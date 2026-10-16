Antonio R. Naranjo: una izquierda sectaria y zarrapastrosa atrapada en su propio laberinto

Antonio R. Naranjo, periodista, titula hoy su columna «Frente Amplio y mente estrecha», que fue publicada el 14 de octubre de 2026 en El Debate.

Su argumento es claro: el proyecto que busca reagrupar a la izquierda más allá del PSOE no significa un cambio político, sino una nueva etiqueta para una familia ideológica desunida, dependiente y sin rumbo claro.

La columna inicia con un toque de ironía y hace hincapié en el dilema de las denominaciones en constante cambio.

El autor relaciona este nuevo espacio con fórmulas anteriores como Marea, Confluencia, Comunes, Círculos, Sumar o Podemos, nombres que, en su opinión, han servido para disimular una continuidad política. El artículo completo está disponible en Frente Amplio y mente estrecha.

Naranjo resume de manera precisa el nombramiento del nuevo proyecto: «Ya le han puesto nombre, que es a lo que más tiempo dedican: ahora se llama Frente Amplio». Esta frase actúa como clave de interpretación. El verdadero inconveniente no sería la búsqueda de una coalición, sino la percepción de que el cambio de nombre ocupa el lugar que debería corresponder a una propuesta política clara.

Una izquierda subordinada al sanchismo

El autor defiende que el cambio de siglas no conlleva una transformación real. Según su análisis, bajo las nuevas formas permanece la misma izquierda radical, marcada por la retórica, los intereses internos y una influencia electoral inferior a la que desea transmitir. El reproche principal es que estas fuerzas han terminado asumiendo el rol de auxiliares del presidente del Gobierno.

La formulación resulta especialmente contundente: «También han cambiado de cabeza, pero no de alma: básicamente es la izquierda radical de siempre, de retórico verbo, intereses gremiales y efectos perversos, que ha ido de rompedora pero al final ha ejercido el trabajo más antiguo en política, el de tonta útil de Sánchez». Naranjo no presenta una coalición de iguales, sino una relación asimétrica donde Pedro Sánchez se establece en el centro y las formaciones a su izquierda desempeñan un papel complementario.

Esta interpretación da clave a sus críticas hacia el PSOE actual. En sus propias palabras: «En España la extrema izquierda ya está ocupada por Pedro Sánchez, que ha vampirizado a la original para convertir al PSOE en un triste eco radical del partido socialdemócrata que fue fundamental desde la Transición hasta el surgimiento de Zapatero, hermano mayor del actual chavista en jefe». Aquí se entrelaza un análisis histórico, una descalificación política y una comparación que busca subrayar la deriva que Naranjo asigna al socialismo de hoy.

A continuación, el periodista presenta al partido como una estructura cerrada centrada en el liderazgo. «Ahora no es un partido sino una religión, con un gurú de saldo que no permite a la feligresía salirse de su catecismo frentista, empobrecedor e incompetente, con el único afán de fabricar pobres e ignorantes en la certeza de que solo ellos pueden ser sus clientes electorales». El uso de lenguaje religioso intensifica la acusación: no existiría un debate interno, sino una imposición de obediencia; no se trata de una estrategia social, sino de un esquema de dependencia electoral.

Colau, Rufián y el nuevo mapa de alianzas

La posible elección de Ada Colau como figura representativa del Frente Amplio se presenta como un síntoma de debilidad. Naranjo la asocia con Mónica García, Yolanda Díaz, Irene Montero y Pablo Iglesias, en una lista que retrata el espacio como una mezcla de corrientes, liderazgos y proyectos personales.

El autor también menciona a Gabriel Rufián, cuya posición fusiona el independentismo catalán, la presencia política en Madrid y la ambición nacional. Su papel sirve para poner de relieve las contradicciones de una izquierda que pretende ser inclusiva, mientras mantiene identidades territoriales y agendas propias.

La columna finaliza con una provocación histórica: «Ya imagino el lema electoral: «Arderéis como en el 36». Siempre y cuando no lo tenga ya cogido Pedro, que va a ser que sí». Esta conclusión resume el tono del texto: sarcasmo, reminiscencias de la Guerra Civil y una acusación de radicalización dirigida tanto al nuevo frente como al presidente.

Entre las menciones más destacadas aparece el origen uruguayo del término Frente Amplio y su enlace con otras experiencias de América Latina. Naranjo también incluye una referencia satírica al Frente de Judea de La vida de Brian, lo que convierte la disputa entre siglas y facciones en una escena de humor político.

Como curiosidad, el “animal” que sobrevuela esta columna no es zoológico, sino simbólico: el tonto útil se presenta como una criatura política resistente, capaz de cambiar de nombre, uniforme y consigna sin abandonar nunca el mismo ecosistema de poder.