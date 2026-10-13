Sebastián Urbina: «¿Quién quiere defender España»

‘En España, el CIS no ha hecho una encuesta específica sobre la defensa nacional y las Fuerzas Armadas desde 2017. Entonces el 40% respondía ‘con total seguridad’ que, en el supuesto de que España fuese atacada militarmente no participaría voluntariamente en la defensa de la nación. Sólo un 17% aseguraba que se presentaría sin duda’. (ElMundo)

Antes de seguir, dos puntualizaciones. Una, mi aprecio a este 17%. Otra, mi desprecio a los del 40%.

Durante décadas- aún hoy- ha sido de buen tono progresista recitar las palabras de Samuel Johnson: ‘El patriotismo es el último refugio de los canallas’. Provocaba comentarios elogiosos. ¡Qué progresista! Lo que iba detrás de esta frase es que el patriotismo español era/es basura. Solamente los fachas son patriotas españoles. Un buen progresista no es patriota español. Esto formaba parte de la culturilla política dominante, sin que la derecha meapilas se enfrentara a la propaganda antipatriótica. Digamos, antes de seguir, que S. Johnson no criticaba los patriotismos, sin más, ya que defendía lo que llamaba ‘patriotismo sano’. Es el que defiende la patria por amor a la patria, y no por intereses espurios.

Veamos algunas de las miserables ridiculeces antipatrióticas de socialistas y populares en estos últimos 48 años.

El diario ABC nombró- en 1985- a Jordi Pujol ‘español del año’. Aplausos. Se consideraba- dejo aparte el presente sanchista- por parte de socialistas y populares, que lo correcto era mimar a los separatistas antiespañoles (aunque no se atrevían a decirlo así) porque esto ayudaba a construir una España en paz y mejor. O sea, ayudaba a que los separatistas antiespañoles respetaran a España. Amar a España era excesivo y no se podía exigir esto a los ‘nacionalistas periféricos’, que era/es la expresión políticamente correcta.

Todavía se pueden escuchar las risas del corrupto y antiespañol Jordi Pujol.

El socialista José Bono pronunció, el 2 de Mayo de 2005, la frase «Yo prefiero que me maten a matar, soy un ministro de Defensa», durante una conferencia en Washington para ilustrar su visión ética sobre la fuerza militar.

Por supuesto, es falso. Bono no se dejaría matar. Antes mataría, pero quedaba progresista decirlo. Lo peor es la consecuencia. ¿Qué mensaje transmitía el ministro de Defensa? Que, si unos invasores invaden España, está feo matarlos. Mejor nos dejamos matar. Claro que si fuésemos patriotas españoles (o sea, fachas) mataríamos a los invasores. Pero está feo. Un buen socialista se deja matar por el enemigo.

Aunque hay muchísimos más casos de vergonzosas miserias antipatrióticas de socialistas y populares, terminaré con un tercer ejemplo.

En 2015, Fernando Trueba recibió el premio Nacional de Cinematografía, con estas palabras: ‘Nunca me he sentido español. Ni cinco minutos de mi vida’.

Todo esto lo dijo en presencia del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, del Partido Popular. Estaba sonriendo, mientras Trueba soltaba el miserable y desagradecido discurso antiespañol citado. Ni siquiera, el ministro, tuvo el detalle de poner cara de mala leche.

Estos ejemplos, y muchísimos más, han configurado el ambiente cultural antiespañol de los últimos 48 años. Gracias, repitamos, al antiespañolismo de los socialistas y la cobardía de los populares. Aclaro que hay socialistas decentes que no piensan así, pero son minoría, y no dirigen el partido. Pero, como bien dice el catedrático A. Elorza, Sánchez es un traidor. Además de corrupto.

En cuanto a los populares, no debería extrañar que, en 2013, apareciese en la escena política el partido Vox.

En conclusión, décadas de desprecio al patriotismo español conducen a este escuálido y preocupante 17% de españoles que defendería España, en caso de que la patria fuese atacada militarmente.

‘Vae victis’ (¡Ay de los vencidos!) es la expresión que muestra lo que ha pasado en la historia de la Humanidad. Si no hay honor y valentía para defender la patria, hay que bajarse los pantalones con las conocidas consecuencias.

En resumen, si nos invaden militarmente (agravando el ensayo de Ceuta), espero que los invasores os den, al 40%. Cantando ‘Imagine’, eso sí.

Última Hora. ‘El Gobierno impidió al Ejército aplicar el plan previsto, para contener la entrada masiva en Ceuta’. (El Debate)

‘Somos la izquierda traidora y putrefacta’.