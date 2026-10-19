Federico Sánchez Arias: «Teresa de Jesús: Su vida entre los pucheros»

“Alma, buscarte has en Mí,

y a Mí buscarme has en ti”

Han pasado unos días desde la celebración del nacimiento de una mujer excepcional: Teresa de Cepeda y Ahumada, Teresa de Jesús, santa Teresa de Jesús.

Nuestra protagonista vino al mundo en Ávila, el 28 de marzo de 1515, en una casa con familia numerosa. Su padre, Alonso Sánchez de Cepeda, era comerciante de telas acomodado, tuvo doce hijos entre dos matrimonios. Su madre, Beatriz de Ahumada, era una lectora apasionada; seguro que influyó desde edad muy temprana en el desarrollo de Teresa.

Su vida está repleta de situaciones anecdóticas. Se ha escrito que cuando tenía unos siete años ya había leído vidas de santos y mártires, llegando a la conclusión de la necesidad de morir por la fe, situación que la llevaría directamente al Cielo. Había que darse prisa. Para ello, convenció a su hermano Rodrigo (algo mayor que ella) y los dos salieron de casa rumbo a tierra de moros, «a que nos descabezasen«, como ella misma recordaría tiempo después. Por fortuna, no llegaron lejos. A las afueras de la ciudad (cerca del puente sobre el río Adaja) se topó con ellos un tío y los devolvió a casa.

Lejos de desanimarse, los niños probaron otra vía: se hicieron ermitaños en la huerta de casa y trataron de levantar pequeñas celdas con piedras… que se les caían una y otra vez. También jugaba a ser monjas con sus amigas. Ya se adivinaba una forma de ser: Teresa se tomaba las cosas muy en serio y no soportaba quedarse a medias.

Una adolescencia normal

La Teresa de la leyenda es una santa seria y de rostro severo. La Teresa real fue una adolescente presumida, curiosa y sociable. Confesó que le gustaban los libros de caballerías, que relataban novelas de aventuras. Era cuidadosa en su aspecto, se perfumaba y solía disfrutar de conversaciones familiares.

Tenía unos trece años cuando murió su madre. Teresa, desolada, se arrodilló ante una imagen de la Virgen y le pidió que, desde entonces, fuera ella su madre. Su padre, preocupado por una hija tan viva, la envió interna al colegio de las agustinas de Santa María de Gracia, en Ávila. Allí pasó año y medio y, con la ayuda de una monja, doña María Briceño, empezó a replantearse su futuro.

La decisión final no fue fácil. Teresa reconocería más tarde que entró en el convento más por miedo al infierno que por amor, y que su padre se negó a darle permiso. Así que, a los veinte años, una mañana de 1535, salió de casa sin avisar y llamó a la puerta del monasterio carmelita de la Encarnación, en Ávila. Años después diría que, al cruzar el umbral, sintió que dejarlo todo le dolía «como si los huesos se me desconyuntaran».

Su experiencia cercana a la muerte.

Sus primeros años de vida religiosa no fueron nada placenteros. En 1538 Teresa enfermó gravemente: fiebres, dolores y desmayos. Se la traslado a Becedas (pueblo cercano) para ser tratada por una supuesta curandera. Los remedios fueron tan duros que empeoró. Una noche, en casa de su padre, sufrió un ataque y quedó sin sentido durante cuatro días. Se la dio por muerta: le pusieron cera en los ojos, como era costumbre, y se llegó a cavar su tumba en el convento.

Por fortuna, su padre se negó a enterrarla. Teresa despertó, aunque quedó tan debilitada que durante casi tres años estuvo paralizada. Pasado el tiempo, ya recuperada, atribuyó su curación a la intercesión de san José, del que se haría gran devota. Aquí radica el por qué de muchos de sus conventos llevaran ese nombre. Solía afirmar que a otros santos se les pide para unas cosas y a san José para todas.

Veinte años de una vida sin verdadero sentido

Ya monja, Teresa pasó dos décadas viviendo lo que ella llamaba una vida «a ratos«: rezaba, pero con distracciones, y se sentía profundamente dividida entre Dios y el mundo que la acosaba sin cesar. El Monasterio de La Encarnación era de un tamaño considerable. Contaba con más de ciento ochenta monjas. Las visitas eran demasiado frecuentes y la vida social excesivamente animada. Teresa tenía una conversación agradable y fluida, contando con Buena considerable cantidad de amistades, lo que la llevó a pensar que no era merecedora de ser una persona dedicada a la oración.

