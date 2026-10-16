José Manuel García Albarrán: «¿Que hay detrás del adelanto de las elecciones?»

Es posible que para una parte de los ciudadanos la decisión que tomó Sánchez, tras ‘su reflexión’ de fin de semana, causó una ‘sorpresa relativa’ porque el bloque de la izquierda, que ha sustentado este ‘gobierno multicolor’, pudo temblar al ver las encuestas que otorgan una mayoría absoluta al bloque de la derecha. Pero entre ellos, los más optimistas, miran al CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) que forma parte de una de las instituciones u organismos que Sánchez y su gobierno se han encargado de manipular y, gracias a las encuestas de Tezanos, ha conseguido desacreditarlo logrando que gran parte de los españoles dejemos de creer en sus resultados. Siendo el CIS un organismo que previamente había contado con una gran credibilidad tanto en sus encuestas sociológicas como en las preelectorales.

Pero, ¿Quien nombró a Tezanos? Eh… ¡Pues eso!

Nada ocurre por casualidad en la política practicada por este ‘aquelarre’ social-comunista-secesionista que ha mantenido contra viento y marea durante casi 8 años al ‘okupa’ de la Moncloa -no olvidemos que ‘perdió’ las anteriores Elecciones Generales-habiendo podido gobernar solo con y por el apoyo de la ultra izquierda y de los partidos secesionistas vascos y catalanes que le han mantenido a base de ‘deshonrosas y viles concesiones’.

Sánchez, tras perder la votación de sus dos Decretos Ley sobre la Vivienda en el Congreso de los Diputados, dijo sin pudor: “El órgano de soberanía -se refiere al Congreso- traicionó a los ciudadanos”. Estos Decretos que fueron redactados de prisa y corriendo, tras ‘la movida’ del desahucio de la inquilina Maricarmen (D.E.P) y que han servido para provocar, con fines partidistas, la ‘okupación’ de la Puerta del Sol contra la voluntad de muchos madrileños, del alcalde Almeida y de la Presidenta de la C.A. de Madrid Ayuso, con el gran perjuicio ocasionado para el turismo, la hostelería y el comercio de la zona, por ser en el centro turístico emblemático de Madrid.

Todo ello está dando pie para agitar la campaña preelectoral señalada para el 29-N y para programar una increíble ‘huelga general’… ¿Contra quien? ¿Contra la falta de las ciento de miles de viviendas que prometió Sánchez y que no ha construido durante los casi 8 años de legislatura?

¿Contra la ‘inacción’ de los sindicatos? que deben tener el ‘ácido úrico’ por las nubes y principios de gota, tanto por la ‘dieta’ como por la ‘inactividad’ sindical. ¡Qué vergüenza!

Como prueba de las intenciones de desestabilización preelectoral baste citar la advertencia de la portavoz de ‘Más Madrid’ en el pleno de la Asamblea de Madrid… “En las calles de Madrid no va a haber paz”.

Ya se está viendo… con los enfrentamientos en la acampada de Sol, huelga en la Universidad Complutense con ‘activistas’ que provocan enfrentamientos con la Policía y ¡lo que queda por llegar!

¡Actuaciones típicas de la izquierda cuando se ve perdida!

Sabido es que, históricamente, la capacidad de movilización que tiene la izquierda en España es muy superior a la de la derecha; los sindicatos CC.OO y UGT, subvencionados por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez con -¡110 millones de euros desde 2018!- llevan sin salir a la calle más de 7 años, lo que las malas lenguas atribuyen a que no han salido de las marisquerías, razón por la que se han ganado el apelativo de “comegambas”.

Por esto debemos pedirle al próximo gobierno que suprima las subvenciones sindicales y que exclusivamente se nutran y mantengan con las cuotas de sus asociados y como en otros países europeos, no haya “liberados sindicales”, que sin trabajar en sus respectivas empresas, ya sean públicas o privadas, están cobrando sólo por realizar su ‘labor sindical’. ¡Estarán herniados!

La cacareada “Transparencia”repetida hasta la saciedad por todos los ministros y demás miembros de este Gobierno, debe ser sólo porque ‘nos deja ver el cinismo y las mentiras’… a las que Sánchez ya nos tiene acostumbrados.

Por eso aprovechando la disolución de las Cortes, ha decidido aprobar ‘por la puerta falsa’ los Decretos sobre la Vivienda que no pudieron aprobar democráticamente en Sesión Parlamentaria, apoyándose para ello en la figura de la ‘Diputación Permanente’ formada por 69 miembros de los distintos partidos con representación parlamentaria, dándose la circunstancia de que pueden aprobar lo que propongan por la pírrica diferencia de un solo voto (35 de la izquierda contra 34 de la derecha)

Aunque se ha obtenido con ello el efecto contrario… La oferta de alquileres que ya había descendido un 44% por la política progresista y permisiva con los ‘okupas e inquiokupas’ y tras aprobar los Decretos, en 48 horas han desaparecido 4.500 pisos de las ofertas de alquiler!

¡Magníficas soluciones!

Pero dentro de este panorama convulso, creado por ellos mismos, el ‘efecto boomerang’ les alcanza en pleno rostro al descubrirse que “las cloacas del PSOE” dirigidas por -Leyre- por encargo de Ferraz, amenazaron con eliminar a la jueza -Biezma- que llevaba la acusación del caso del ‘hermanísimo’ músico, utilizando al ex juez Saenz de Tejada, que ‘perdió la toga’ acusado de violencia de genero, para contactar con ‘el clan de los Rocho’ quienes, no solo se negaron a intervenir, sino que revelaron toda la trama.

¡Al más puro estilo de la “Cosa nostra” o mafia calabresa!

La ‘Ley de nietos’ la deroga el Tribunal Supremo y no podrán votar por ‘no ofrecer garantías’, el gobierno recurre al Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo ¡Chapuza sospechosa!

Cuando finalizo este artículo y tras la exitosa visita de los Reyes de España a Ceuta y Melilla en donde han recibido el cariño y aclamación de sus ciudadanos junto con las peticiones de que ¡No les abandonen! quedan las palabras de Felipe VI quien ha reivindicado la españolidad de ambas Provincias Autónomas “Ceuta y Melilla son y pertenecen a España y forman parte de Europa y se defenderán como tales”.

Pero ¿Como no iba a dejar de conocerse alguna noticia que revelase la inutilidad, falsedad o ‘inacción consentida’ manifiesta de este Gobierno? salta a la prensa la noticia de la ‘invasión de buques de guerra de la Armada marroquí’ en aguas territoriales españolas frente a Ceuta el 30 de septiembre y coincidiendo con la invasión a Ceuta a nado y terrestre de 80.000 marroquíes/africanos.

El gobierno lo califica de “hecho puntual” y “circunstancia casual” manteniéndolo oculto durante más de 70 días. ¿ ?

No obstante… Marruecos ha sido defendido y exculpado repetidamente por el Gobierno de Pedro Sánchez…

¡Sospechoso! ¿No?

Ahora más que nunca les deseo:

Suerte a todos… los que se la merezcan