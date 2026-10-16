José Carlos Sacristán: «Las Virtudes de Don Pedro Sánchez»

Don Pedro Sánchez Castejón acaba de convocar elecciones. Alto y atentos. Eso es lo que nos pide nuestro querido ladino Presidente adorador de adoratrices laicas, y de otros negocios tan lucrativos como suculentos para un familiar suyo, no muy lejano a él, pero con los que Don Pedro no tiene nada que ver. Pues bien, nuestro salvador pretende hacernos ver que lo mejor para el pueblo español es su convocatoria, ya que su gestión como estadista sobradamente reconocida por los países cercanos a nuestros entorno, véase…, perdón ahora no se me ocurre ninguno, es más que notoria. Por ese motivo, me veo obligado a poner unos claros ejemplos del virtuosismo de nuestro venerado mandatario.

Don Pedro tiene la gentileza de decirnos, sin descanso alguno, que nuestra economía es un ejemplo de crecimiento continuo, cuando en realidad somos el país de la Unión Europea (UE) que más poder adquisitivo ha perdido desde 2018. Estamos entre los cinco primeros países de la UE en índices de pobreza relativa total y absoluta, pero estos son detalles insignificantes que potencian los malintencionados fascistas.

Ahora bien, si le tengo que dar la razón cuando saca pecho, todo sea dicho, en “somos el primer país de Europa”. Claro, en subida de impuestos, en saqueo, y no bandolero si no estatal, y en aumento de las cotizaciones sociales.¡Esto si que da votos Don Pedro!, al menos que lo sepamos sus votantes.

Entre las capacidades de Don Pedro está la de solucionar el problema de la vivienda, y ahora vienen los sindicatos a convocar una huelga nacional a colación de esto, ¡serán sinvergüenzas y rastreros los bien alimentados…!, eso pensará Don Pedro, porque después de subvencionarlos de forma desinteresada se le tiran al cuello; esto es como la famosa metáfora de Freud “matar al padre”, los hijos se independizan para encontrar responsabilidad propia, que más bien será al cobijo de la de otro.

Don Pedro con su incansable afán de trabajo ha fomentado, en sus ocho años de caritativo gobierno, una cultura del esfuerzo y de mérito que se traduce en 2,7 millones de personas que se benefician del ingreso mínimo vital. Extraordinario esfuerzo que ha hecho su equipo de gobierno para formar un grupo de trabajo, perdón por el término, de incondicionales indolentes, haraganes y gandules, pero esto no es demérito, hay que proponérselo y valer para ello.

No creo que sea necesario hacer una alegoría de sus socios y equipo formado por separatistas, golpistas, beneficiarios de indultos, condenados, etcétera. Porque para hacer un panegírico de los Koldo, Ábalos, Cerdán, García Ortíz y decenas de ellos más- sin tocar a la familia-, ya está la picaresca española desde el Lazarillo de Tormes, que además endulzaría a los personajes como ellos se merecen, y no como los trata la derecha reaccionaria de nuestro país.

La verdad es que su entrada en el escenario político de manos del joyero del reino, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido triunfal. El maestro Verdi le habría dedicado una marcha más apoteósica que la de Aida si hubiese sabido de él. Y más estando respaldado por la Catedrática, de sobrado prestigio reconocido en las mejores universidades del mundo, que es su amada Begoña. Sí, esa que es hija de Sabiniano, el conocido propietario de negocios pecaminosos para el cuerpo y el espíritu pero que Don Pedro ha redimido de pecados tanto a padre como a hija, con la indulgencia de rezar medio Ave María y un Padre Nuestro, siempre y cuando sea laico, faltaría más. Porque los socialistas no queremos saber nada de la Iglesia católica no vaya a ser que el hermano musulmán se soliviante.

Muchos desalmados le atacan con crear una “cloaca” para coaccionar a los que no piensen como él o le contradigan. Por favor, tengan un poco de contención y de sentido común. Don Pedro, solo quiere controlar a los jueces, a los fiscales, a los medios de comunicación, a la UCO y todo lo que pase a su alrededor para aleccionarnos. Lo que no sabíamos es que necesitábamos un líder de esta valentía y carisma para educar y adocenar a un pobre pueblo semianalfabeto, lleno de lúmpenes y parias necesitados. ¡Muchas gracias Don Pedro!

Para qué vamos a hablar de sus rescates a aerolíneas necesitadas de amor patrio, henchido de gloria, que le necesitaban a él, ¿a cuántas familias ha salvado del desastre?. Y todo esto con la inestimable y filantrópica ayuda del joyero más famoso de la humanidad, nuestro ex Presidente Zapatero al que algunos llaman míster Bean, ¡que falta de respeto y de decoro!, por favor (Fabergé y Cartier lo adorarían).

Don Pedro ha eliminado la corrupción, no se cansa de decirlo, yo le creo fervientemente. Lo único es que tuvo un desliz con la trama de las mascarillas durante el COVID y, por lo que se ve, le gustó demasiado y ha seguido hasta hoy, pero yo le perdono. Todo sea por nuestro Presidente y por ESPAÑA.

Además hay que reconocerle una ingente labor diplomática, y en esto me tendrán que dar la razón mis lectores, porque ha potenciado las relaciones con Israel, Estados Unidos y la Unión Europea. Se ha destacado por su compromiso comunitario occidental en temas como la Guerra de Gaza, la de Irán, la de Ucrania y sobre todo, pero sobre todo, por la defensa de la integridad nacional de su amado país. Ha demostrado una respuesta eficacísima y solvente sobre el problema migratorio de Ceuta, que algunos que odian España llaman invasión, sobre el que ha tenido un reconocido reconocimiento de toda la Unión Europea.

Con todo este compendio de virtudes y buenos haceres, todavía hay quien le critica que se ha inventado una Ley de Nietos para nacionalizar a los descendientes de españoles que fueron expulsados por la criminal dictadura de un señor que se llamó Franco. ¿Pero cómo no va a hacer esta Ley?, a la que espero que el Tribunal Supremo no ponga ni una sola pega, si no lo hace lo mismo pierde las elecciones, ¡y de eso nada!. De hecho, creo que no será suficiente con nacionalizar a los descendientes de los españoles exiliados por todo el universo, habría que hacerlo también con los futuros hijos de los que se sientan socialistas, vivan donde vivan, y vayan a tener algún descendiente venidero. Todo sea por la Patria.

Me parece que si sigo alabando a Don Pedro se me va a ver el plumero, por eso no quiero hacer alusiones a su extraordinaria gestión para regalar el Sahara a Marruecos, sus motivos tendría; que ha hecho listas de periodistas sediciosos que se merecen lo que no se puede escribir. Pues claro que sí; Y que ha conseguido tener más imputados que ningún otro gobierno de la democracia, ¿Y qué?, todo son falsedades, calumnias, “bulos” que es una palabra que le encanta a mi querido Don Pedro, infundios y difamaciones sin justificación alguna.

Aquí se acaba mi defensa incondicional a Don Pedro Sánchez Castejón. Confío en que al lector no le quedará ninguna duda de a quien tiene que votar el próximo día 29 de noviembre.