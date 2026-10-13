Sabremos que somos merecedores del amor, cuando ya no sintamos la necesidad de buscarlo…; de pedirlo; de mendigarlo.

Quien en soledad descubre la paz, es porque al fin ha hallado el amor que no duele; que no defrauda… El amor sin ausencias que nunca te abandona y deja, porque de ti pasa.

Y ya no importará más el tiempo, por ya no haber espera, al haber por fin encontrado el amor que ilumina; que brilla pero no ciega; que arde pero no quema; que da pero no pide; el amor que se entrega sin condiciones ni reservas.

El amor que te arrastra y eleva por encima de las miserias humanas, en un vuelo sin final más allá de las estrellas; allí donde la Eterna Misericordia perdona y abraza, a todos los ángeles caídos que, arrepentidos, regresan.

Padre, vuelvo a casa, porque sé que a un espíritu arrepentido, Tú nunca lo desechas.