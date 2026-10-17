La venganza de Don Mendo

Hace dos años, el 29 de octubre de 2024, se produjo en Valencia una riada catastrófica que se llevó por delante la vida de 229 personas, amén de daños masivos en infraestructuras, viviendas y vehículos, en decenas de municipios de la provincia, consecuencia de un máximo acumulado, en tierra, de 241 litros por metro cuadrado.

Hoy, dos años después, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha activado una alerta naranja en el litoral de Valencia para este fin de semana, (sábado 17 y domingo 18 de octubre de 2026), ante la inminente llegada de una nueva DANA que podría dejar acumulados de hasta 300 litros por metro cuadrado.

Deseo de corazón que finalmente se descarguen esos litros sobre el mar, y no se repita el horror sucedido hace dos años. En cualquier caso, cabe preguntar qué infraestructuras nuevas se han creado, o reforzado, desde aquel fatídico 29 de octubre de 2026, para que aquello no vuelva a suceder.

Intento averiguarlo, y me encuentro con cantidad de contundentes acciones ´retóricas´ en ese sentido: “Se ha diseñado…”; “Se ha proyectado…”; “Se ha planificado…” … Pero, como decimos los valencianos, “de forment ni un grà”. De trigo ni un grano.

Es como si alguien, presuntamente, guardará algún tipo de inquina y rencor hacia los valencianos, por no haber sabido votar; amén de haber corrido a gorrazos, al galgo de Paiporta.