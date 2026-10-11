Ramiro Grau Morancho: «El Tribunal Constitucional y los piquetes informativos»

El Tribunal Constitucional, que no es un verdadero Tribunal, y hora es ya de decirlo, con toda claridad, está formado por magistrados designados discrecionalmente, cumpliendo unos determinados requisitos –con carácter general, quince años de ejercicio de alguna profesión jurídica-, pero que en la práctica está integrado mayoritariamente por Catedráticos de Derecho de Universidad.

La figura del catedrático, que es digna de un estudio sociológico, se trata de unos individuos bastante raros, en términos generales, la verdad, acostumbrados a vivir en soledad, y a ser adulados, por sus alumnos, ayudantes y profesores no numerarios, que aspiran a prosperar, a la sombra del cátedro. Personas que suelen mirar a sus semejantes por encima del hombro, y que creen estar en posesión de la verdad, pues ellos tienen por costumbre hablar “ex cátedra”. Por supuesto que hay excepciones, y yo soy amigo de algunos de ellos, pero de las minorías que confirman la regla.

Estos juristas teóricos, es decir, que no han pisado un juzgado en su vida, salvo cuando su señora les ha mandado al cuerno, harta de su prepotencia y engreimiento, suelen pontificar, ya que están alejados de la realidad social. Muchos de ellos han pasado del Colegio a la Universidad, primero como alumnos, y luego como becarios, ayudantes, titulares interinos, etc., en fin, el “cursum honorem” de la docencia, hasta llegar a la cátedra. Obviamente no han pisado la calle ni conocen la vida real. Y luego pasa lo que pasa…

En Francia, por ejemplo, se permite que los profesores de derecho ejerzan la abogacía, porque se entiende que un buen jurista no puede ser sólo un teórico del derecho, sino que necesita saber cómo funcionan de verdad los juzgados y tribunales, no sólo en teoría. Ejercicio profesional a tiempo parcial, es decir no dedicarse a la abogacía y luego dar alguna clase, sino de una forma limitada y controlada por el Estado, que es quien, en definitiva, les paga la nómina.

En España, en cambio, la gran mayoría de los catedráticos no han ejercido nunca. Y estos señores, posteriormente promovidos al Tribunal Constitucional, en muchas ocasiones no por su especial competencia, sino por sus relaciones con partidos políticos influyentes, son los que luego interpretan las leyes, con un total alejamiento de la realidad. Así ha sucedido, por ejemplo, con el ejercicio del derecho de huelga y el uso –y abuso- de los llamados “piquetes informativos”,

Si algo abunda hoy en día es, precisamente, la información. Como digo con sorna aragonesa, actualmente hay mucha información, pero poco conocimiento. En efecto, hay un exceso de información, por diversas vías, prensa escrita, televisión, radio, internet, boca a boca, etc., pero una falta de madurez y de formación previa en muchas personas, lo que impide o dificulta la “digestión” de toda la información que se recibe, activa o pasivamente.

Pues bien, a los señores magistrados del Tribunal Constitucional, que al parecer viven en otro mundo, les parece muy bien la actuación de los “piquetes informativos”, sin duda desconociendo que la actuación de estos piquetes en muchas ocasiones no es informativa, sino coactiva, y consiste en echar silicona en las cerraduras de las empresas, para que no puedan abrir las puertas y entrar al trabajo, amenazar a los autónomos para que cierren, romper cristales de los escaparates, pinchar ruedas de vehículos de transporte público, para evitar que los trabajadores puedan desplazarse a sus ocupaciones, y, en última instancia, agredir a quienes se resisten a “ser informados”…

El art. 6, 6, del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, reconocía el derecho de los trabajadores en huelga a hacer publicidad de la misma, en forma pacífica, así como a recoger fondos, sin coacción alguna. Y la Sentencia del Tribunal Constitucional 37/98, de 17 de febrero, y otras posteriores, interpretaban este derecho en un sentido amplio, incluyendo en el contenido del mismo la acción de los mal llamados “piquetes informativos”, o grupos de trabajadores que se desplazaban a las empresas para explicar las razones de la convocatoria de huelga y la conveniencia de adherirse a la misma a los “compañeros” recalcitrantes.

Veamos con que generosidad se interpreta este derecho por el Tribunal Constitucional, en la Sentencia antes mencionada: “… varios militantes y simpatizantes sindicales participaron en un piquete informativo en el polígono industrial del barrio de Martutene de San Sebastián. Consta en los hechos declarados probados por los órganos judiciales que dicho piquete, integrado por más de cincuenta personas” –la sola cifra ya es preocupante- fue filmado por la Ertzaintza, en previsión de posibles altercados posteriores, y como medida de seguridad. Pues bien, el Constitucional decide: “Otorgar el amparo solicitado por el Sindicato Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) y en consecuencia reconocer que se han lesionado los derechos fundamentales de libertad sindical y de huelga (art. 28, 1 y 2 Constitución Española) del Sindicato recurrente”.

Esperemos que no haya muchos altercados en el futuro, y que la madurez de los propios sindicalistas de base sea superior a la de sus dirigentes político-sindicales. Más políticos que sindicales.