Porkistoteles

Hay anuncios que rezuman poesía, profundidad… Incluso los hay que te hacen pensar.

Pero son tan raros…; son tan escasos, que ni tan siquiera llegan a ser la excepción que confirma la regla, al diluirse y ser fagocitados por un aluvión publicitario donde el insulto obsceno y descarado, a la inteligencia del ser humano, es la enseña que enarbola LA DIOSA CONSUMO, entre sus siliconadas tetas, para mayor gloria contable, y beneficio, de las élites de la ´AGENDA DE COLORINES´ que nos ordeña con fruición, con la colaboración y concurso, de los sátrapas locales.

En cualquier caso, y volviendo al principio, a esa minoría de anuncios que te hacen reflexionar, uno se pregunta qué puñetas tiene que ver un mensaje de corte moral, con una marca de productos cárnicos ultra procesados, confundiendo la filosofía, con el tocino.