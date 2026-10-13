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ARTÍCULO PUBLICADO EN ‘EL DEBATE’

Jano García: «Sánchez es el perro de Mohamed. Que anuncie que Begoña Gómez es transexual y que sus hijas son de género fluido»

El autor analiza la pésima campaña electoral del socialista y sus centenares de asesores memos

Jano García: "Sánchez es el perro de Mohamed. Que anuncie que Begoña Gómez es transexual y que sus hijas son de género fluido"
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Jano García titula publica este 13 de octubre su columna «¡Pedro Sánchez es negro!» y no le va a dejar indiferente.

El autor mete una ristra de palos singular no carente de humor a la pésima campaña electoral que están desarrollando Pedro Sánchez y sus centenares de asesores.

¡Pedro Sánchez es negro!. Desde el título ya es provocativo y plantea una escena imaginaria que, a través de la exageración, desnuda lo que García entiende como una política centrada en la apariencia, el relato y las emociones. Vamos, lo que intenta Sánchez.

«Sugiero que en el último mitin de campaña Sánchez sorprenda al mundo y diga que, en realidad, es negro y que Obama era él disfrazado.»

Esta expresión se convierte en la clave de la interpretación. La mención a Barack Obama no busca establecer un paralelismo histórico, sino construir una imagen absurda: el presidente español como alguien capaz de adoptar cualquier identidad si eso le trae ventajas electorales. Con esta caricatura, el foco se desplaza de la biografía personal a la lógica de la comunicación política. Y es por ello que sus asesores han elegido ese lamentable «yes, he can», asociado además a la imagen de un perro.

Dice Jano en este punto, por cierto, que Sánchez sí es el perro de alguien, de Mohamed:

«Pues un perro exhibe fidelidad a su amo y Sánchez hace gala de ello desde hace muchos años con el sátrapa marroquí. No debemos olvidar que, en un hecho insólito, un país es invadido y ¡el presidente del Gobierno se posiciona del lado del invasor!»

El texto no tiene desperdicio:

«Yo creo que la PSOE puede dar mucho más. Sugiero que en el último mitin de campaña Sánchez sorprenda al mundo y diga que, en realidad, es negro y que Obama era él disfrazado. Es más, que confiese que trabajaba en las saunas del suegro y que es brasileño. Acto seguido, que anuncie que Begoña Gómez es transexual y, por último, que sus hijas son de género fluido. Así podría vender que votarlo a él supondría por primera vez votar a un presidente negro, con una «primera dama» transexual y ya para rematar que renuncie a la Moncloa y ocupe algún bajo que le recuerde al suegro».

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