El año 1554, se produce un cambio muy importante en su vida. Teresa nos relata quedo quedó conmovida ante una imagen de un Cristo muy llagado, rompiendo a llorar; ante la imagen, le pidiós fuerzas para cambiar. A partir de ese instante su vida interior se hizo más intensa. Tuvo experiencias que ella describió con pudor y precision: «transverberación», la sensación de un dardo de fuego que le atravesaba el corazón. Siglos después, el escultor Bernini la inmortalizó en una escultura famosa en Roma.

Es lógico que nuestra protagonista se asustara de lo que le estaba sucediendo. Consultó con diferentes confesores; algunos, muy desconfiados, creyeron que podía ser un engaño del demonio. Tuvo la suerte de encontrar a jesuitas, como el padre Baltasar Álvarez, y a franciscanos, como san Pedro de Alcántara, que la animaron. En ocasiones singulares, estando en oración, se elevaba del suelo (levitación) , lo que -según relatan sus hermanas en el convento- la mortificaba hasta el extremo de pedirlas que la sujetaran entre varias.

Comienza la reforma: un pequeño convento, un gran escándalo

Debemos situarnos en 1562. Teresa de Jesús funda en Ávila el monasterio de San José. Nace el primer convento de las carmelitas descalzas. Su idea era de una gran sencillez, aunque revolucionaria: un convento pequeño, que tuviera unas trece monjas, donde la pobreza fuera real, auténtica y la oración tuviera un lugar central, donde las hermanas se trataran como verdaderas amigas. En definitiva, quería que la vida religiosa volviera a sus verdaderos orígenes. Una auténtica revolución religiosa.

¿Qué sucedió? Ávila se contagió de un gran alboroto. Las autoridades de la ciudad, estaban seriamente preocupadas por los posibles gastos que supondría crear y mantener un nuevo convento. Protestaron de manera ostensible, llegando a mantener numerosas reuniones e incluso pleitos. Nuestra reformadora tuvo que ocultarse durante unos meses, hasta Roma dio su definitivo permiso.

Pero lo que empezó siendo un convento acabó siendo un movimiento. Durante los veinte años siguientes, Teresa fundó diecisiete conventos de monjas: desde Medina del Campo hasta Sevilla, Granada o Burgos, y colaboró con un joven fraile, Juan de la Cruz, (maestro de místicos) para poder extender la reforma entre los hombres. Hay que señalar, en este punto, que el encuentro entre ambas personalidades (Teresa era bastante más mayor que Juan) desarrollo una gran amistad espiritual entre ambos.

Viajera incansable

Las fundaciones obligaban a Teresa (ya no era joven y cargaba con una salud frágil) a recorrer media España en carretas de toldo, sin muelles, por caminos de barro y polvo. Ella misma contó estos viajes en el Libro de las Fundaciones. Hubo noches en que las hermanas durmieron en posadas llenas de bichos, días de calor insoportable en los que el agua se acababa, y múltiples episodios con peregrinos.

Hay un echo de es preciso relatar. La frase que más se le atribuye pertenece a una de esas largas jornadas. Se cuenta que en un cruce de río, la carreta estuvo a punto de volcar y Teresa acabó en el barro. Cuando se quejó al cielo con confianza, parece que oyó una respuesta: así trataba él a sus amigos. Y ella, sin perder el humor, replicó: «Por eso tenéis tan pocos«. Aunque el incidente no pueda ser debidamente documentado, resume muy bien su carácter: una mujer que hablaba con Dios sin ceremonias y con total y abierta franqueza.

Otra de sus frases famosas nació en la cocina del convento. Teresa de Jesús pedía a sus monjas que no desatendieran las tareas diarias con la excusa de rezar, y que recordaran que «entre los pucheros anda el Señor«. Para ella, la santidad no estaba reñida con el trabajo, ya que se podía encontrar a Dios fregando platos, de igual manera que en la capilla.

Una santa con sentido común

Parece evidente que nuestro personaje solía tener poca paciencia con la beatería exagerada. Pedía a sus monjas que no fueran «tristes», y de ella se recuerda la frase: «De los santos de rostro avinagrado, líbrenos Dios«.

En las fiestas de Navidad cantaba, bailaba y tocaba el pandero con el resto de monjas, que eran -en esencia- sus hermanas. Y cuando alguna le reprochaba que comiera con gusto un plato de perdiz, respondía con un refrán suyo: «Cuando perdiz, perdiz; cuando penitencia, penitencia«. En definitive: hay un tiempo para cada circunstancia.

