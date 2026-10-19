Israel de la Rosa: «La pelota»

Es verdaderamente un misterio. Esa redondez nos inquieta, nos suscita preocupación y entusiasmo, todo a un tiempo, mezclado como en eufórico batiburrillo, incluso nos saca de quicio, llegado el caso. Bota que bota la pelota, y ahí trotamos todos nosotros tras ella, levantando nubes de polvo en apasionado tropel, hipnotizados por ese terco y alegre bota que bota, por ese danzar caprichoso y esférico, bota y rebota, ciegos de emoción, pálidos de irracional fanatismo, apiñados formando banda, transformados en ruidoso caudal de río, en afición estruendosa y salvaje.

La orgullosa pelota atesora su propio argot, y más parece conjuro de bruja o trabalenguas de niño: al palo corto, al palo largo, pase corto, profundo, filtrado, al primer toque, al pie, bajarla con el pecho, tuya, mía, de cabeza, de tacón… Quién podría decir si fue antes el huevo o la gallina —el huevo, que a fuerza de contagio acabará siendo redondo como pelota—, pero es el caso que en la calle y en los ruedos se habla también en términos esféricos: Qué pelotazo… Una obra redonda… ¡Habrá que obedecer por pelotas!… Vamos a redondear el precio… Es usted un lamentable pelota… Mi círculo entrañable de amigos… No me toque usted las redondeces… La sociedad, si se observa con atención, ha venido adoptando formas circulares de un tiempo a esta parte: alarmante resulta ya el espeluznante porcentaje, al alza, de individuos esféricos. Hay una redondez cárnica que desafía severamente las leyes de la estética y los peligrosos límites de la vida saludable. Se compromete hoy el adecuado uso de las butacas, en el transporte público, por culpa de esos anormales volúmenes orbiculares. Ah, los deliciosos roscones de reyes, las múltiples galletas de múltiples sabores, los bombones rellenos, las rosquillas, las cerezas confitadas: placeres circulares. Esos ojitos tuyos, luceros en la suave noche de primavera, que me aceleran los frágiles latidos, que me derriban el sentido y me ponen el alma toda patas arriba… Ojitos hermosos, lindos, sí, pero redondos. Globitos oculares. Pelotitas, al fin y al cabo. Esfericidad amorosa y existencial.

El mundo entero se rinde a la absoluta circularidad, a la condición tozuda de pelota: la Tierra misma, el planeta como balón homologado, reglamentario. El sistema solar convertido en dichoso agrupamiento de canicas, girando todas ellas, revoltosas en animado bullicio, alrededor de una solemne y ardiente esfera. Es el inmenso universo un tapiz bellísimo, lienzo sedeño y abrumador en continua e infinita expansión, tachonado de titilantes estrellas, es decir, de luminosas y parpadeantes pelotitas. Agujeros negros, siniestros devoradores de materia, incluso de luz: redondos también. Esfericidad cósmica, estelar, insondable.

Bota que bota la pelota. Asomados al abismo de nuestras ventanas, con el resguardo de la quiniela en la mano, deleitamos el alma con las melodías radiofónicas del pase corto, del pase largo, del pase al pie y del palo largo. Y distraemos la mirada con ese fugaz culito respingón, tesoro súbito, inasequible, guinda del falleciente atardecer: respingón, sí, pero esférico.