Amor

Padre, vuelvo a casa

Tú nunca lo desechas

Tiempo, Aurora Boreal
Tiempo, Aurora Boreal. PD
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Sabremos que somos merecedores del amor, cuando ya no sintamos la necesidad de buscarlo…; de pedirlo; de mendigarlo.

Quien en soledad descubre la paz, es porque al fin ha hallado el amor que no duele; que no defrauda… El amor sin ausencias que nunca te abandona y deja, porque de ti pasa.

Y ya no importará más el tiempo, por ya no haber espera, al haber por fin encontrado el amor que ilumina; que brilla pero no ciega; que arde pero no quema; que da pero no pide; el amor que se entrega sin condiciones ni reservas.

El amor que te arrastra y eleva por encima de las miserias humanas, en un vuelo sin final más allá de las estrellas; allí donde la Eterna Misericordia perdona y abraza, a todos los ángeles caídos que, arrepentidos, regresan.

Padre, vuelvo a casa, porque  sé que a un espíritu arrepentido, Tú nunca lo desechas.

 

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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