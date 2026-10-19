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Cerdo, Hombre, Porkistoteles, Facineroso
Cerdo, Hombre, Porkistoteles, Facineroso. 24H
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Los que han hundido a España en ocho años, robando como locos, con más de veinte tramas abiertas, se presentan como “los del avance”

Los que han hundido a España en ocho años, robando como locos, con más de veinte tramas abiertas, se presentan como “los del avance”

Hay anuncios que rezuman poesía, profundidad… Incluso los hay que te hacen pensar.

Pero son tan raros…; son tan escasos, que ni tan siquiera llegan a ser la excepción que confirma la regla, al diluirse y ser fagocitados por un aluvión publicitario donde el insulto obsceno y descarado, a la inteligencia del ser humano, es la enseña que enarbola LA DIOSA CONSUMO, entre sus siliconadas tetas, para mayor gloria contable, y beneficio, de las élites de la ´AGENDA DE COLORINES´ que nos ordeña con fruición, con la colaboración y concurso, de los sátrapas locales.

En cualquier caso, y volviendo al principio, a esa minoría de anuncios que te hacen reflexionar, uno se pregunta qué puñetas tiene que ver un mensaje de corte moral, con una marca de productos cárnicos ultra procesados, confundiendo la filosofía, con el tocino.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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