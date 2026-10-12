Ramiro Grau Morancho: «Fiesta Nacional en Ceuta, y Día de la Hispanidad»

No soy consejero áulico de la Corona, es más, ni siquiera simpatizo con los Borbones, pero creo que la Fiesta Nacional, y el Día de la Hispanidad, deberían celebrarse en Ceuta, que es una ciudad española y europea.

Muchos años se celebra la Fiesta Nacional en capitales de provincia, o ciudades importantes, y hubiera sido una inyección de optimismo y de vitalidad eco nómica celebrar allí el Día de nuestra Patria.

Pero claro, la banda de La Moncloa, que se ha enseñoreado de los poderes ejecutivo y legislativo -y ahora pretenden hacer lo mismo con el judicial-, no lo hubiera permitido.

Y Letizia tampoco, y ya sabemos que tiene hilo directo con Pedro Sánchez, e incluso dicen que se ven periódicamente en secreto… No tan en secreto, cuando lo saben muchas personas, y se ha publicado en diversas ocasiones.

Felipe VI está prácticamente secuestrado en La Zarzuela, y todo el equipo directivo, de comunicación, asesores, etc., son de cuerda de Pedro Sánchez y de Letizia.

Cada día estoy más convencido de que Don Juan Carlos I tenía mucha razón cuando decía que “Letizia era el Caballo de Troya de la monarquía borbónica”.

En Ceuta hay más de 3.500 militares profesionales, que incluyen a parte de la Legión -el Tercio Duque de Alba, 2º. de la Legión, que tuve el honor de visitar en mi juventud, y asistir a un Sábado Legionario-, los Regulares, varios regimientos, la Guardia Civil, Policía Nacional, etc., además de los agentes secretos y militares marroquíes, que también podrían desfilar, pero encadenados…, antes de llevarlos a la frontera, y darles la patada en el culo.

Pero claro, de nada de esto se hará.

No hay cojones, ni en La Zarzuela ni en La Moncloa, que son rehenes de Marruecos…, ellos sabrán porqué.

Solo espero que algún día próximo podamos conocerlos también los españoles.

Únicamente un líder político nacional, Don Santiago Abascal, ha dicho que va a desplazarse a Ceuta, y celebrará con nuestros compatriotas la Fiesta Nacional de España.

¡Va por usted, amigo, y por todos los caballas, menos los infiltrados y agentes de Marruecos!

¡Viva Ceuta y Viva España!