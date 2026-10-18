La cosecha del silencio

Por qué hay personas que tienen una fe ciega en Dios, mientras que hay otras que permanentemente navegan en un mar de dudas, cuando no, reniegan de Él alegando que cada vez que le han pedido ayuda tan solo han obtenido un sordo silencio.

La respuesta a esta cuestión, es muy simple. Hay dos tipos de creyentes: Aquellos que voluntaria y libremente han puesto a Dios en el centro de sus vidas, en un diálogo abierto, diario y permanente con el Padre, y aquellos otros que tan solo se acuerdan de Dios cuando truena.

Tal vez estos últimos deberían hacer un sencillo ejercicio mental y preguntarse sinceramente, cómo valoran y qué caso hacen a las personas que tan solo se acuerdan de ellos cuando las cosas les van mal; siempre para pedir y luego, no dar ni las gracias.

Personalmente puedo afirmar que Dios nunca me ha fallado, y no solo en los momentos más duros de mi vida, sino que siempre ha estado ahí, ayudándome hasta en las cosas más nimias. ¡Cómo no voy a tener fe!

Pero es que, para bien y para mal, cosechamos lo que sembramos.

En cuanto a los tibios, esos que jamás siembran nada, que no esperen cosechar del cielo más que el elocuente y justiciero silencio que ellos solos se han buscado.

Lo positivo es que nunca es tarde para cambiar; salvo que ya estemos muertos.