Podemos decir que poseía grandes dotes de observación. Aconsejaba huir de los «necios devotos», y escribía a sus amigos cartas rápidas y llenas de una sutil ironía. Se conservan más de cuatrocientas, que muestran a una mujer práctica, emprendedora y muy cercana a las personas, con un fino sentido del humor.

Esa libertad le trajo problemas. El nuncio papal Felipe Sega, molesto con su independencia, la llamó «mujer inquieta y andariega, desobediente y contumaz«. Teresa, no se ofendió demasiado; lo tomó con la ironía de quien sabe que no hay mejor respuesta que seguir trabajando. Es preciso reflejar el origen de su abuelo paterno, Juan Sánchez, de familia judeoconversa que había sido sancionado por la Inquisición en Toledo. Por tanto, no es de extrañar que una mujer de origen converso y con experiencias místicas, resultaba sospechosa para los inquisidores; además, su Libro de la Vida fue examinado con extrema dureza. Se salvó de las llamas del fuego gracias al respaldo de teólogos de su confianza.

Escritora, si… por obediencia

Teresa escribió casi todas sus obras por encargo y con cierto apresuramiento. El motivo radica en que sus confesores le pedían que pusiera por escrito sus experiencias; lo que realizaba quitándose horas al sueño. Se lamentaba de su letra, de lo mal que escribía y de que se le acumulaban en exceso las tareas. Sin embargo, su prosa, directa y cálida, parece una conversación, y la ha convertido en una de las grandes figuras de la literatura en español y de la mística universal.

Sus obras principales son:

Libro de la Vida (1565): autobiografía espiritual, escrita para que sus confesores la juzgaran.

(1565): autobiografía espiritual, escrita para que sus confesores la juzgaran. Camino de Perfección (1566): un manual para sus monjas, que trata sobre la oración y la convivencia.

(1566): un manual para sus monjas, que trata sobre la oración y la convivencia. Las Moradas o Castillo interior (1577): su obra maestra, donde describe el alma como un castillo de cristal con siete estancias que conducen al encuentro con Dios. Una obra esencial dentro del cristianismo.

o (1577): su obra maestra, donde describe el alma como un castillo de cristal con siete estancias que conducen al encuentro con Dios. Una obra esencial dentro del cristianismo. Libro de las Fundaciones (1573-1582): la crónica de sus viajes y fundaciones en conventos.

Hay una historia muy interesante que nos cuenta que mientras escribía Las Moradas, el inquisidor Gaspar de Quiroga ya había pedido el examen de sus obras, y que Teresa trabajaba bajo una fuerte presión. Aún así, escribió el texto en unos pocos meses, en medio de enfermedades y fundaciones. Cuando se le pedía que firmara sus escritos con «Teresa de Jesús», solía añadir con humildad que ella no era más que una «pobre mujer», seguidora de Jesús.

El final de un largo viaje

Corría el mes de septiembre de 1582. Teresa, agotada, emprendió su último viaje, de Burgos a Ávila; se detuvo en Alba de Tormes, donde necesitó guardar cama. Murió allí en la noche del 4 de octubre de 1582, con sesenta y siete años.

Se dio la casualidad de una coincidencia: aquel año, España adoptó el calendario gregoriano, y el día siguiente a ese 4 de octubre fue directamente el 15 de octubre; para corregir el desajuste acumulado del calendario anterior. Por eso Teresa murió en la noche del 4 al 15, y su fiesta se celebra el 15 de octubre.

Su cuerpo venerado, se convirtió pronto en objeto de peregrinación a Alba de Tormes. Fue beatificada en 1614 y canonizada en 1622 por el papa Gregorio XV, junto a Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Isidro Labrador y Felipe Neri. En 1970, Pablo VI la proclamó Doctora de la Iglesia, el primer título de este tipo concedido a una mujer, junto con santa Catalina de Siena.

Un legado que hoy día, permanece vivo

Pocas figuras del siglo XVI conservan tanta vitalidad como Teresa de Jesús, una mujer en una sociedad que daba poca voz a las mujeres, incluso dentro de la Iglesia. Aún así fundó conventos, escribió libros que se pueden leer en la actualidad y dialogó, de igual a igual, con teólogos, obispos y reyes. Mujer de una Fortaleza extraordinaria, con una fuerza, constancia, sinceridad y sentido del humor que la permiten ocupar un lugar privilegiado en el mundo espiritual.

“Nada te turbe,

nada te espante,

todo se pasa,

Dios no se muda;

la paciencia

todo lo alcanza;

quien a Dios tiene

nada le falta:

sólo Dios basta”