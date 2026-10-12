Decálogo de Sánchez para seguir en La Moncloa

Pedro Sánchez Pérez-Castejón tiene perfectamente definida la estrategia que le han diseñado su 1.264 asesores para mantenerse con trampas en La Moncloa “hasta 2030 y más allá”.

Su decálogo, puesto en marcha el 2 de octubre, cuando el pleno del Congreso de los Diputados rechazó por mayoría los dos decretos-ley sobre vivienda, es:

— Aprobar en la Comisión Permanente del Congreso, donde tiene mayoría, todas aquellas medidas que favorezcan a los okupas de vivienda, a los que han dejado de pagar la renta y se convierten en “inkiokupas” y a los que se les acaba el contrato y el casero no puede hacerle uno nuevo porque el caducado se ha prorrogado automáticamente hasta el 2030.

— Prohibir los justos desahucios a pesar de que durante sus ocho años de mandato se han realizado 90 al día.

— Subir el Salario Mínimo antes de la votación y con la oposición de la patronal.

— Subir las pensiones contributivas y pagar la extraordinaria de Navidad antes del 29 de noviembre.

— Subir la pensión asistencial antes del 29 de noviembre.

— Comprar el voto de los jóvenes con toda clase de pagas, llamadas becas de cultura, ocio, viajes, etc., a cambio de votar por correo introduciendo el voto del PSOE en el sobre y delante de un militante.

— Aumentar las bajas médicas de larga duración de los caraduras, a cambio del voto por correo, facilitadas por sanitarios comprados por la ministra del ramo.

— Solicitar para el PSOE el voto por correo a los 2.784.000 perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), 69.517 marroquíes, cerca del 68% mujeres, que residen en 905.792 hogares, de ellos 150.000 monoparentales, y que va de un mínimo de 733,60 euros mensuales (1 adulto) a 1.613,92 euros al mes para un adulto con 5 hijos. Además de trabajar en negro y no pagar impuestos directos

— Pedir el voto por correo para el PSOE a los 600.700 nacionalizados con la tramposa “ley de nietos” (“Basta que un abuelo sea español”) y agilizar para antes del 29 de noviembre los 370.000 pendientes, con la banda de Sánchez pululando por los Consulados. Repetir esta trampa en cada Legislatura que gobierne y otorgar el pasaporte de la Unión Europea (UE) a todo hispanoamericano que lo pida a cambio del voto, aunque nunca haya residido en España, nunca piense hacerlo y no sepa colocarla en el mapa.

— Cambiar el voto por correo depositado en la oficina de Correos por otro sobre con la papeleta del PSOE, merced al trabajo de las Leire Díez Castro y los Juan Manuel Serrano Quintana, “mandados” por Sánchez y colocados a dedo en la empresa pública. En 2023 permitieron entregar el voto en las oficinas enseñando el “permiso de conducir digital en el que no conste la firma del titular”, sin exigir el código QR para su verificación y además alteraron las listas de los que habían votado por correo, posibilitando que votarán también presencialmente. Como el voto es secreto, cuando se abra en la mesa electoral y se contabilice nadie podrá certificar que es el que depositó el votante en la oficina de Correos o el que cambió el corrupto de turno durante los días de custodia. En marzo de 2024, la propia Díez escribió en Facebook: “¿Os acordáis del voto por correo de las pasadas elecciones generales? Pues ahí estuvimos mano a mano todo este equipazo”. La Justicia y la Junta Electoral Central podrán evitar esta trampa si deciden que la vigilancia del sobre, desde Correos a la mesa electoral el día de la votación y recuento, la haga exclusivamente la UCO de la Guardia Civil.

— Alentar la violencia en las calles y las acampadas contra el PP y Vox hasta el 29 de noviembre, sin que intervenga la policía.

— Seguir alimentando la buena vida de los responsables de CC.OO y UGT para que hagan campaña a favor del PSOE.

— Comprar a los grupos de ultra izquierda con promesas de ministerios innecesarios para que renuncien a presentarse en una veintena de circunscripciones que reparten entre cuatro y seis escaños, y confeccionar listas conjuntas al Senado con toda la extrema izquierda, se llame como se llame, para intentar dominar también la Cámara Alta.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL