Jano García: «Sánchez es el perro de Mohamed. Que anuncie que Begoña Gómez es transexual y que sus hijas son de género fluido»

Jano García titula publica este 13 de octubre su columna «¡Pedro Sánchez es negro!» y no le va a dejar indiferente.

El autor mete una ristra de palos singular no carente de humor a la pésima campaña electoral que están desarrollando Pedro Sánchez y sus centenares de asesores.

¡Pedro Sánchez es negro!. Desde el título ya es provocativo y plantea una escena imaginaria que, a través de la exageración, desnuda lo que García entiende como una política centrada en la apariencia, el relato y las emociones. Vamos, lo que intenta Sánchez.

«Sugiero que en el último mitin de campaña Sánchez sorprenda al mundo y diga que, en realidad, es negro y que Obama era él disfrazado.»

Esta expresión se convierte en la clave de la interpretación. La mención a Barack Obama no busca establecer un paralelismo histórico, sino construir una imagen absurda: el presidente español como alguien capaz de adoptar cualquier identidad si eso le trae ventajas electorales. Con esta caricatura, el foco se desplaza de la biografía personal a la lógica de la comunicación política. Y es por ello que sus asesores han elegido ese lamentable «yes, he can», asociado además a la imagen de un perro.

Dice Jano en este punto, por cierto, que Sánchez sí es el perro de alguien, de Mohamed:

«Pues un perro exhibe fidelidad a su amo y Sánchez hace gala de ello desde hace muchos años con el sátrapa marroquí. No debemos olvidar que, en un hecho insólito, un país es invadido y ¡el presidente del Gobierno se posiciona del lado del invasor!»

El texto no tiene desperdicio: