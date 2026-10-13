Eva Higueras: «La ventana de Overton»

La historia de toda democracia se enmarca en la evolución del derecho a votar. La participación política se amplió a lo largo de los siglos para abarcar no solo a los hombres de un determinado nivel de renta o estudios sino a todas las personas mayores de edad y de ambos sexos.

Pero no hay que olvidar que no siempre las mujeres pudimos votar.

En nuestro país fue en la sesión parlamentaria del 1 de octubre donde se hizo historia en la lucha por equiparar los derechos políticos de hombres y mujeres. Por aquel entonces, solo dos diputadas formaban parte de la Cámara (Clara Campoamor y Victoria Kent). Al término de aquella sesión se aprobó el ejercicio del voto para todas las españolas.

Clara Campoamor defendió que las mujeres pudieran votar de forma inmediata y luchó por la igualdad de derechos políticos. Victoria Kent pidió aplazar el voto femenino porque temía que la influencia de la Iglesia y la falta de autonomía política de muchas mujeres perjudicara a la República.

Fue el domingo 23 de abril de 1933 cuando se produjeron las primeras elecciones en las que las mujeres pudieron votar en nuestro país.

Lejos de nuestras fronteras la situación era similar y así, en Wyoming (que por aquel entonces todavía no era un estado de los Estados Unidos), se aprobó el voto femenino en 1869 mientras que Finlandia se convirtió en 1906 en el primer país europeo en aprobarlo.

Todavía deberían de pasar décadas para que el derecho al voto fuera igualitario en todo Occidente.

Una vez conquistado el sufragio de las mujeres en la mayoría de países (pues hay excepciones como en Afganistán donde los talibanes prohíben votar a las mujeres) parecía que este derecho ya estaba plenamente consolidado, pero no.

Y resulta asombroso que quien en el actual siglo XXI está cuestionando el derecho al voto de la mujer sea una mujer. Su nombre, Erika Kirk.

Recordemos que Erika Kirk es la viuda del líder ultraconservador Charlie Kirk asesinado en septiembre de 2025. Tras su muerte, su viuda asumió la presidencia y la dirección ejecutiva de Turning Point USA, la organización creada por su marido en 2012.

Esta organización lidera el activismo juvenil de extrema derecha y promueve el nacionalismo cristiano. Entre algunas de sus actividades se organiza el Women´s Leadership Summit, donde lo que debería de ser un entorno en el que las mujeres mostraran que pueden ser trabajadoras exitosas, líderes en su sector, mujeres empoderadas…, pues resulta ser el “paraíso” de las llamadas tradwives o “esposas tradicionales”.

Este fenómeno fomenta un estilo de vida donde las mujeres promueven los roles de género tradicionales, dedicándose a las tareas del hogar, cocinando, criando a los hijos y sirviendo a los maridos. Este movimiento rechaza el feminismo moderno y la expectativa de que las mujeres deban equilibrar sus carreras con la vida familiar.

En la convocatoria de Women´s Leadership Summit celebrada en junio de 2026 en San Antonio (Texas), se puso sobre la mesa la propuesta de que las mujeres no votaran.

Erika Kirk defendió públicamente la idea del household voting o “voto por hogar”, lo que conlleva que en una familia solo habría un voto y que éste sería el del esposo por ser la cabeza del hogar. En esta convención se argumentó que “si la familia constituye una sola unidad económica y moral, también debería expresarse políticamente mediante un único voto”.

En la misma también se argumentó que el actual feminismo había convertido la maternidad en una carga, el matrimonio en una institución opresiva y a los hombres en adversarios de las mujeres. Se plantearon una serie de propuestas basadas en el hecho de que los hombres son y deben de ser el sostén de la familia y las mujeres deben de ser madres.

La posibilidad de eliminar el voto femenino en Estados Unidos es remota si se respeta su actual Constitución. La 19ª. Enmienda prohíbe que el derecho al voto sea negado restringido por razón de sexo. Cambiarla exigiría la aprobación por dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados.

Pero nada es imposible. Si nos paramos a ver la trayectoria de Trump durante su presidencia, su escaso respeto a la Constitución y la influencia de Erika Kirk y del movimiento MAGA, la idea de que se pueda llegar a cuestionar el derecho al voto de la mujer en el siglo en el que vivimos no es descartable.

Joseph Overton creó un modelo para explicar cómo ideas políticas que en un momento determinado eran “impensables” pueden volverse aceptables: “la ventana de Overton”.

Retirar el voto femenino estaría fuera de “la ventana de Overton”, pero con Trump por medio, ya no descarto nada.