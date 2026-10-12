Girauta asegura que Sánchez y su cuadrilla pagarán y con la cárcel

Juan Carlos Girauta, tanto periodista como eurodiputado, titula su columna publicada el 12 de octubre de 2026 en El Debate con un significativo: Pagará.

Su planteamiento se asienta en una idea política clara: a lo largo de los años, diversos episodios ligados al poder socialista han permanecido sin las consecuencias que merecían, pero el autor vislumbra que esa impunidad comienza a desmoronarse.

La columna inicia aludiendo a la jueza que dirige la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. A partir de ahí, Girauta elabora una crítica mordaz sobre la degradación de las instituciones, la permisividad social frente a los abusos de poder, y la acumulación de casos que, a su entender, acabarán exigiendo cuentas al Gobierno. Su tono se aleja del marco jurídico y descriptivo para adentrarse en una denuncia política repleta de sarcasmo.

“Venimos detectando una alarmante falta de sensibilidad en la sociedad española desde que Ábalos, feminista a fuer de socialista, levantara a la bancada zurda de sus escaños cuando la moción de censura a un bolso.”

Este fragmento destila una de las claves del artículo: la dicotomía entre la indignación selectiva y la reacción ante situaciones que involucran a personas del ámbito del poder. La participación de José Luis Ábalos permite a Girauta resaltar lo que considera una discrepancia en los criterios de medición. En lugar de proponer una teoría abstracta sobre el sentir de la opinión pública, opta por una imagen satírica y un dardo verbal.

“Las dos orejas y el rabo. Sobre todo el rabo. ¡Qué tarde!”

Esta frase sirve de hilazón entre la ironía y el reproche. Girauta presenta la realidad política como un desfile de revelaciones que suelen llegar con retraso, tiempo después de que los hechos han sido discutidos hasta el hartazgo. Su crítica no solo se dirige a los presuntos protagonistas de los escándalos, sino también a aquellos que observa cómo estos se desarrollan sin reclamar una respuesta inmediata.

Una acumulación de episodios

El autor menciona varios aspectos relacionados con el recorrido político de Pedro Sánchez: la elaboración de su tesis doctoral, el supuesto plagio relacionado con el autor de la misma y la dificultad para localizar dicho documento. Su intención es dejar claro que el inconveniente no se limita a un caso particular, sino que denota una cultura política en la que la apariencia académica o institucional puede pesar más que la responsabilidad personal.

“Ojo, aquí se ha normalizado el arrogarse títulos de los que se carece.”

Girauta después profundiza su argumento vinculándolo tanto a España como al Partido Socialista. Señala que la apropiación de méritos o credenciales ha dejado de suscitar una reacción firme. La columna entrelaza hechos, acusaciones y juicios políticos sin detenerse a verificar exhaustivamente cada caso, por lo que su fuerza radica en la interpretación general más que en una exposición detallada.

Surgen también referencias a supuestas irregularidades en la financiación, a los negocios de Santos Cerdán, a la condena del fiscal general y a otros episodios que el columnista hila como parte de un mismo entramado. La técnica de la enumeración genera una sensación de saturación: cada asunto refuerza la idea de que las responsabilidades se han ido posponiendo hasta convertirse en una pesada deuda política.

“Con todo, uno llega a esta conclusión: sí se emitieron facturas, solo que van a llegarle todas a la vez al piernas en un mes y medio.”

La metáfora de las facturas captura la esencia del título. Para Girauta, el coste no ha desaparecido; simplemente se ha acumulado. La expresión “el piernas” introduce un tono despectivo y coloquial que minimiza deliberadamente la solemnidad del cargo presidencial. El poder se retrata así como una posición pasajera, vulnerable ante la convergencia de procesos judiciales, investigaciones y desgaste público.

El cierre refuerza esta noción a través de una imagen vívida: “Se le ha puesto ya una tez de trullo que da miedo”. La prisión no se presenta como una resolución legal, sino como una anticipación retórica del destino que el autor prevé para el presidente. Aquí es relevante diferenciar entre la denuncia política de Girauta y un juicio: el artículo emite una opinión editorial, y no determina responsabilidades penales.

La columna también menciona la crisis diplomática con Marruecos, el comportamiento del Gobierno durante la invasión y la política exterior de Sánchez. Girauta sostiene que la respuesta oficial constituyó una traición a los intereses nacionales. Su reproche está formulado desde un enfoque patriótico y directo, usando un lenguaje que busca impactar más que matizar.

Entre las referencias más notables figura la mención a Rafael Amargo, presentado como un ejemplo de cómo ciertas insinuaciones o informaciones pueden generar reacciones inmediatas, mientras que otros escándalos, aparentemente más graves, no provocan respuestas equivalentes. Esta comparación refuerza la esencia de la columna: la desigualdad en la presión política y mediática.

El artículo concluye sin aclarar los casos mencionados ni establecer un orden de responsabilidades. Su enfoque es otro: presentar la política española como un sistema que habría acumulado demasiadas excepciones. La deuda pendiente, según Girauta, no se saldará con una explicación única, sino con la llegada simultánea de todas las facturas.

Como un ligero contrapunto al crítico tono de la columna, la actualidad política también presenta su fauna: el buitre acecha desde las alturas, el zorro avanza con precaución y el camaleón cambia de matiz según el entorno; metáforas animales que, en el periodismo de opinión, tienden a perdurar mucho más que sus protagonistas.