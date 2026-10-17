Ramiro Grau Morancho: «Pedro Sánchez, el candidato de Mohamed VI»

Pedro Sánchez y su partida (no es un error), son los candidatos a los que Marruecos recomienda votar, como han publicado los medios de comunicación social.

¿Dónde encontraría Mohamed VI un súbdito tan entregado, y que trabaje activamente e beneficio de Marruecos…?

Ceuta ha sido invadida, por tierra, por mar, por el subsuelo, por el aire, y para colmo, nuestras aguas territoriales también son violadas, impunemente, por el Ejército marroquí, al que le encanta humillarnos.

Y a Sánchez le gusta; debe de ser masoquista.

La ministra de defensa, más parece la palanganera de Sánchez, que otra cosa…, mientras Marlaska ejerce de mamporrero. ¡Debe de ser que por eso se llevan tal mal!

Nadie da la orden de derribar, a tiros, los drones marroquíes que vigilan Ceuta desde el aire, como tampoco nadie se atreve a ordenar que se minen y destruyan los túneles con Marruecos, que han convertido la ciudad autónoma en un queso emmental, y que permiten el tránsito de personas, drogas, armas, etc.

¿Acaso no es una auténtica aberración estar siempre en manos de tu enemigo, un estado tan poco fiable como el sultanato marroquí…?

Tampoco se prolongan los espigones, todo lo que la ingeniería permita, para dificultar futuras invasiones, pues la triste realidad es que Pedro Sánchez ya ha “vendido” Ceuta y Melilla a los moros.

¡Él sabrá a cambio de qué!

Mientras tanto, los nobles y sufridores ceutíes resisten, como gato panza arriba, ¿pero cuánto tiempo podrán aguantar en ese estado de excepción al que están sometidos, en realidad en prisión domiciliaria, mientras que la chusma marroquí sigue viviendo a sus anchas, okupando la bella ciudad autónoma de Ceuta.

España no puede exigirá los 85.000 ceutíes, mujeres, ancianos, niños, que sean héroes…, aunque los caballas deben estar hechos de una pasta especial, pues la realidad es que se están comportando como verdaderos héroes.

¡Va por ustedes, amigos y compatriotas!

¡Viva Ceuta y Viva España!

Marruecos recomienda a sus nacionales en España que voten a Sánchez, porque si no, perderán las ayudas sociales, de las que viven una gran parte de ellos, sin da palo al agua.

Decididamente, somos la nación más estúpida del mundo, que subvenciona y apoya a sus enemigos, y mantiene a un millón y medio de sus nacionales, que viven en España.

¿Estúpida o traidora a los españoles de origen…?