Rafael Blasco García: «El arte de administrar el descontento»

Hay días en los que la luz tiene un color gris de pájaro muerto. Cuando los vientos se cruzan en el mar de la política, llega la tempestad. La vida cuenta siempre con las ilusiones, aun cuando los hechos no logren corroborarlas. Al sentir que falta la tierra bajo los pies surge el desmoronamiento y la falta de fe en los fundamentos de la justicia. Hay quien pierde la vida sin necesidad de morir. Las bellas causas suelen llenarse de palabras hermosas; traicionarlas es traicionar a quien confía en ellas. Hay palabras que son resbaladizas, otras se visten con abrigo de invierno para ocultar el cinismo. Las palabras desnudas clarifican y, en ocasiones, hieren. El triunfo y el fracaso habitan en todas ellas, en nuestro modo de manejarlas éticamente sin sentir que nos traicionamos bajo el sol y la luna. La simplificación de la política tiende a confundir la igualdad de derechos con la uniformidad de capacidades y naturalezas. La democracia se vuelve vulnerable cuando se manipulan las pasiones populares, destruyendo desde dentro el orden constitucional. Necesitamos congruencia entre palabras y hechos por encima de la retórica vacía.

Lo esencial es la efectividad y la funcionalidad para resolver los problemas reales del ciudadano. Los líderes eficaces anticipan los problemas antes de que se conviertan en crisis. La fidelidad a los principios es el eje gravitacional que otorga coherencia a la conducta humana. En España, el cáncer de la vivienda ha sufrido una dejación que está desembocando en metástasis. Poco le queda al hombre si le quitan el sueño de tener una casa en la que guarecerse, un salario que permita pasear por la vida con dignidad y una paz que dé paso a la escondida ternura. No se es feliz por no ser desgraciado, pero se es desgraciado cuando nuestra sonrisa cae hacia adentro, despeñándose en un abismo en el que no entra la luna y en el que toda la vida es un ayer de pétalos marchitos. En este teatro de sombras, tan carente de guion, se desarrolla la coreografía política de lo absurdo. El paraíso por un voto; es lo que ofrece el cinismo profesional y su divina omnisciencia. Se maneja el arte de administrar el descontento.

La carencia de intelectuales produce en demasía el verde espumarajo del insulto, impidiendo la armonía y el mutuo respeto del pensamiento. Llegarán las elecciones y nuestro voto estará clavado en una cruz entre dos nadas perfumadas con promesas y declaraciones políticas llenas de manchas. El destino teje sus hilos de un modo silencioso y confecciona la prosa gris de los documentos judiciales que muestran la desnudez de la prevaricación de quienes, ejerciendo un cargo de servicio público, roban al pueblo; seres que no distinguen la decencia de la indecencia. La democracia ha de enfrentarse a cualquier forma de jerarquía que degrade la dignidad humana. La confianza es el único terreno fértil para el entendimiento mutuo. Un gobierno no puede mantener la integridad cuando intenta complacer a intereses opuestos. La transparencia es un requisito que facilita la responsabilidad y el ejercicio de la virtud en el espacio público.

La crítica destructiva socava la convivencia democrática. La política debe reflejar la realidad y normalidad de la vida cotidiana, sin artificios ni desconexiones. Quienes gobiernan han de ofrecer transformaciones sociales y profundas, apartándose del estancamiento. El cambio social ha de mantener un equilibrio entre la demolición de viejos paradigmas y la arquitectura de los nuevos, sin caer en un estéril nihilismo. Hay que tener siempre presente que el poder político reside, en última instancia, en el consentimiento de los gobernados. Toda tiranía totalitaria se edifica sobre las faltas de los demócratas. La deshumanización del otro es el primer paso hacia el fascismo.

La mente humana es muy vulnerable cuando se atrofia el pensamiento crítico. El colapso de una ideología puede causar daños devastadores. Ahora la Política se juega cada día su descrédito en los grandes asuntos que preocupan a la sociedad. El gobierno y la oposición juegan una irresponsable partida de ajedrez buscando el jaque mate. A la sociedad le falta el tiempo para ver el final de la partida. Un veneno de silencio inoperante araña la esperanza de las gentes robándoles las estrellas. La política, en tiempo muerto, es esa nada que nos habita sin que podamos ver la luz de proyectos que iluminen el camino. La honestidad no logra echar raíces. Crece el cáncer del populismo amenazando la salud de la democracia. Nos aprietan las mentiras como un mal calzado que dificulta los pasos.

La verdad reclamada no llega. Un tropel de mastines merodea siempre las urnas buscando su alimento, a cualquier precio, entre los votos confusos y dolidos del pueblo, tan necesitado de un prometedor amanecer. El tiempo, en este aire viciado, sigue cristalizando la esperanza mientras miramos hacia atrás como Orfeo. Vemos con temor el precio de nuestro voto y su navegar por un río sin orillas en el que nadan demasiados mediocres con su pinchado flotador de inútiles mentiras. Hay que denunciar la inercia del poder y el miedo al cambio, abogando por un despertar colectivo que trascienda la parálisis institucional. Mencionaba Winston Churchill que el político se convierte en estadista cuando empieza a pensar en las próximas generaciones, y no en las próximas elecciones. Va siendo hora de poner los pies en el suelo del tiempo y lograr que el progresismo sea real; no tan solo una palabra atrapada en la prosa burocrática.

Al igual que nos miramos en el espejo, hay que mirarse el corazón para vivir la vida sin el lastre de la mala conciencia, dejando de entorpecer las soluciones del futuro. La paz duradera requiere una vigilancia constante de las intenciones humanas, equilibrando la diplomacia con la capacidad de disuasión. La máscara del poder utiliza la ambigüedad moral y cognitiva como medio de eludir la responsabilidad pública. El verdadero amor a la comunidad es ajeno a la liturgia de la ambición estatal. La praxis gubernamental suele desviarse hacia la manipulación de la percepción, para sostener estructuras de poder ajenas al bien común. Sigue estando presente una manipulación de las masas que se sustenta en la falta de criterio colectivo. Se utiliza la apariencia como lenguaje mediador entre el gobernante y la realidad. El poder requiere el contrapeso crítico para no degenerar en autocomplacencia. La autonomía es un deber del ciudadano; rara vez se encuentra la verdad en el consenso acrítico de la multitud. La apatía cívica es la raíz de la degradación social y fomenta el florecimiento de la corrupción estructural. Ha de haber un esfuerzo permanente por rescatar fragmentos de utopía.

Avanza el otoño. Los árboles van dejando caer sus hojas. Más tarde llegará el invierno y, a diferencia de la política, nos traerá la luminosa y certera esperanza de la primavera. Decía Julio Cortázar que “la esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose”.