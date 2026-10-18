Inda insta al centroderecha a no hacer el canelo: «Hay que disputar el 29-N como si el marcador en contra fuera 0-4»

Eduardo Inda, periodista y director de OKDIARIO, ha titulado hoy su columna «Jugar la final del 29-N como si el marcador fuera 0-4».

La columna, publicada este 18 de octubre de 2026 , no tiene despewrdicio.

Eu argumento central de Inda es claro: a pesar de que los sondeos sugieren una ventaja histórica para PP y VOX, la derecha no debería actuar como si la victoria estuviera garantizada.

La temática deportiva impregna todo el texto. I

nda establece un paralelismo entre la campaña y una final frente a un oponente competitivo.

Avisa de que un exceso de confianza podría convertir una ventaja en encuestas en una derrota política.

El espejismo de una mayoría aplastante

El autor explica que las encuestas otorgan a la suma de PP y VOX un número de asientos en el Parlamento nunca visto. Sin embargo, su crítica no se enfoca tanto en los datos como en la reacción que generan entre líderes y simpatizantes, quienes se apresuran a acordar los cargos incluso antes de que arranque la campaña.

«Los sondeos coinciden en otorgar a la suma de PP y Vox una cantidad de asientos jamás vista en la Carrera de San Jerónimo. Ninguno baja de los dos centenares, situándose algunos en los 210 y 212, que es el umbral mágico que permitiría a la derecha emprender un sinfín de reformas constitucionales a su absoluto antojo, obviando a sanchistas, independentistas, golpistas y etarras.»

La alusión a la Carrera de San Jerónimo convierte la visión electoral en una escena de poder inminente. Inda presenta esos cálculos como una tentación: si la derecha los asume como un resultado ya logrado, podría comenzar a comportarse con una arrogancia anticipada. La contienda no se limita a la acumulación de escaños; también implica gestionar expectativas, moderar rivalidades y evitar que los potenciales beneficiarios del futuro Gobierno se adelanten a los hechos.

«Se repite el tan desafortunado como incorregible optimismo de la derecha española. Al punto que ya existen quinielas sobre quién será vicepresidente, quién ministro de Interior, quién ocupará esa apetitosa cartera de Exteriores que te permite viajar por todo el mundo en avión oficial y a quién le caerá esa breva llamada Banco de España cuando toque echar al descebrado de José Luis Escrivá.»

El tono se vuelve deliberadamente mordaz y sarcástico. Los insultos y expresiones coloquiales acentúan la discrepancia entre la euforia interna y la dura realidad de una campaña. La crítica también se dirige a quienes prometen puestos a amigos antes de que las urnas validen siquiera la formación de Gobierno.

Sánchez como adversario político

En la siguiente parte de la columna, Inda presenta a Pedro Sánchez como un contrincante sumamente complicado. No lo describe como un líder brillante en el sentido convencional, sino como un político tenaz, meticuloso y que está dispuesto a utilizar todos los recursos disponibles.

«Olvidan que enfrente tienen a un sujeto que es el mejor haciendo el mal, que trabaja como un animal, tanto como miente —imagínense, pues, si es currante—, que se prepara los debates y los mítines compulsivamente, que no tiene reparos a la hora de rodearse de gente diez veces más inteligente que él y, sobre todo y por encima de todo, que es el español más tramposo que vieron los tiempos.»

La metáfora deportiva alcanza aquí su punto más alto. Sánchez aparece como un jugador que no necesita dominar el partido para mantener sus opciones de triunfo. Según el autor, su fortaleza radica en la disciplina, la preparación y la habilidad para identificar las debilidades del contrario.

«Sánchez es el prototipo de jugador canchero argentino, que te propina codazos cuando las cámaras y el árbitro están enfocados en otro punto del campo, que te provoca permanentemente ciscándose en la concha de tu madre a la vez que se tapa la boca con la mano para que los lectores de labios no le cacen…»

La comparación con el baloncesto y el fútbol retrata una política concebida como una confrontación constante. El adversario provoca, desgasta y espera el error. En este contexto, cada declaración puede transformarse en munición y cada conflicto interno en una oportunidad para quien mantiene la iniciativa.

La advertencia sobre la campaña

El cierre aborda la comunicación política. Inda sostiene que PP y VOX se enfrentarán a una atención mediática particularmente rígida y que cualquier propuesta controvertida será amplificada. Por ello, demanda prudencia, coordinación y un claro entendimiento del calendario electoral.

«Los gerifaltes de PP y Vox han de tener muy presente que el 80% de los medios es zurdo y el 90% de los periodistas de izquierda, o más bien de ultraizquierda, con lo cual cualquier fallo va a ser exagerado hasta el infinito.»

La columna emplea un tono combativo para indicar que la derecha no puede ceder titulares.

El ejemplo elegido es Ester Muñoz, cuya afirmación sobre la necesidad de reformar el sistema de pensiones se presenta como una verdad incómoda expresada en el peor momento posible.

«Por eso resulta incomprensible que la listísima Ester Muñoz, la mejor capacidad oratoria del Parlamento, la liara en un podcast: «Tenemos que ser valientes y entender que el sistema de pensiones hay que cambiarlo porque no funciona, el actual va a petar».»

El argumento final no niega el fondo de la discusión, sino que cuestiona la oportunidad y la forma en que se expresa.

Para Inda, la política electoral requiere discernir entre lo que conviene tratar en privado y lo que puede ser expresado públicamente cuando faltan pocas semanas para la votación.

La imagen del marcador 0-4 resume, de esta manera, toda la advertencia: incluso con una amplia ventaja, una final no se decide hasta el último minuto. Y en la política española, según el autor, el rival juega siempre hasta el final.