Francisco Rosell sobre la rabia que contagia el perro que declara ser Sánchez

Pedro Sánchez vuelve a situarse en el centro de la polémica política. En su columna del 12 de octubre de 2026 en El Debate, Francisco Rosell titula su artículo La rabia que contagia el perro que declara ser Sánchez.

La tesis que plantea el veterano periodista es clara: el presidente estaría sustituyendo la legitimidad que deriva del Parlamento por una llamada plebiscitaria desde la calle.

Rosell ve en este giro una forma de debilitar la democracia desde dentro.

Su crítica no se limita al discurso de Sánchez, sino que también abarca la estrategia de presentar las Cortes como un impedimento ante una supuesta mayoría social activa.

La calle frente a las Cortes

El autor relaciona esta retórica con una tradición política que considera que se origina en el 15-M de 2011 y que ha resurgido durante las movilizaciones del 26 de septiembre. A su juicio, la calle ha dejado de ser un espacio legítimo de protesta, para convertirse en una fuente alternativa de autoridad que supera incluso a la representación que emana de las urnas.

*«Sánchez contrapone la supuesta “legitimidad de la calle”, que comenzó con el 15-M de 2011 y ha resurgido este 26-S como ecos del zapaterismo y el sanchismo, a la del Parlamento».

Esa afirmación encapsula el eje del artículo: Rosell sostiene que el presidente se enfrenta a dos legitimidades que, en un sistema democrático constitucional, no deberían considerarse como opuestas. La movilización ciudadana puede reflejar descontento, pero no puede reemplazar por sí sola el proceso parlamentario ni la soberanía nacional que reside en las Cortes.

El articulista conecta esa tensión con los líderes que, tras alcanzar el poder a través de elecciones, acaban erosionando las reglas a las que se comprometieron a respetar. La crítica es especialmente contundente, ya que plantea que el posible desprecio hacia el Parlamento no es simplemente una jugada partidista, sino un ataque directo a la estructura constitucional.

*«Como sucede con los tiranos elegidos en las urnas que luego traicionan al quebrantar la Constitución que prometen respetar y hacer respetar, colocando su mano sobre una edición repujada, quien afirmó estar dispuesto a gobernar sin el Parlamento se manifiesta abiertamente para hacerlo hoy en contra del órgano que alberga la soberanía nacional».

Rosell también pone en tela de juicio la apelación del presidente a la “mayoría social”. Según sus palabras, Sánchez usa el descontento popular para crear la imagen de unas Cortes desconectadas de la ciudadanía, lo que le permite beneficiarse de una legitimidad que es más emocional que institucional.

*«En la mayoría social, hay insatisfacción» porque «les indigna ver cómo sus intereses son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos».

La crítica se vuelve aún más aguda cuando el autor contrasta esta visión con la de Adolfo Suárez. Esta referencia histórica recuerda la habilidad de la Transición para transformar una normalidad social todavía informal en un marco político avalado por las instituciones.

*«Cuando Sánchez demanda “un Parlamento que se parezca más al clamor de la calle” en contraposición a las Cortes elegidas por los votantes, socava los fundamentos de la democracia, a la inversa de aquella invocación de Adolfo Suárez de “…elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal”».

La comparación señala una diferencia fundamental. Para Rosell, Suárez utilizó la calle como un punto de partida para integrar a la sociedad en el sistema democrático; mientras que Sánchez, por su parte, utilizaría el clamor social para deslegitimar al órgano representativo. Así, el mismo espacio público adopta dos funciones opuestas: una apertura institucional en la Transición y una presión contra el Parlamento en nuestros días.

Un “autogolpe” desde dentro

El texto también sugiere que la eventual cita del 29 de noviembre podría funcionar como un momento plebiscitario. Rosell argumenta que el presidente no necesitaría recurrir a un golpe militar tradicional para alterar el equilibrio constitucional. La amenaza, según su análisis, surgiría de una transformación gradual impulsada desde las propias instituciones.

*«Nadie ha verbalizado como Sánchez, con tanto descaro, su autogolpe en marcha y su intención de consolidarlo con la cita plebiscitaria del 29-N».

Para profundizar esa idea, el autor menciona el golpe del general Pavía, el asalto del teniente coronel Tejero al Congreso el 23-F, y las maniobras políticas relacionadas con la crisis de la Transición. Esta comparación trata de enfatizar que la erosión democrática no siempre se manifiesta de manera evidente, como un cuartel tomado por asalto, sino que también puede avanzar a través de decisiones legales, mayorías parlamentarias temporales y una interpretación expansiva del poder ejecutivo.

La columna concluye con una metáfora de Ernst Jünger, que ilustra la manera en que el poder puede vaciar de contenido las estructuras que limitan su acción:

*«Existen en el reino animal parásitos que chupan silenciosamente a la oruga hasta dejarla vacía. Al final, en lugar de una mariposa, del capullo sale una avispa».

La avispa se convierte en símbolo de un poder que ya no actúa como transitorio. Rosell plantea que la permanencia de Sánchez en La Moncloa ha dejado de ser una mera conjetura política y se ha convertido en una realidad que requiere atención debido a sus impactos en la separación de poderes y la convivencia institucional.

De fondo, emerge una advertencia con un alcance más amplio: cuando la política transforma la indignación en la única fuente de legitimidad, el debate deja de centrarse en reglas compartidas y empieza a organizarse en torno a la obediencia al líder. Hasta los perros de la metáfora pueden parecer dóciles hasta que la rabia empieza a contagiarse.