundente, aunque su principal valor reside en articular tres controversias distintas bajo una misma acusación: cuando la comunicación política busca sustituir la responsabilidad, la realidad acaba por conjugar rostros específicos.

Como nota curiosa, las tres protagonistas desempeñan roles muy diversos en este relato: Abascal simboliza la vulnerabilidad frente al desahucio, Biedma representa la autoridad judicial en una situación de presión, y Gómez ilustra la exposición de lo personal en medio de una batalla electoral; tres papeles disímiles para un mismo escenario de poder.