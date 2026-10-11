Percival Manglano desvela por que miente tanto el socialista Sánchez

La columna escrita por Percival Manglano, abogado, aparece publicada el 10 de octubre de 2026 en Libertad Digital, y su título es ¿Por qué miente tanto?.

Su tesis vincula la mentira política con una forma de poder: no se trata de un recurso aislado, sino del mecanismo que permite al Gobierno presentar los hechos de la manera que más le conviene.

El autor inicia con una referencia que resulta fácilmente reconocible. Aunque el titular no nombra explícitamente a Pedro Sánchez, para Manglano, el lector capta de inmediato a quién se refiere.

La crítica se extiende también al PSOE, presentado como una estructura política cuya actuación solo se entiende mediante la distorsión de la realidad.

“El título de este artículo no especifica quién miente. No hace falta. El lector medio habrá adivinado que se trata de Pedro Sánchez. O del PSOE. Tanto monta.”

Para ilustrar su argumento, Percival toma como ejemplo el caso de Maricarmen, cuya situación emplea para señalar una evidente contradicción entre el discurso del PSOE y las decisiones tomadas a nivel institucional. Según el columnista, el partido intenta atribuir la culpa del desahucio a la derecha, a pesar de que el PSOE lleva ocho años en el poder, la norma que se aplica fue aprobada por los socialistas y la Policía que actuó pertenece a la Policía Nacional.

De esta forma, el episodio representa un caso claro de desplazamiento de responsabilidades. La controversia no se limita solo al desalojo, sino que también gira en torno a quién tiene el poder de imponer el relato de lo sucedido. En su interpretación, la movilización política y mediática transforma a una persona afectada por una decisión administrativa en símbolo de una causa partidista.

“Por eso Maricarmen es víctima de la derecha y no de la izquierda.”

La realidad como límite del poder

El artículo avanza y deja de lado el caso concreto para ofrecer una reflexión más amplia sobre la naturaleza del socialismo.

Percival Manglano rechaza que su objetivo principal sea combatir el capitalismo, la desigualdad o las injusticias. Según su análisis, el oponente principal sería la realidad objetiva, ya que esta impone límites a cualquier proyecto de poder.

“El objetivo del socialismo es impedir que esa realidad se imponga porque limita su poder de decidir lo que debe ser.”

Su argumentación se desarrolla a través de una oposición entre los hechos y la voluntad política. Si la realidad es vista como un obstáculo, el poder puede intentar cambiar las condiciones materiales, pero también puede influir en la interpretación pública. De ahí que el columnista subraye la relevancia del lenguaje: definir una situación se convierte, según su planteamiento, en un intento de disputarle a la realidad su significado.

Percival presenta esta lucha como cotidiana y estructural. El socialismo, sostiene, no se limitaría a gestionar la realidad, sino que buscaría reemplazarla por una versión útil a sus intereses. La negación ya no se concibe como una respuesta defensiva, sino como una forma de gobierno.

“El ejercicio del socialismo es, pues, una lucha diaria contra la realidad. Si la realidad le desmiente, su reacción pasa por desmentir la realidad.”

La mención al hermano de Pedro Sánchez amplía la crítica hacia el ámbito judicial. El autor argumenta que fue presentado como una víctima inocente mientras se dirigían ataques hacia la jueza que investigaba su caso. La crítica sugiere una inversión de papeles: quien se encuentra bajo investigación es retratado como protegido por el relato político, mientras que la magistrada se muestra como responsable de una persecución.

“Y por eso el hermano de Sánchez era presentado como una pobre víctima inocente mientras se organizaba una cacería criminal contra la Juez que le investigaba.”

La columna finaliza con una afirmación contundente. Para Manglano, la mentira no se concibe como un instrumento que el socialismo utiliza cuando lo necesita, sino como el principio que estructura su relación con los hechos. A través de esta perspectiva, el autor conecta diferentes casos políticos y judiciales como manifestaciones de una misma lógica: negar lo que limita el poder y reemplazarlo con una verdad oficial.

“La mentira no es un instrumento del socialismo, es su esencia.”

La pieza se apoya en una retórica de confrontación clara y en ejemplos fácilmente identificables para construir una amplia tesis ideológica. Su interés no se centra únicamente en la crítica a Sánchez, sino también en la pregunta abierta sobre la política contemporánea: quién establece los hechos, quién fija su interpretación y qué sucede cuando el relato se impone sobre la realidad.

Como nota final, la columna utiliza nombres propios, instituciones y episodios recientes como si fueran piezas de un tablero narrativo: Maricarmen, el hermano del presidente, la magistrada y la Policía Nacional quedan entrelazados en una misma disputa: la de decidir cuál versión de la realidad prevalece.