Bono

La otra Hispanidad

Porque en ´wokelandia´ no es ´políticamente correcto´, ni ´mola, ni es ´guay´, ser católico

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Todos los años, coincidiendo con el final del verano, se celebra, en Irlanda, el habitual homenaje a los 1.100 marinos españoles de la Armada Invencible, que murieron ahogados en sus costas, en 1588.

Los actos son organizados por la asociación SPANISH ARMADA IRELAND, en la playa de Streedagh, en el condado de Sligo, al noroeste de la isla, en memoria de los tres buques de la Gran Armada, (La Lavia, La Juliana y el Santa María de Visón), que encallaron en esa costa durante el violento temporal que venció a la Armada Invencible, para respiro de los hijos de la Pérfida Albión.

“El Desfile del Crepúsculo”, es el acto cumbre de dicha efemérides, cuando una procesión compuesta por lugareños, escoltados por miembros de la Armada Española, y el Servicio Naval Irlandés, caminan portando antorchas hasta la orilla de la playa. Allí se plantan 1.100 cruces de madera en la arena, una por cada uno de los marinos fallecidos en aquella tragedia, en la que los pocos españoles supervivientes, fueron acogidos por O’Rourke y MacClancy; dos señores irlandeses que les dieron cobijo y protección, en sus tierras, y que, por tan noble gesto, fueron ejecutados por los ingleses. O’Rourke, colgado, y MacClancy, decapitado.

De siempre me han caído bien los irlandeses, pero nunca he sabido si, mi empatía hacia ellos, era debida a su aversión hacia los ingleses, por su catolicidad, por su afición a la cerveza, o por ese genial punto bronquista que les precede. Y, todo ello, amén de su aparente tortícolis a la hora de ofrecer la otra mejilla. En fin, no quiero seguir buscando paralelismos entre los irlandeses y un servidor, porque terminaré poniéndome sentimental.

Y ahora cambiando de tercio, pero sin cambiarlo del todo, haré una pregunta: ¿Existe en España algún grupo musical, o cantante de éxito, que, en una actuación multitudinaria, haga profesión pública de fe? Respuesta: ¡No! ¿Por qué?

Respuesta: Porque en ´wokelandia´ no es ´políticamente correcto´, ni ´mola, ni es ´guay´, ser católico.

Pues bien, hay un irlandés, llamado Bono, que no se corta un ápice a la hora de hacerlo, y encima es aplaudido y coreado por los miles de jóvenes asistentes a sus conciertos.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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