El Tesoro de Villena, uno de los vestigios más valioso de la Edad de Bronce en la Península Ibérica, ha desaparecido para siempre y solo se podrán exhibir copias.

Merced al divide y vencerás y a esa moda de descentralizar todo, acabar con los museos nacionales y mostrar valiosísimas obras arqueológicas allí donde se descubren, Villena se queda ahora únicamente en esa localidad alicantina de 35 mil habitantes donde un día de 1964 el albañil Francisco García Arnedo encontró una pieza entre la grava de una obra que estaba realizándose en la Calle Madrid y la entregó al capataz, Ángel Tomás Martínez. Después de numerosas vicisitudes y el transcurrir de varios meses, el arqueólogo José María Soler García, siguiendo la pista de distintos fragmentos, descubrió un conjunto de piezas de oro, plata, hierro y ámbar, con un peso total de 9,754 kilos, de la Edad de Bronce, en el Siglo X antes de Cristo, que era el tesoro de vajilla áurea más importante de España y el segundo de toda Europa, solo superado por el de las Tumbas Reales de Micenas (Grecia), cuyas piezas más icónicas, entre ellas la máscara funeraria de Agamenón, están, como dicta el sentido común (“El menos común de los sentidos”, sentenció Voltaire), en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, capital de Grecia.

El tesoro de Villena, mal guardado y exhibido en una vitrina blindada del Museo Arqueológico de Villena sin las debidas medidas permanentes de seguridad para tal obra, se lo llevaron los ladrones la madrugada del 27 de agosto de 2026, arramplando con las piezas de oro del conjunto y dejando como recuerdo y agradecimiento las de plata, hierro y ámbar. Lo robado es ya lingotes de oro vendido al peso y por el que los amigos de lo ajeno habrán obtenido más de medio millón de euros.

Para recochineo de tanto localismo nos quedan las dos copias que se utilizaban para exponerlo en distintas partes del mundo. Es lo que exhibiremos ahora del Tesoro de Villena y lo que podremos hacer en el futuro si valiosísimas piezas históricas continúan sin la vigilancia debida en museos locales, provinciales y autonómicos como reclamo a saqueadores y sisones.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL