Antonio R. Naranjo: Montse, Pedro, la viciosa vara de medir de los progres

El periodista Antonio R. Naranjo titula hoy, 17 de octubre de 2026, su columna en El Debate de la siguiente manera: Montse y Pedro.

En este artículo, plantea una acusación central: el verdadero escándalo no radica únicamente en las decisiones patrimoniales o empresariales de algunos dirigentes, sino en la contradicción entre lo que pregonan y lo que realmente hacen.

La pieza comienza con un ingenioso juego de palabras sobre Montse Mínguez, portavoz del PSOE, y su vinculación con un empresario del sector inmobiliario cuyas sociedades, según indica el artículo, se localizan en Panamá. Naranjo utiliza esta situación como símbolo de una política que, a su juicio, exhibe una rigurosidad pública hacia los demás, mientras demanda comprensión para su propio entorno.

El autor puntualiza: “Montse Mínguez animó a votar, con «V de vivienda», pero la van a botar, «con B de buitre» y de regalo «C de caradura».” Con esta frase, refleja el tono satírico de la columna y establece desde el principio su enfoque: convertir los argumentos políticos en una serie de definiciones mordaces.

Naranjo argumenta que la defensa del negocio familiar se edifica sobre una justificación diferente a la que habitualmente ofrece la izquierda cuando critica a los grandes propietarios o a las empresas del sector inmobiliario. En esta comparación reside la tesis del texto: la legalidad, por sí sola, no podría resolver la controversia cuando existe una disonancia entre el discurso ideológico y la conducta personal.

El articulista sintetiza este reproche de la siguiente manera: “Lo repudiable, lo que obliga a esta individua a esconder la cabeza en un agujero más profundo que el cráter Aitken del polo sur de la Luna, es su cinismo arrogante, su capacidad para defender en público lo contrario de lo que hace en privado y su disposición a señalar, acosar y repudiar a quienes hacen exactamente lo mismo que ella.”

La acusación de la doble vara

El texto amplía su perspectiva y enmarca el caso de Mínguez dentro de una crítica más extensa al sanchismo. Así, la vivienda deja de ser un tema individual y se transforma en el campo donde, según Naranjo, se hacen visibles las incoherencias del poder: condenar la especulación cuando la ejecutan otros y justificarla cuando se refleja en su propio círculo.

El autor vincula esta idea con el patrimonio inmobiliario que se atribuye al presidente del Gobierno y a su esposa. Naranjo utiliza un lenguaje deliberadamente agresivo para presentar esos bienes como una clara evidencia de la distancia existente entre las políticas que proclaman y los privilegios que disfrutan los promotores de esas políticas.

La acusación más elaborada se encuentra en el siguiente fragmento: “Mínguez es la unidad métrica del sanchismo, la vara de medir de estos clérigos integristas de Sánchez que predican con violencia para los demás pero se conceden indecentes bulas a sí mismos.”

A partir de esta afirmación, el autor menciona varios ejemplos de presunta incoherencia en el entorno socialista: hace referencia al presidente, a un expresidente y a un exministro. La enumeración no tiene como objetivo profundizar en cada caso, sino construir una imagen de continuidad moral dentro de un sistema político que, en su versión, protege a los propios mientras exige sacrificios a sus adversarios.

Este pasaje se completa con una frase especialmente contundente: “un presidente que ha vivido de la prostitución pero presume de querer prohibirla; un expresidente que se vanagloriaba de «necesitar poco y dar mucho» y se ha forrado hasta con joyas opacas escondidas a Hacienda o un exministro «feminista» que colocaba a sus novias en empresas públicas a cambio de servicios estrictamente personales.”

El cierre incrementa aún más la intensidad del discurso. Naranjo no se limita a hablar de Montse Mínguez y sitúa a Pedro Sánchez como el epicentro de su crítica. La responsabilidad política se describe como una cadena jerárquica: si la figura más alta da, en opinión del autor, un mal ejemplo, los dirigentes de menor rango encontrarán justificación para actuar de la misma forma.

La idea se expresa de esta manera: “Montse, con «M de mindundi», es la categoría de un régimen en el que todos pueden hacer lo que les plazca porque, por encima de todos ellos, tienen el peor ejemplo imaginable.”

La columna termina con una comparación extrema entre el presidente y el líder de una organización criminal. Esta salida retórica tiene el objetivo de crear una sensación de culpabilidad colectiva, aunque también expone el carácter abiertamente opinativo del artículo: no busca un análisis institucional neutro, sino una impugnación política y moral del Gobierno y su entorno.

El remate dice: “Si el jefe del gobierno, con «P de pútrido» y «S de sinvergüenza», se comporta como el capo de la Mafia, ¿qué no van a hacer sus tristes sicarios?”

La utilización de las letras —V de vivienda, M de mindundi, P de pútrido y S de sinvergüenza— actúa como una suerte de estribillo satírico. Así, Naranjo transforma nombres y conceptos en etiquetas de combate, presentando la política como un escenario marcado por la ironía, la denuncia y el señalamiento de la incoherencia.

En el fondo, la columna contrasta dos planos: la gestión patrimonial de una portavoz socialista y la credibilidad del discurso político en torno a la vivienda. Su tesis no solo se basa en demostrar una conducta ilícita, sino en resaltar el contraste entre la moral pública que defiende el poder y las decisiones privadas que se le atribuyen a sus representantes.

Como un dato curioso, el texto convierte el abecedario en una pequeña galería de animales políticos: aparecen el buitre, la hiena y el capo, mientras que la vivienda se presenta como el escenario permanente de la disputa. En la prosa de Naranjo, cada letra se convierte en un dardo, y cada inmueble, en una pieza clave de la batalla ideológica.